ONLINE: Trápení Chelsea trvá. Od úvodu předehrávky prohrává na půdě Brightonu

Čtyřikrát v řadě prohráli, teď se chtějí dobře naladit na víkendové semifinále FA Cupu. Fotbalisté Chelsea v předehrávce 34. kola Premier League bojují na Brightonu, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Skleslí fotbalisté Chelsea po inkasované brance v utkání s Manchesterem City. | foto: Isabel InfantesReuters

Chelsea navíc při zmíněných čtyřech porážkách v řadě nevstřelila ani jednu branku.

Naposledy doma prohrála 0:1 s Manchesterem United a komplikuje si boj o Ligu mistrů. Aktuálně je šestá, na pátý Liverpool však ztrácí pět kol před koncem už sedm bodů.

Stejně bodů jako Chelsea má pak Bournemouth s Brentfordem a o bod za nimi je na deváté příčce Brighton. Ten si tak v případě úspěchu v předehrávce může významně polepšit.

Ve středu se hrají další dva zápasy 34. kola – Manchester City na Burnley a zmíněný Bournemouth proti Leedsu.

Zůstane Krejčí navzdory sestupu v Premier League? Zájem prý mají Leeds a Brighton

Právě s Leedsem bude hrát Chelsea o víkendu semifinále FA Cupu, City vyzvou druholigový Southampton.

Premier League
34. kolo 21. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Brighton Brighton : Chelsea Chelsea 1:0 (1:0)
Góly:
3. Kadıoğlu
Góly:
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Boscagli, Kadıoğlu – Baleba, Groß (C) – Minteh, Hinshelwood, Mitoma – Rutter.
Sestavy:
Sánchez – Chalobah, Fofana, Hato – Gusto, Caicedo, Lavia, Cucurella – Fernández (C) – P. Neto, Delap.
Náhradníci:
Steele – De Cuyper, Dunk, Ayari, Julio, Kostoulas, Welbeck, Veltman, O'Riley.
Náhradníci:
Sharman-Lowe – Adarabioyo, Acheampong, Santos, Garnacho, Essugo, Guiu, M. Sarr, Derry.
Žluté karty:
Žluté karty:
45+1. Fofana

Rozhodčí: Pawson – Betts, Smart

Ministerstvo financí varuje: Účastím na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 33 21 7 5 63:26 70
2. Manchester CityManchester City 32 20 7 5 65:29 67
3. Manchester UnitedManchester Utd. 33 16 10 7 58:45 58
4. Aston VillaAston Villa 33 17 7 9 47:41 58
5. LiverpoolLiverpool 33 16 7 10 54:43 55
6. ChelseaChelsea 33 13 9 11 53:42 48
7. BrentfordBrentford 33 13 9 11 48:44 48
8. BournemouthBournemouth 33 11 15 7 50:50 48
9. BrightonBrighton 33 12 11 10 45:39 47
10. EvertonEverton 33 13 8 12 40:39 47
11. Sunderland AFCSunderland 33 12 10 11 36:40 46
12. FulhamFulham 33 13 6 14 43:46 45
13. Crystal PalaceCrystal Palace 32 11 10 11 35:36 43
14. Newcastle UnitedNewcastle 33 12 6 15 46:49 42
15. Leeds UnitedLeeds 33 9 12 12 42:49 39
16. NottinghamNottingham 33 9 9 15 36:45 36
17. West HamWest Ham 33 8 9 16 40:57 33
18. TottenhamTottenham 33 7 10 16 42:53 31
19. Burnley FCBurnley 33 4 8 21 34:67 20
20. WolverhamptonWolves 33 3 8 22 24:61 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

ONLINE: Karviná - Baník 2:1, naděje pro hosty. Kričfaluši snížil z pokutového kopu

Sledujeme online
Hlavičkový souboj karvinského obránce Sahmkoua Camary (vlevo) s ostravským...

Prvním finalistou se stal Jablonec, teď pozná domácí fotbalový pohár i toho druhého. Karviná hraje doma o postup v derby s ostravským Baníkem, zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v...

21. dubna 2026  19:45,  aktualizováno  21:50

Ze excesy prospěšné práce. Slavia údajně potrestala Chorého s Bořilem

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Vedení fotbalistů Slavie podle médií potrestalo Tomáše Chorého s Janem Bořilem za jejich vyloučení v nedávných ligových zápasech. Server infotbal.cz jako první přišel s informací, že oba...

