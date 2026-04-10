ONLINE: Záchranářský souboj v Anglii. West Ham hostí Wolves, hrají Souček i Krejčí

Oba týmy hrají o záchranu, jeden k ní má však pořádně daleko. Fotbalisté West Hamu i s Tomášem Součkem hostí v páteční předehrávce 32. kola poslední Wolverhampton, v jehož sestavě pro změnu nechybí Ladislav Krejčí. Zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Obránce Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu brání Joaoa Gomese z West Hamu. | foto: Reuters

West Ham je aktuálně bod za Tottenhamem a sedmnáctou příčkou, která mu zaručí záchranu v nejvyšší soutěži. Proti poslednímu Wolverhamptonu si tak nemůže dovolit zaváhat.

O jeho soupeři to však platí dvojnásob. Wolves se po mizerném podzimu nejspíš už smířili s tím, že sestoupí, pořád však mají teoretickou naději na udržení.

Na zmíněnou sedmnáctou příčku však sedm kol před koncem ztrácí 13 bodů. Kromě West Hamu se nicméně ve zbytku sezony utkají i s Burnley, Tottenhamem či Leedsem, tedy dalšími mužstvy ohroženými sestupem. A potřebují každé vítězství.

Premier League
32. kolo 10. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
West Ham West Ham : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hermansen – Walker-Peters, Mavropanos, Disasi, Diouf – Souček, M. Fernandes – Bowen (C), Felipe, Summerville – Castellanos.
Sestavy:
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, Bellegarde, André, J. Gomes, H. Bueno – A. Gomes, A. Armstrong.
Náhradníci:
Aréola – Todibo, Scarles, Magassa, C. Wilson, A. Traoré, Wan-Bissaka, Potts, Kanté.
Náhradníci:
Bentley – Wolfe, T. Gomes, R. Gomes, Lima, Edozie, Hwang Hi-čchan, Mané, Arokodare.
Žluté karty:
Žluté karty:
9. Bellegarde

Rozhodčí: Gillett – Wood, Smith

Tipsport - partner programu

32. kolo

West Ham vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
10.4. 21:00
  • 1.81
  • 3.86
  • 4.58
Arsenal vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
11.4. 13:30
  • 1.43
  • 4.90
  • 7.67
Burnley FC vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
11.4. 16:00
  • 4.73
  • 4.14
  • 1.74
Brentford vs. Everton //www.idnes.cz/sport
11.4. 16:00
  • 2.15
  • 3.47
  • 3.63
Liverpool vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
11.4. 18:30
  • 1.68
  • 4.33
  • 4.93
Nottingham vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
12.4. 15:00
  • 2.73
  • 3.32
  • 2.65
Crystal Palace vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
12.4. 15:00
  • 3.03
  • 3.68
  • 2.26
Sunderland AFC vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
12.4. 15:00
  • 2.65
  • 3.34
  • 2.71
Chelsea vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
12.4. 17:30
  • 3.05
  • 3.92
  • 2.17
Manchester United vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
13.4. 21:00
  • 1.63
  • 4.13
  • 5.32
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

31. kolo

30. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 31 21 7 3 61:22 70
2. Manchester CityManchester City 30 18 7 5 60:28 61
3. Manchester UnitedManchester Utd. 31 15 10 6 56:43 55
4. Aston VillaAston Villa 31 16 6 9 42:37 54
5. LiverpoolLiverpool 31 14 7 10 50:42 49
6. ChelseaChelsea 31 13 9 9 53:38 48
7. BrentfordBrentford 31 13 7 11 46:42 46
8. EvertonEverton 31 13 7 11 37:35 46
9. FulhamFulham 31 13 5 13 43:44 44
10. BrightonBrighton 31 11 10 10 41:37 43
11. Sunderland AFCSunderland 31 11 10 10 32:36 43
12. Newcastle UnitedNewcastle 31 12 6 13 44:45 42
13. BournemouthBournemouth 31 9 15 7 46:48 42
14. Crystal PalaceCrystal Palace 30 10 9 11 33:35 39
15. Leeds UnitedLeeds 31 7 12 12 37:48 33
16. NottinghamNottingham 31 8 8 15 31:43 32
17. TottenhamTottenham 31 7 9 15 40:50 30
18. West HamWest Ham 31 7 8 16 36:57 29
19. Burnley FCBurnley 31 4 8 19 33:61 20
20. WolverhamptonWolves 31 3 8 20 24:54 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

ONLINE: Záchranářský souboj v Anglii. West Ham hostí Wolves, hrají Souček i Krejčí

Sledujeme online
Obránce Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu brání Joaoa Gomese z West Hamu.

Oba týmy hrají o záchranu, jeden k ní má však pořádně daleko. Fotbalisté West Hamu i s Tomášem Součkem hostí v páteční předehrávce 32. kola poslední Wolverhampton, v jehož sestavě pro změnu nechybí...

10. dubna 2026  20:50

Jak se dostat na zápasy českých fotbalistů na MS? FAČR zahájila prodej

Čeští fanoušci na Letné během baráže o MS s Dánskem.

