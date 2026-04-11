ONLINE: Arsenal srovnal s Bournemouthem, večer nastoupí Liverpool

Čtyři zápasy nabízí sobotní program 32. kola anglické fotbalové ligy. Už ve 13.30 nastoupí lídr Arsenal doma proti Bournemouthu, od 16 hodin hraje Brentford s Evertonem a Brighton na Burnley, v 18.30 se pak proti sobě postaví Liverpool a Fulham. Jednotlivá utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Junior Kroupi z Bournemouthu skóruje na hřišti Arsenalu. | foto: Reuters

Arsenal má sedm kol před koncem na čele devítibodový náskok, druhý Manchester City však má odehráno o zápas méně a oba týmy ještě čeká vzájemné utkání.

Proti němu stojí třináctý Bournemouth, který už 11 ligových zápasů v řadě neprohrál, hned sedmkrát však remizoval a momentálně táhne sérii 5 nerozhodných výsledků v řadě.

Zápas Brentfordu s Evertonem je možná překvapivě soubojem dvou týmů, které si dělají zálusk na evropské poháry. Mají shodně 46 bodů a jsou tři body od páté příčky.

Na poháry může stále pomýšlet také Brighton, který je tři body za nimi. Čeká ho navíc nováček z Burnley, který má vůbec nejhorší obranu v celé soutěži.

Sobotní program uzavře utkání šestého Liverpoolu s devátým Fulhamem. Liverpool se chce dobře naladit na odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů, kde bude dohánět dvoubrankové manko proti PSG.

Další čtyři zápasy 32. kola se hrají v neděli, v pondělí ho pak uzavře duel Manchesteru United s Leedsem.

32. kolo 11. 4. 2026 13:30
Arsenal Arsenal : Bournemouth Bournemouth 1:1 (-:-)
35. Gyökeres
17. Kroupi
Raya – White, Saliba, Magalhães, Lewis-Skelly – Zubimendi, Rice (C) – Madueke, Havertz, Martinelli – Gyökeres.
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Christie (C) – Rayan, Tavernier, Kroupi – Evanilson.
Arrizabalaga – Dowman, G. Jesus, Hincapié, C. Mosquera, Nørgaard, Salmon, Trossard, Eze.
Mandas – Adams, Adlí, Brooks, Diakité, Gannon-Doak, Smith, Tóth, Ünal.

Rozhodčí: Michael Oliver – Tim Wood, Wade Smith

32. kolo 11. 4. 2026 16:00
Brentford Brentford : Everton Everton 0:0 (-:-)
32. kolo 11. 4. 2026 16:00
Burnley FC Burnley FC : Brighton Brighton 0:0 (-:-)
32. kolo 11. 4. 2026 18:30
Liverpool Liverpool : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Tipsport - partner programu

32. kolo

Brentford vs. Everton //www.idnes.cz/sport
11.4. 16:00
  • 2.18
  • 3.43
  • 3.59
Burnley FC vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
11.4. 16:00
  • 5.04
  • 4.32
  • 1.67
Liverpool vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
11.4. 18:30
  • 1.66
  • 4.49
  • 4.87
Nottingham vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
12.4. 15:00
  • 2.72
  • 3.32
  • 2.65
Sunderland AFC vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
12.4. 15:00
  • 2.67
  • 3.31
  • 2.71
Crystal Palace vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
12.4. 15:00
  • 3.05
  • 3.68
  • 2.24
Chelsea vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
12.4. 17:30
  • 3.02
  • 3.92
  • 2.18
Manchester United vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
13.4. 21:00
  • 1.63
  • 4.14
  • 5.33

33. kolo

Brentford vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
18.4. 13:30
  • 2.07
  • 3.65
  • 3.24
Newcastle United vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
18.4. 16:00
  • 1.84
  • 4.06
  • 3.66
Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 31 21 7 3 61:22 70
2. Manchester CityManchester City 30 18 7 5 60:28 61
3. Manchester UnitedManchester Utd. 31 15 10 6 56:43 55
4. Aston VillaAston Villa 31 16 6 9 42:37 54
5. LiverpoolLiverpool 31 14 7 10 50:42 49
6. ChelseaChelsea 31 13 9 9 53:38 48
7. BrentfordBrentford 31 13 7 11 46:42 46
8. EvertonEverton 31 13 7 11 37:35 46
9. FulhamFulham 31 13 5 13 43:44 44
10. BrightonBrighton 31 11 10 10 41:37 43
11. Sunderland AFCSunderland 31 11 10 10 32:36 43
12. Newcastle UnitedNewcastle 31 12 6 13 44:45 42
13. BournemouthBournemouth 31 9 15 7 46:48 42
14. Crystal PalaceCrystal Palace 30 10 9 11 33:35 39
15. Leeds UnitedLeeds 31 7 12 12 37:48 33
16. NottinghamNottingham 31 8 8 15 31:43 32
17. West HamWest Ham 32 8 8 16 40:57 32
18. TottenhamTottenham 31 7 9 15 40:50 30
19. Burnley FCBurnley 31 4 8 19 33:61 20
20. WolverhamptonWolves 32 3 8 21 24:58 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