21. dubna 2026  21:26

ONLINE: Trápení Chelsea trvá. Od úvodu předehrávky prohrává na půdě Brightonu

Sledujeme online
Skleslí fotbalisté Chelsea po inkasované brance v utkání s Manchesterem City.

Čtyřikrát v řadě prohráli, teď se chtějí dobře naladit na víkendové semifinále FA Cupu. Fotbalisté Chelsea v předehrávce 34. kola Premier League bojují na Brightonu, zápas má výkop ve 21 hodin a...

21. dubna 2026  20:50,  aktualizováno  21:05

Mexické fotbalisty bude po MS trénovat bývalý hvězdný obránce Márquez

Mexický fotbalista Rafael Márquez během utkání světového šampionátu proti...

Mexické fotbalisty bude po mistrovství světa, na němž se střetnou ve skupině s Českem, trénovat bývalý vynikající obránce Rafael Márquez. Jeden z nejlepších hráčů v historii země je aktuálně u...

21. dubna 2026  19:17

Jablonec - Ml. Boleslav 1:0, domácí jsou prvním finalistou MOL Cupu. Rozhodl Jawo

Lamin Jawo, jediný úspěšný střelec v semifinále, slaví postup Jablonce do...

Domácí fotbalový pohár MOL Cup už zná prvního účastníka letošního finále. Po úterní výhře si 20. května o celkový triumf zahrají hráči Jablonce, kteří na domácím hřišti svalili bezzubou Mladou...

21. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:15

Hradec má své jisté, o složení elitní šestky rozhodne i Slavia. Co potřebuje k titulu?

Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu Micka van Burena proti Slavii.

Když ve fotbalovém Hradci Králové dozněly oslavy víkendového vítězství nad Slavií (2:1), zástupci klubu si u vedení ligy ověřili, že senzační triumf přinesl ještě jeden sladký bonus: mužstvo si s...

21. dubna 2026  16:20

Na stadionu Slavie budou nově veřejně dostupné defibrilátory

Slavia má nově na svém stadionu pro fanoušky defibrilátory.

Fotbalová Slavia se snaží o zvýšení bezpečnosti fanoušků na stadionu. Když jde o život a selže srdce, důležitá je každá vteřina. Na stadionu v pražském Edenu tak byly nově nainstalovány Automatické...

21. dubna 2026  16:02

Dva stíhaní z fotbalové kauzy opustili vazbu. Maření vyšetřování nehrozí, rozhodl žalobce

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Dva ze čtyř stíhaných v rozsáhlé kauze fotbalové korupce byli propuštěni z vazby. Podle žalobce už nehrozí, že by mařili vyšetřování, uvedla Česká televize. Podle informací ČTK jde o dva obviněné,...

21. dubna 2026  14:58,  aktualizováno  15:25

West Ham opustila kritizovaná baronka. Křetínský jí děkuje: Měla zásadní přínos

Karren Bradyová podporuje West Ham.

Místopředsedkyně fotbalového West Ham United Karren Bradyová po 16 letech rezignovala na funkci. Klub ohrožený sestupem z anglické ligy to uvedl na svém webu. Sedmapadesátiletá baronka se bude nadále...

21. dubna 2026  14:33

Předvedli velkou a suverénní jízdu. Zbrojovce k postupu gratulují i rivalové

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Brněnská Zbrojovka díky pondělní remíze Artisu s druhým Táborskem sbírá gratulace k prvoligové příslušnosti. Kromě městského rivala k postupu do ligy gratulovaly také další sportovní kluby. Blahopřál...

21. dubna 2026

Jiráček o éře Plzně: Hlavy se nastavovaly v hospodě, lepší partu jsem nezažil

HVĚZDA POSLEDNÍCH DNÍ. Plzeňský záložník Petr Jiráček má formu, dostal se i do

Důležitým článkem plzeňské zlaté party ze sezony 2010/11 byl i levonohý záložník Petr Jiráček. Rodák ze Sokolova se po příchodu do Viktorie postupně zařadil do základní sestavy a svými výkony přispěl...

21. dubna 2026  13:30

Zůstane Krejčí navzdory sestupu v Premier League? Zájem prý mají Leeds a Brighton

Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu po utkání s Arsenalem.

Stejně jako další hráči bude řešit svou budoucnost. Poté, co fotbalový Wolverhampton sestoupil z Premier League, lze očekávat, že neudrží všechny opory. A na odchodu by údajně mohl být i český...

21. dubna 2026  13:01

