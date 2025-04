ONLINE: Manchester City hájí pátou příčku. V předehrávce hostí Aston Villu

Český pohár zná prvního finalistu. Sigma Olomouc využila v Ostravě početní výhodu a zvítězila 3:2. Hosté od 15. minuty hráli přesilovku poté, co domácí Michal Frydrych dostal červenou kartu za zákrok...

Belgický fotbalový klub Union Saint-Gilloise, který má šanci získat po 90 letech mistrovský titul, se omluvil za to, že jeden z jeho hráčů vhodil v nedělním důležitém zápase v Genku na hřiště druhý...

Patnáct českých klubů dostane od Evropské fotbalové unie UEFA bezmála tři miliony eur (75 milionů korun) jako kompenzaci za uvolnění hráčů do národních mužstev. Největší podíl obdrží Slavia,...

Ať to baví kluky i fanoušky. Trenér Bílek o dlouhé pauze i nové výzvě u reprezentace

Při zmínce o jeho nedávných šedesátinách se trenér Michal Bílek zarazil. „Je to hrůza, co,“ vyhrkl pobaveně. „Ale jinak se cítím dobře, do fotbalu mám zase obrovskou chuť. Jen to tělo chátrá, což...