ONLINE: City vede v Burnley, může dohnat první Arsenal. V akci i Bournemouth

Pokud zvítězí, docvaknou se na vedoucí Arsenal. Fotbalisté druhého Manchesteru City hrají ve vloženém kole anglické Premier League v Burnley. Souběžně bojuje také devátý Bournemouth s patnáctým Leedsem. Obě utkání sledujte v podrobných online reportážích od 21 hodin.

Erling Haaland posílá míč do brány Burnley a zařizuje City vedení. | foto: Reuters

Bitva o anglický titul vrcholí.

O víkendu se oba celky v čele tabulky střetly a zvítězil Manchester City, díky čemuž dohnal vedoucí Arsenal na rozdíl tří bodů. Vzhledem k tomu, že má o zápas méně, teď může mezeru smazat.

Do konce soutěže bude po středeční dohrávce zbývat pět zápasů.

City se do závodu o titul vrátili poté, co Arsenal nejprve doma padl s Bournemouthem 1:2, pak ve vzájemném zápase nestačil stejným rozdílem.

Na ligové prvenství čeká od roku 2004. Na druhém místě skončil v posledních třech sezonách. City mohou znovu vyhrát ligu po jednoleté pauze, během níž triumfoval Liverpool, předtím si City podmanili nejsledovanější soutěž čtyřikrát v řadě.

Udělají další krok?

Premier League
34. kolo 22. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Burnley FC Burnley FC : Manchester City Manchester City 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
6. Haaland
Sestavy:
Dúbravka – Walker (C), Ekdal, Humphreys, Estève, Hartman – Tchaouna, Ward-Prowse, Laurent, Anthony – Flemming.
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Chusanov, Guéhi, Ajt-Núrí – B. Silva (C), O'Reilly – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland.
Náhradníci:
Weiß – Broja, Florentino, Edwards, Pires, Trésor, Worrall, Ugochukwu, Foster.
Náhradníci:
Trafford – Marmúš, Foden, Aké, Kovačić, N. González, Stones, Reijnders, Savinho.

Rozhodčí: Madley – Meredith, Taylor

Premier League
34. kolo 22. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Leeds United Leeds United 1:0 (0:0)
Góly:
60. Kroupi
Góly:
Sestavy:
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Christie – Brooks (C), Kroupi, Tavernier – Evanilson.
Sestavy:
Darlow – Justin, Bijol, Struijk – Bogle (46. Rodon), Ampadu (C), Tanaka, Gudmundsson – Aaronson, Okafor – Calvert-Lewin.
Náhradníci:
Mandas – Gannon-Doak, Adams, Smith, Diakité, Adlí, Ünal, Rayan, Tóth.
Náhradníci:
Perri – D. James, Longstaff, Piroe, Nmecha, Bornauw, Gnonto, Buonanotte.
Žluté karty:
25. Kroupi, 41. Á. Jiménez
Žluté karty:

Rozhodčí: Michael Salisbury – Marc Perry, Nick Greenhalgh

Tipsport - partner programu

34. kolo

Sunderland AFC vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
24.4. 21:00
  • 2.74
  • 3.19
  • 2.72
Fulham vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
25.4. 13:30
  • 2.57
  • 3.55
  • 2.66
Liverpool vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
25.4. 16:00
  • 1.46
  • 4.78
  • 6.58
Wolverhampton vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
25.4. 16:00
  • 4.42
  • 4.01
  • 1.76
West Ham vs. Everton //www.idnes.cz/sport
25.4. 16:00
  • 2.43
  • 3.38
  • 2.95
Arsenal vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
25.4. 18:30
  • 1.49
  • 4.76
  • 6.09
Manchester United vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
27.4. 21:00
  • 1.82
  • 3.94
  • 3.85

35. kolo

Leeds United vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
1.5. 21:00
  • 1.47
  • 4.61
  • 5.95
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 33 21 7 5 63:26 70
2. Manchester CityManchester City 32 20 7 5 65:29 67
3. Manchester UnitedManchester Utd. 33 16 10 7 58:45 58
4. Aston VillaAston Villa 33 17 7 9 47:41 58
5. LiverpoolLiverpool 33 16 7 10 54:43 55
6. BrightonBrighton 34 13 11 10 48:39 50
7. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
8. BrentfordBrentford 33 13 9 11 48:44 48
9. BournemouthBournemouth 33 11 15 7 50:50 48
10. EvertonEverton 33 13 8 12 40:39 47
11. Sunderland AFCSunderland 33 12 10 11 36:40 46
12. FulhamFulham 33 13 6 14 43:46 45
13. Crystal PalaceCrystal Palace 32 11 10 11 35:36 43
14. Newcastle UnitedNewcastle 33 12 6 15 46:49 42
15. Leeds UnitedLeeds 33 9 12 12 42:49 39
16. NottinghamNottingham 33 9 9 15 36:45 36
17. West HamWest Ham 33 8 9 16 40:57 33
18. TottenhamTottenham 33 7 10 16 42:53 31
19. Burnley FCBurnley 33 4 8 21 34:67 20
20. WolverhamptonWolves 33 3 8 22 24:61 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Áčko Dynama nemá v květnu kde trénovat. Přímý útok, reaguje klub. Šije do hejtmana

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Napětí mezi fotbalovým klubem a vedením Českých Budějovic a Jihočeského kraje se dál stupňuje. Po výpovědi ze stadionu Dynamo v květnu nebude moct využívat tréninkové centrum. Areál Složiště patří...

