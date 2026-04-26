Kinský nám vyhrál zápas! Po Atlétiku si takový moment zasloužil, usmíval se kouč

  10:59
Kdo ví, možná to v celkovém součtu bude okamžik, jenž rozhodne o tom, že se Tottenham zachrání ve fotbalové Premier League. V závěru nastavení předvedl český brankář Antonín Kinský fantastický zákrok, kterým udržel vedení svého týmu 1:0 a pomohl mu k cennému vítězství. Vůbec prvnímu ligovému v tomto roce.
Brankář Tottenhamu Antonín Kinský během utkání na Wolverhamptonu. | foto: Reuters

Tottenham stále zůstává v pásmu sestupu, drží se však dva body za sedmnáctým West Hamem. Pokud by ztratil i na půdě posledního Wolverhamptonu, byla by to pro jeho psychiku obří rána.

Tomu ale zabránil Kinský.

„Zachránil nás, díky němu jsme vyhráli,“ smekl před ním záložník Palhinha, autor jediné branky utkání.

Na Molineux končila osmá nastavená minuta a k přímému kopu zhruba 23 metrů od brány se postavil záložník Gomes. Vyslal přesnou střelu, která by zapadla pod břevno, ale Kinský se vyšplhal do vzduchu a jeho pokus vytáhl na roh.

Když se oklepal z tvrdého nárazu do tyče, seběhli se k němu spoluhráči a objímali ho.

„Extratřída, Toni,“ napsali pochvalně správci klubových sociálních sítí k videu s jeho zákrokem. „Záchrana tří bodů ve stylu superhrdiny,“ žertoval oficiální účet anglické Premier League.

„Skvělý zákrok v posledních vteřinách. Něco takového bude Tottenham potřebovat, pokud se má udržet v lize. Musí pro každou výhru udělat maximum,“ citovala BBC někdejšího obránce Ashleyho Williamse.

„Byl to dobrý moment pro mě i pro nás. Dobrý zákrok ve správnou chvíli a tři body pro nás. Kvůli tomu jsme sem přijeli a odvážíme si je,“ pravil trochu nesměle třiadvacetiletý Kinský.

V sobotu se, alespoň částečně, vykoupil.

Není to tak dávno, co se zdálo, že je na odpis. V utkání Ligy mistrů na Atlétiku (2:5) udělal dvě hrubky a po 17 minutách ho tehdejší kouč Igor Tudor stáhl ze hry.

Začátkem dubna však k týmu přišel Roberto De Zerbi a jelikož dosavadní jednička Vicario musel na operaci kýly, dal šanci Kinskému. Tohle byl třetí zápas v řadě, kdy český gólman nastoupil v základu. A udržel své první čisté konto od loňského září a výhry 3:0 nad třetiligovým Doncasterem v poháru.

Souček pomohl West Hamu k vítězství. Kinský má nulu, slaví i Arsenal

„Můžeme si tenhle den vychutnat, protože hrál opravdu dobře. Měl na té výhře zásadní podíl a všechno si zaslouží. Je to skvělý kluk a výborný brankář. Po Atlétiku si takovýhle den a okamžik zasloužil,“ usmíval se De Zerbi.

Vyhráno ale Tottenham nemá. Už byla řeč o tom, že zůstává v pásmu sestupu a v posledních čtyřech kolech musí zkusit přeskočit West Ham, případně některý další z týmů před ním.

