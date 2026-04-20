ONLINE: West Ham hraje na Crystal Palace. Pokud boduje, Wolves jistě sestoupí

West Ham je momentálně sedmnáctý a na poslední Wolverhampton má náskok 15 bodů. Šance, že by se Ladislav Krejčí se svými spoluhráči zachránil, je tak minimální a čistě v rovině teorie. Remíza či výhra West Hamu jakékoliv naděje pět kol před koncem definitivně utne.
Pokud navíc West Ham zvítězí, odskočí osmnáctému Tottenhamu už na rozdíl čtyř bodů.
To Crystal Palace záchranářské starosti nemá a ve zbytku sezony se nejspíš bude soustředit spíš na Konferenční ligu, kde ho v semifinále čeká Šachtar.
Henderson (C) – Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Lerma, Hughes, Mitchell – Johnson, Larsen, Pino.
Hermansen – Walker-Peters, Mavropanos, Disasi, Diouf – Bowen (C), Fernandes, Souček, Summerville – Felipe, Castellanos.
Benítez – Clyne, Rijád, Kamada, Sosa, Devenny, Sarr, Mateta, Cardines.
Aréola – Todibo, Wan-Bissaka, Scarles, Magassa, Potts, Kanté, Wilson, Traoré.
Rozhodčí: England – Ledger, Howson