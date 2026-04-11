ONLINE: Arsenal srovnal s Bournemouthem, večer nastoupí Liverpool

Arsenal má sedm kol před koncem na čele devítibodový náskok, druhý Manchester City však má odehráno o zápas méně a oba týmy ještě čeká vzájemné utkání.
Proti němu stojí třináctý Bournemouth, který už 11 ligových zápasů v řadě neprohrál, hned sedmkrát však remizoval a momentálně táhne sérii 5 nerozhodných výsledků v řadě.
Zápas Brentfordu s Evertonem je možná překvapivě soubojem dvou týmů, které si dělají zálusk na evropské poháry. Mají shodně 46 bodů a jsou tři body od páté příčky.
Na poháry může stále pomýšlet také Brighton, který je tři body za nimi. Čeká ho navíc nováček z Burnley, který má vůbec nejhorší obranu v celé soutěži.
Sobotní program uzavře utkání šestého Liverpoolu s devátým Fulhamem. Liverpool se chce dobře naladit na odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů, kde bude dohánět dvoubrankové manko proti PSG.
Další čtyři zápasy 32. kola se hrají v neděli, v pondělí ho pak uzavře duel Manchesteru United s Leedsem.
35. Gyökeres
17. Kroupi
Raya – White, Saliba, Magalhães, Lewis-Skelly – Zubimendi, Rice (C) – Madueke, Havertz, Martinelli – Gyökeres.
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Christie (C) – Rayan, Tavernier, Kroupi – Evanilson.
Arrizabalaga – Dowman, G. Jesus, Hincapié, C. Mosquera, Nørgaard, Salmon, Trossard, Eze.
Mandas – Adams, Adlí, Brooks, Diakité, Gannon-Doak, Smith, Tóth, Ünal.
Rozhodčí: Michael Oliver – Tim Wood, Wade Smith