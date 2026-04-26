Tottenham stále zůstává v pásmu sestupu, drží se však dva body za sedmnáctým West Hamem. Pokud by ztratil i na půdě posledního Wolverhamptonu, byla by to pro jeho psychiku obří rána.
Tomu ale zabránil Kinský.
„Zachránil nás, díky němu jsme vyhráli,“ smekl před ním záložník Palhinha, autor jediné branky utkání.
Na Molineux končila osmá nastavená minuta a k přímému kopu zhruba 23 metrů od brány se postavil záložník Gomes. Vyslal přesnou střelu, která by zapadla pod břevno, ale Kinský se vyšplhal do vzduchu a jeho pokus vytáhl na roh.
FANTASTICKÝ KINSKÝ! 🔥🤯
Český brankář v 99. minutě vytáhl fenomenální zákrok a zachránil Tottenhamu vítězství! 🇨🇿#WOLTOT – 0:1
Když se oklepal z tvrdého nárazu do tyče, seběhli se k němu spoluhráči a objímali ho.
„Extratřída, Toni,“ napsali pochvalně správci klubových sociálních sítí k videu s jeho zákrokem. „Záchrana tří bodů ve stylu superhrdiny,“ žertoval oficiální účet anglické Premier League.
„Skvělý zákrok v posledních vteřinách. Něco takového bude Tottenham potřebovat, pokud se má udržet v lize. Musí pro každou výhru udělat maximum,“ citovala BBC někdejšího obránce Ashleyho Williamse.
„Byl to dobrý moment pro mě i pro nás. Dobrý zákrok ve správnou chvíli a tři body pro nás. Kvůli tomu jsme sem přijeli a odvážíme si je,“ pravil trochu nesměle třiadvacetiletý Kinský.
V sobotu se, alespoň částečně, vykoupil.
Není to tak dávno, co se zdálo, že je na odpis. V utkání Ligy mistrů na Atlétiku (2:5) udělal dvě hrubky a po 17 minutách ho tehdejší kouč Igor Tudor stáhl ze hry.
Začátkem dubna však k týmu přišel Roberto De Zerbi a jelikož dosavadní jednička Vicario musel na operaci kýly, dal šanci Kinskému. Tohle byl třetí zápas v řadě, kdy český gólman nastoupil v základu. A udržel své první čisté konto od loňského září a výhry 3:0 nad třetiligovým Doncasterem v poháru.
|
„Můžeme si tenhle den vychutnat, protože hrál opravdu dobře. Měl na té výhře zásadní podíl a všechno si zaslouží. Je to skvělý kluk a výborný brankář. Po Atlétiku si takovýhle den a okamžik zasloužil,“ usmíval se De Zerbi.
Vyhráno ale Tottenham nemá. Už byla řeč o tom, že zůstává v pásmu sestupu a v posledních čtyřech kolech musí zkusit přeskočit West Ham, případně některý další z týmů před ním.
„Věřím, že to zvládneme,“ uzavřel De Zerbi.