„Věřím, že to zvládneme,“ uzavřel De Zerbi.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 34 22 7 5 64:26 73
2. Manchester CityManchester City 33 21 7 5 66:29 70
3. Manchester UnitedManchester Utd. 33 16 10 7 58:45 58
4. LiverpoolLiverpool 34 17 7 10 57:44 58
5. Aston VillaAston Villa 34 17 7 10 47:42 58
6. BrightonBrighton 34 13 11 10 48:39 50
7. BournemouthBournemouth 34 11 16 7 52:52 49
8. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
9. BrentfordBrentford 33 13 9 11 48:44 48
10. FulhamFulham 34 14 6 14 44:46 48
11. EvertonEverton 34 13 8 13 41:41 47
12. Sunderland AFCSunderland 34 12 10 12 36:45 46
13. Crystal PalaceCrystal Palace 33 11 10 12 36:39 43
14. Newcastle UnitedNewcastle 34 12 6 16 46:50 42
15. Leeds UnitedLeeds 34 9 13 12 44:51 40
16. NottinghamNottingham 34 10 9 15 41:45 39
17. West HamWest Ham 34 9 9 16 42:58 36
18. TottenhamTottenham 34 8 10 16 43:53 34
19. Burnley FCBurnley 34 4 8 22 34:68 20
20. WolverhamptonWolves 34 3 8 23 24:62 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

Kdo ví, možná to v celkovém součtu bude okamžik, jenž rozhodne o tom, že se Tottenham zachrání ve fotbalové Premier League. V závěru nastavení předvedl český brankář Antonín Kinský fantastický...

26. dubna 2026  10:59

Skvělý vstup do jarní části v její druhé polovině zahodili do koše, po sérii pěti porážek půjdou fotbalisté Slovácka do nadstavbové skupiny o ligovou záchranu z předposledního místa. Po domácí prohře...

26. dubna 2026  10:34

Čepici si otočil kšiltem dozadu. A jak kráčel od lavičky, bylo na něm vidět, jak se mu ulevilo. Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský každého z hráčů objal. „Vítězství si vážíme,...

26. dubna 2026  9:49

Nejsou schopni odehrát utkání, aniž by nedostali gól. A sami ho nedokážou vstřelit. To jsou současní fotbalisté Baníku Ostrava. V sobotní dohrávce 27. kola první ligy prohráli doma s Plzní 0:1 a po...

26. dubna 2026  8:53

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Už jedenačtyřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček už v únoru překonal rekord Patrika Bergera, čímž přispěl k dalšímu obrovskému...

26. dubna 2026

Musel vědět, že ta otázka po porážce 0:2 na Bohemians přijde. Trenére, je po šancích na titul? zeptali se novináři Briana Priskeho. „Na to je ještě brzy, ještě se bude hrát o patnáct bodů,“ odvětil...

26. dubna 2026  7:07

Po téměř šesti letech dokázala Barcelona zvítězit ve španělské fotbalové lize na hřišti Getafe a výsledkem 2:0 udělala další krok k mistrovskému titulu. Pět kol před koncem má jedenáctibodový náskok...

25. dubna 2026  19:23,  aktualizováno  23:02

Pavel Šulc po svalovém zranění nastoupil po třech týdnech za Lyon, který porazil ve francouzské fotbalové lize Auxerre 3:2 a je třetí v tabulce. Český záložník přišel na hřiště v 58. minutě za stavu...

25. dubna 2026  17:38,  aktualizováno  21:35

Když v jarní části fotbalové ligy naskočil na hřiště z lavičky, skóroval. Slávistovi Mojmíru Chytilovi role náhradníka prostě svědčí. „Je to hráč, který do utkání umí vstoupit. Zase byl tam, kde být...

25. dubna 2026  21:05

Trefil se popáté v sezoně. A Tomáš Souček nakonec gólem přispěl k velice důležitému vítězství. West Ham zdolal Everton 2:1, v tabulce Premier League dál drží sedmnáctou příčku. Jen o dva body zpět...

25. dubna 2026  18:42,  aktualizováno  21:04

Patrik Schick zařídil dvěma góly v německé fotbalové lize Leverkusenu vítězství 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V dresu Bayeru nasázel už 100 branek. Už jistý mistr Bayern Mnichov prohrával v Mohuči ještě v...

25. dubna 2026  17:56,  aktualizováno  21:02

Fotbalisté Táborska vyhráli v 25. kole druhé ligy nad Příbramí 2:1 a jsou dál druzí o dva body před Artisem. Brněnský tým doma zdolal po obratu České Budějovice taktéž 2:1. Nováček z Kroměříže v...

25. dubna 2026  20:55

