Arsenal se chystá na nejdůležitější zápas sezony. O titulu nerozhodne, tvrdí Arteta

Nicméně pro oba vyzyvatele platí totéž: Kdo ovládne všechny zbývající duely, bude mistrem.

K tomu má v poslední době blíže City, které prohrálo naposledy na začátku února a od té doby v šestnácti soutěžních utkáních zvítězilo třináctkrát. Kromě ligového tažení ještě usiluje o zisk Anglického poháru a Ligy mistrů, ve které prošlo přes Bayern do semifinále.

„Víme naprosto přesně, o co hrajeme. Ke každému utkání přistupujeme jako k finále,“ uvedl kouč Manchesteru Pep Guardiola. „Oba týmy mají osud ve svých rukou, proto musíme zvítězit.“

ONLINE: Manchester City - Arsenal 21:00

Arsenal třikrát v řadě remizoval, a ztratil tak cenných šest bodů, čímž prohospodařil celý náskok. Naposledy doma nezvládl utkání se Southamptonem (3:3), v němž dvakrát prohrával o dvě branky.

V Manchesteru tak budou Artetovi svěřenci usilovat o získání dalšího náskoku, který by jim pomohl ve zbytku sezony. A také k tomu, aby ovládli ligu poprvé od roku 2004.

„Od začátku jsme věděli, že k zisku titulu se musíme přiblížit tomu, co tu v předešlých sezonách předváděly City a Liverpool. Oba celky zaslouží uznání. Snažili jsme se jim vyrovnat, což se nám podařilo. Konečně se s nimi můžeme měřit,“ pochvaloval si Arteta.

Skutečně je to po dlouhé době poprvé, co Arsenal reálně usiluje o mistrovský titul. V ročníku 2015/16, který ovládl Leicester, zaostal o deset bodů.

Nyní je šest kol před koncem stále první. „Pak nás čeká ještě dalších pět nesmírně těžkých duelů. Zápas v Manchesteru je obrovsky důležitý. Ale že by rozhodoval o titulu? To ještě ne,“ poznamenal. „Když vyhrajeme, stále nemáme nic jisté. Možná budeme mít vyšší šance, ale zbytek ligy bude nevyzpytatelný.“

„Zápasů je ještě hodně. Teď můžeme získat body, které náš soupeř ztratí. V tom je středeční duel velmi důležitý,“ přidal Guardiola.

Ligové vítězství by proti City zaznamenal Arsenal poprvé od roku 2015. Ve všech soutěžích nezvítězil sedmkrát za sebou. „Důvěřuji týmu, že do toho dá všechno. Hra musí být perfektní, to se od nás v této fázi sezony vyžaduje,“ řekl Arteta.

„Slovo perfektní ve fotbale neexistuje,“ reagoval Guardiola. „Samozřejmě ale musíme předvést neobyčejný výkon, abychom měli šanci.“

Arsenal navíc v klíčových zápasech zaostává. Nezvládl domácí odvetu osmifinále Evropské ligy se Sportingem, ani utkání Anglického poháru právě se City.

To má na své straně jednak dobrou formu a také rozjetého útočníka Erlinga Haalanda, který v Premier League s dvaatřiceti trefami vede tabulku střelců. Ve všech soutěžích už má osmačtyřicet zásahů. „Momentálně nemá konkurenci. A všechno mu hraje do karet,“ dodal Arteta.

Jak se jej chystá eliminovat? „Samozřejmě koukáme na jejich silné stránky, ale také na slabiny. I s ním jsou schopní hrát jinak a poradit si. Není to jednoznačné,“ odpověděl.

Arteta ve středu vyzve kouče, kterému od roku 2016 dělal právě v Manchesteru asistenta. Pep Guardiola proti svému žákovi. Kdo bude úspěšnější? Sledujte od 21 hodin online.