Anglie se těší na titulový šlágr. Nemyslím, že bude rozhodnuto, řekl Klopp

Za poslední čtyři roky bral trofej třikrát Manchester City a jednou Liverpool. A letos se stane mistrem také jeden z nich.

„Myslím, že Liverpool a my jsme v posledních letech zvedli laťku Premier League. Posledních pět let se navzájem posouváme. A ostatním týmům je jasné, že musí přidat, aby nás dohonily,“ řekl trenér City Pep Guardiola.

Premier League - prvních pět týmů Tým Z V R P S B 1. Manchester City 30 23 4 3 70:18 73 2. Liverpool 30 22 6 2 77:20 72 3. Chelsea 29 17 8 4 58:23 59 4. Tottenham 30 17 3 10 52:37 54 5. Arsenal 29 17 3 9 44:34 54

Liverpool od Nového roku vyhrál všechna ligová utkání a díky tomu se mu podařilo vedoucí Manchester City, který ztratil po remízách se Southamptonem, Crystal Palace a porážkou od Tottenhamu, dohnat.

Manchester City vs. Liverpool Online reportáž v neděli od 17:30

Před nedělním šlágrem činí rozdíl na čele už pouze jeden bod. A jeho výsledek napoví o tom, na čí stranu se přehoupne pravděpodobnost zisku titulu.

Že by ale bylo úplně rozhodnuto, si liverpoolský kouč Jürgen Klopp nemyslí: „Když vyhrajeme, povedeme o dva body. Jestli si někdo pak bude myslet, že máme hotovo, tak mu není pomoci,“ uvedl pro klubový web.

„Stejně tak si myslím, že když City vyhrají a povedou ligu o čtyři body, také si nebudou myslet, že mají hotovo,“ dodal.

Ale co napovídá statistika? Odpověď nabízí společnost Gracenote, která se zabývá nejen sportovními daty:

V tuto chvíli je to 61 ku 39 procentům na zisk titulu pro vedoucí City.

Remíza by nic moc nevyřešila. I s ohledem na zbývajících sedm zápasů, které ještě do konce sezony musí obě mužstva odehrát, se pravděpodobnost hne jen o píď (63 % City, 37 % Liverpool).

Zato domácím vítězstvím by si Manchester City trofej skoro pojistil. Se čtyřbodovým náskokem na čele by šance na obhajobu vzrostla na 86 %.

Pro Guardiolovy svěřence by pak hrál i následný los, ve kterém mají Brighton (D), Watford (D), Leeds (V), Newcastle (D), West Ham (V), Aston Villu (D) a odložený duel s Wovlerhamptonem (V). Jen poslední jmenovaný klub a tým Čechů Součka, Coufala, Krále a majitele Křetínského se nachází v první desítce.

Ale pokud uspěje Liverpool, titulové šance překlopí na svou stranu.

Hned v dalších kolech ho však čekají domácí duely s nenáviděným Manchesterem United i městským rivalem Evertonem. Ten má sice záchranářské starosti, ale jak praví známé fotbalové pravidlo: derby nemá favorita. A vzájemné duely v městě na řece Mersey bývají nevyzpytatelné.

Další statistické zajímavosti Poprvé od příchodu Pepa Guardioly v sezoně 2016/2017 dal Liverpool (77) více branek než City (70).

Liverpool v aktuální sezoně zaznamenal 557 střel na bránu, což je nejvíc pod Jürgenem Kloppem. Oproti minulé sezoně jde o 30% nárůst.

Pak Liverpool ještě vyzve Newcastle (V), Tottenham (D), Aston Villu (V), Southampton (V) a Wolverhampton (D).

Pikantní také je, že se City s Liverpoolem potkají i o týden později v semifinále FA Cupu. Oba navíc ještě v týdnu budou dotahovat i postup v play off Ligy mistrů. Liverpool vyhrál v Lisabonu proti Benfice 3:1, City prolomilo doma defenzivně laděné Atlético 1:0.

Z toho vyplývá šance 68 % na to, že případný dvoubodový náskok do konce sezony Kloppovi svěřenci před City udrží.

I z toho je patrné, že na sebe naráží evropská špička. Podle specializovaného webu Euro Club Index vůbec dva nejlepší.

Z duelu na Anfield Road na startu sezony vítěz nevzešel. Manchester dvakrát dotahoval po gólech Maného a Salaha, na které odpověděli Foden a De Bruyne. A jaký zápas očekává Klopp tentokrát?

„Skvělý. Vím, že se to moc nestává, když proti sobě hrají dva první týmy. Ale naše historie se City ukazuje, že to jsou často zajímavé duely. Obě mužstva do toho jdou naplno, chtějí si vytvořit šance, využít tlaku a mezery v obraně soupeře,“ řekl liverpoolský kouč.

A díky postavení v tabulce bude mít klání parádní náboj. „Představte si, že bychom ztráceli třeba čtrnáct bodů. Jistě, byl by to pořád skvělý zápas, ale něco by mu chybělo,“ uznal Klopp.