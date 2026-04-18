ONLINE: Wolves s Krejčím nastoupí na Leedsu, večer šlágr Chelsea proti United

Pět zápasů nabízí sobotní program fotbalové Premier League. Ve 13.30 hraje Brentford proti Fulhamu, od 16 hodin pak nastoupí Wolverhampton i s Ladislavem Krejčím na půdě Leedsu. Do akce půjde i Tottenham doma s Brightonem a ve 21.00 se ve šlágru potkají Chelsea a Manchester United. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Jarrod Bowen se prosadil přes Ladislava Krejčího a z následné střely trefil tyč. | foto: Reuters

Brentford překvapivě útočí na pohárové příčky a aktuálně je sedmý jen o bod za šestou Chelsea.

Zápasy 33. kola Premier League ONLINE

Poslední Wolverhampton může být po tomhle kole prvním jistým sestupujícím. Na sedmnáctý West Ham totiž ztrácí 15 bodů, takže stačí aby prohrál a londýnský celek pak získal alespoň jeden bod. V 16 hodin nastoupí ještě Newcastle proti Bournemouthu.

Záchranářské starosti řeší také Tottenham, který před týdnem prohrál při premiéře nového trenéra De Zerbiho se Sunderlandem 0:1 a klesl na osmnáctou příčku. Teď ho navíc čeká rozjetý Brighton, shodou okolností De Zerbiho někdejší zaměstnavatel.

Kinský zpět v bráně, ale kolos se nadále topí. Vyhne se ještě Tottenham propasti?

Od 21 hodin si pak Manchester United chce pojistit třetí příčku a odčinit překvapivou porážku 1:2 s Leedsem. Jeho soupeřem je Chelsea, jeden z jeho konkurentů v boji o účast v Lize mistrů.

Další čtyři zápasy 33. kola jsou na programu v neděli, v pondělí pak nastoupí ještě Crystal Palace proti West Hamu.

Premier League
33. kolo 18. 4. 2026 13:30
Brentford Brentford : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Kelleher – Kayode, van den Berg, Collins (C), Lewis-Potter – Jarmoljuk, Jensen – Ouattara, Damsgaard, Schade – Thiago.
Leno – Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon – Lukić, Cairney (C) – H. Wilson, Smith Rowe, Iwobi – Muniz.
Valdimarsson – Ajer, Bentt, Donovan, Hickey, Nelson, Pinnock, Shield, Stephenson.
Lecomte – Berge, Bobb, Chukwueze, Diop, R. Jiménez, J. King, Reed, Robinson.
6. Lukić

Rozhodčí: Tierney – Smart, Antrobus

Premier League
33. kolo 18. 4. 2026 16:00
Leeds United Leeds United : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Ferai Hallam – Lee Betts, Mat Wilkes

Premier League
33. kolo 18. 4. 2026 16:00
Newcastle United Newcastle United : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)
Premier League
33. kolo 18. 4. 2026 18:30
Tottenham Tottenham : Brighton Brighton 0:0 (-:-)
Premier League
33. kolo 18. 4. 2026 21:00
Chelsea Chelsea : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Oliver – Burt, Greenhalgh.

Tipsport - partner programu

33. kolo

Newcastle United vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
18.4. 16:00
  • 2.21
  • 3.72
  • 3.26
Leeds United vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
18.4. 16:00
  • 1.58
  • 4.21
  • 6.10
Tottenham vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
18.4. 18:30
  • 3.14
  • 3.89
  • 2.21
Chelsea vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
18.4. 21:00
  • 2.15
  • 3.81
  • 3.32
Everton vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
19.4. 15:00
  • 3.13
  • 3.32
  • 2.35
Aston Villa vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
19.4. 15:00
  • 1.72
  • 3.78
  • 5.04
Nottingham vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
19.4. 15:00
  • 1.47
  • 4.59
  • 6.79
Manchester City vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
19.4. 17:30
  • 1.87
  • 3.67
  • 4.28
Crystal Palace vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
20.4. 21:00
  • 2.35
  • 3.40
  • 3.07

34. kolo

Brighton vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
21.4. 21:00
  • 2.49
  • 3.72
  • 2.67
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 32 21 7 4 62:24 70
2. Manchester CityManchester City 31 19 7 5 63:28 64
3. Manchester UnitedManchester Utd. 32 15 10 7 57:45 55
4. Aston VillaAston Villa 32 16 7 9 43:38 55
5. LiverpoolLiverpool 32 15 7 10 52:42 52
6. ChelseaChelsea 32 13 9 10 53:41 48
7. BrentfordBrentford 32 13 8 11 48:44 47
8. EvertonEverton 32 13 8 11 39:37 47
9. BrightonBrighton 32 12 10 10 43:37 46
10. Sunderland AFCSunderland 32 12 10 10 33:36 46
11. BournemouthBournemouth 32 10 15 7 48:49 45
12. FulhamFulham 32 13 5 14 43:46 44
13. Crystal PalaceCrystal Palace 31 11 9 11 35:36 42
14. Newcastle UnitedNewcastle 32 12 6 14 45:47 42
15. Leeds UnitedLeeds 32 8 12 12 39:49 36
16. NottinghamNottingham 32 8 9 15 32:44 33
17. West HamWest Ham 32 8 8 16 40:57 32
18. TottenhamTottenham 32 7 9 16 40:51 30
19. Burnley FCBurnley 32 4 8 20 33:63 20
20. WolverhamptonWolves 32 3 8 21 24:58 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

ONLINE: Wolves s Krejčím nastoupí na Leedsu, večer šlágr Chelsea proti United