Fotbalová asociace ČR v pátek zahájila distribuci kódů pro nákup vstupenek na zápasy českého týmu na letním mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. FAČR v kvótě dostala od FIFA na jednotlivé duely...

10. dubna 2026  17:46

Dlouhodobý dvojí metr, ovlivnili zápas. Barcelona si opět stěžuje na rozhodčí

Rumunský sudí István Kovács uděluje žlutou kartu stoperovi Barcelony Cubarsímu...

Není to v této sezoně poprvé. Fotbalová Barcelona den po porážce v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů s Atlétikem (0:2) podala oficiální stížnost na rozhodčí. Vypíchla diskutovanou situaci z 54. minuty,...

10. dubna 2026  16:40

Dostali jsme lístky na jiná místa! Fanoušci se před MS cítí podvedeni. Co na to FIFA?

Fanoušci se fotí před nově zrekonstruovaným Aztéckým stadionem v Mexiku.

Fanouškům, kterým se podařilo ukořistit lístky na letní světový šampionát ve fotbale, v průběhu minulého týdne vstupenky dorazily. Místo radosti se však někteří cítí „podvedení“. Organizátoři jim...

10. dubna 2026  14:10

Vím, jak na velké přestupy, líčí Procházka. Zkušenosti má ze Sparty i Slavie

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku.

Veškerá soustředěnost pochopitelně míří k výsledkům. Fotbalisté Pardubic v neděli v 15.30 nastoupí doma proti Olomouci v důležitém boji o prostřední skupinu tabulky. Další zajímavé kroky se však dějí...

10. dubna 2026  13:48

Pomáhají Ronaldovi? Soupeři an-Nasru kritizují sudí: Trofej chtějí dát jediné osobě

Cristiano Ronaldo slaví společně se spoluhráči a fanoušky an-Nasru další...

Po třech letech fotbalista Cristiano Ronaldo konečně spěchá pro svou první saúdskou mistrovskou korunu a celkově už pětatřicátou trofej kariéry. Ale co ta pachuť všude kolem? Konkurenti ve fotbalovém...

10. dubna 2026  13:03

Desáté místo už je téměř jisté. Co ještě může český pohárový koeficient ohrozit?

Radost fanoušků španělského Raya Vallecana po gólu Isiho Palazona ve...

Mezi fanoušky a nadšenci se mu v posledním týdnu přezdívalo poslední „český“ zástupce v evropských pohárech. Španělský klub Rayo Vallecano totiž mimoděk bojuje i za tuzemský koeficient. Ve své první...

10. dubna 2026  10:45

Deset minut navrch a další novinky. Expert Kureš popisuje, jak se v létě změní fotbal

Premium
Sudí Glenn Nyberg nařizuje penaltu pro český tým v utkání s Irskem.

Nekonečné prodlevy při vhazování, pomalé střídání nebo otálení brankářů. Novinky od Mezinárodní pravidlové komise (IFAB) fotbal od letošního mistrovství světa výrazně zrychlí, což na turnaji ve...

10. dubna 2026

Vallecano pomáhá českému koeficientu, Šín sledoval prohru Alkmaaru z lavičky

Obránce Vallecana Florian Lejeune (uprostřed) slaví s domácími fanoušky gól do...

Fotbalisté Vallecana porazili v prvním čtvrtfinálovém utkání Konferenční ligy AEK Atény 3:0. Aténský klub je posledním pohárovým zástupcem Řecka, které by ještě mohlo ohrozit Česko na 10. místě v...

9. dubna 2026  21:12,  aktualizováno  23:34

Watkins dvěma góly srazil Boloňu, Porto si v Evropské lize dalo kuriózní vlastňák

Ollie Watkins z Aston Villy slaví gól proti Boloně.

Fotbalisté Boloně v úvodním utkání čtvrtfinále Evropské ligy podlehli na svém hřišti 1:3 Aston Ville. Freiburg si doma poradil 3:0 se Celtou Vigo, Nottingham remizoval 1:1 v Portu. Odvety jsou na...

9. dubna 2026  23:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mám v sobě pocit, že Zbrojovce něco dlužím, říká brněnský univerzál Granečný

Univerzál Denis Granečný aktuálně na děkovačkách působí velmi vděčně. Zažívá...

Na jihu Moravy kroutí už čtvrtým rokem a zažil hlavně pády. Konec majitele, sestup i druholigové trápení. Kolem Denise Granečného se změnilo téměř vše, zůstalo jen jméno Zbrojovka Brno a věrní...

9. dubna 2026  20:58

Postaví se bilanci? V Trpišovského éře je Plzeň pro Slavii spíš příjemným soupeřem

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský a Miroslav Koubek z Plzně (vpravo) během...

Když fotbalový trenér Jindřich Trpišovský před víc než osmi lety nastoupil do Slavie, začaly Plzni, do té doby nejúspěšnějšímu týmu předchozích sezon, horší časy. Zvýrazní slávisté jasně lepší...

9. dubna 2026  19:05

