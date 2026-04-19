ONLINE: Liverpool vede v anglické lize v derby s Evertonem, večer City - Arsenal

Sledujeme online   15:29
Bude to zápas, který možná rozhodne o titulu. Ještě než však vedoucí fotbalisté Arsenalu rozehrají utkání proti druhému Manchesteru City, nabízí nedělní porce 33. kola anglické Premier League derby mezi Liverpoolem a Evertonem. V akci jsou také Aston Villa či Nottingham. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.
Mohamed Salah z Liverpoolu s míčem mezi hráči Evertonu

Mohamed Salah z Liverpoolu s míčem mezi hráči Evertonu | foto: Reuters

Idrissa Gueye z Evertonu (vlevo) a liverpoolský Ryan Gravenberch
Liverpoolský brankář Giorgi Mamardašvili
Habib Diarra ze Sunderlandu (vlevo) a Ian Maatsen z Aston Villy
Útočník Ollie Watkins z Aston Villy oslavuje svůj gól proti Sunderlandu.
Arsenal si v minulém kole zavařil. Doma podlehl Bournemouthu, a tak se jeho náskok v čele tabulky snížil na šest bodů. Oproti druhému Manchesteru City má navíc odehraný o zápas víc.

V neděli večer jdou oba týmy proti sobě. Pokud City zvítězí a v týdnu se mu podaří vyzrát na Burnley, může nakonec náskok Arsenalu vymazat úplně. Šlágr a možná nejdůležitější zápas sezony sledujte od 17:30.

Ještě předtím hraje pátý Liverpool s osmým Evertonem v městském derby, v akci jsou také čtvrtá Aston Villa proti Sunderlandu či Nottingham proti Burnley v bitvě o záchranu.

Premier League
33. kolo 19. 4. 2026 15:00
zápas probíhá
Everton Everton : Liverpool Liverpool 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
29. Saláh
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Branthwaite, Mykolenko – Gueye, Garner – McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Beto.
Sestavy:
Mamardašvili – Szoboszlai, Konaté, van Dijk (C), Robertson – Gravenberch, C. Jones – Saláh, Wirtz, Gakpo – Isak.
Náhradníci:
Travers – Alcaráz, Barry, Dibling, George, Iroegbunam, Keane, N. Patterson, Röhl.
Náhradníci:
Pécsi, Woodman – Chiesa, Frimpong, Kerkez, Mac Allister, Ngumoha, Nyoni.
Žluté karty:
23. Pickford
Žluté karty:

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Mainwaring

Premier League
33. kolo 19. 4. 2026 15:00
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Sunderland AFC Sunderland AFC 2:1 (2:1)
Góly:
2. Watkins
36. Watkins
Góly:
9. Rigg
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Mings, Maatsen – Amadou Onana, Tielemans – Rogers, Barkley, McGinn (C) – Watkins.
Sestavy:
Roefs – Mukiele, O'Nien, Alderete, Mandava – Sadiki, Xhaka (C) – Rigg, Diarra, Le Fée – Brobbey.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Digne, Buendía, Sancho, Luiz, Bogarde, Bailey, Abraham.
Náhradníci:
Ellborg – Cirkin, Hume, Geertruida, Ballard, Talbi, H. Jones, Mayenda, Isidor.

Rozhodčí: S. Barrott – T. Wood, R. West

Premier League
33. kolo 19. 4. 2026 15:00
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : Burnley FC Burnley FC 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
45+2. Flemming
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo (42. J. Cunha), N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hutchinson, Gibbs-White (C), Bakwa – Wood.
Sestavy:
Dúbravka – Walker (C), Ekdal, Estève, Hartman – Ward-Prowse, Florentino – Edwards, Ugochukwu, Anthony – Flemming.
Náhradníci:
Ortega – Morato, Awoniyi, Domínguez, I. Jesus, Yates, McAtee, Netz.
Náhradníci:
Weiß – Worrall, Bruun Larsen, Foster, Humphreys, Tchaouna, Broja, Laurent, Trésor.

Rozhodčí: Kirk – Perry, Long

Premier League
33. kolo 19. 4. 2026 17:30
Manchester City Manchester City : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Anthony Taylor – Gary Beswick, Ian Hussin

Tipsport - partner programu

33. kolo

Manchester City vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
19.4. 17:30
  • 1.91
  • 3.68
  • 4.29
Crystal Palace vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
20.4. 21:00
  • 2.38
  • 3.39
  • 3.03

34. kolo

Brighton vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
21.4. 21:00
  • 2.48
  • 3.69
  • 2.70
Bournemouth vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
22.4. 21:00
  • 2.02
  • 3.68
  • 3.60
Burnley FC vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
22.4. 21:00
  • 11.10
  • 6.87
  • 1.23
Sunderland AFC vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
24.4. 21:00
  • 2.80
  • 3.21
  • 2.52
Fulham vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
25.4. 13:30
  • 2.66
  • 3.48
  • 2.48
West Ham vs. Everton //www.idnes.cz/sport
25.4. 16:00
  • 2.51
  • 3.33
  • 2.72
Wolverhampton vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
25.4. 16:00
  • 3.76
  • 3.72
  • 1.89
Liverpool vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
25.4. 16:00
  • 1.48
  • 4.55
  • 5.90
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 32 21 7 4 62:24 70
2. Manchester CityManchester City 31 19 7 5 63:28 64
3. Manchester UnitedManchester Utd. 33 16 10 7 58:45 58
4. Aston VillaAston Villa 32 16 7 9 43:38 55
5. LiverpoolLiverpool 32 15 7 10 52:42 52
6. ChelseaChelsea 33 13 9 11 53:42 48
7. BrentfordBrentford 33 13 9 11 48:44 48
8. BournemouthBournemouth 33 11 15 7 50:50 48
9. BrightonBrighton 33 12 11 10 45:39 47
10. EvertonEverton 32 13 8 11 39:37 47
11. Sunderland AFCSunderland 32 12 10 10 33:36 46
12. FulhamFulham 33 13 6 14 43:46 45
13. Crystal PalaceCrystal Palace 31 11 9 11 35:36 42
14. Newcastle UnitedNewcastle 33 12 6 15 46:49 42
15. Leeds UnitedLeeds 33 9 12 12 42:49 39
16. NottinghamNottingham 32 8 9 15 32:44 33
17. West HamWest Ham 32 8 8 16 40:57 32
18. TottenhamTottenham 33 7 10 16 42:53 31
19. Burnley FCBurnley 32 4 8 20 33:63 20
20. WolverhamptonWolves 33 3 8 22 24:61 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

ONLINE: Liverpool vede v anglické lize v derby s Evertonem, večer City - Arsenal

