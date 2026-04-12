ONLINE: Kinský poprvé od vystřídání chytá, hrají i Nottingham či Newcastle

Tottenham po porážce 0:3 od Nottinghamu, přímého konkurenta v boji o záchranu, vyhodil trenéra Igora Tudora a angažoval Roberta de Zerbiho.
Ten nahrazuje brankářskou jedničku Vicaria, který musel na operaci s kýlou, českým gólmanem Kinským, jenž nechytal od utkání Ligy mistrů na Atlétiku Madrid (2:5), kde byl střídán už po dvaceti minutách kvůli třem inkasovaným gólům.
Aby zase Tottenham přeskočil sedmnáctý West Ham, musí zvítězit.
Šance na udržení změní i výsledek souběžně hraného zápasu Nottinghamu s Aston Villou, domácí mají na konkurenta dvoubodový náskok. V akci je také třináctý Newcastle na čtrnáctém Crystal Palace.
Od 17:30 následuje šlágr kola mezi šestou Chelsea a druhým Manchesterem City. Ten chce využít zaváhání vedoucího Arsenalu, jenž v sobotu padl 1:2 s Bournemouthem a vede ligu o devět bodů, má však o dva zápasy víc.
Roefs – O'Nien, Mukiele, Alderete, Mandava – Sadiki, Xhaka (C) – Rigg, Diarra, Le Fée – Brobbey.
Kinský – Porro, Romero (C), van de Ven, Udogie – Bergvall, A. Gray, Gallagher – Kolo Muani, Solanke, Richarlison.
Ellborg – Cirkin, Geertruida, Talbi, Mayenda, Isidor, Hume, H. Jones, Jenson Jones.
Austin – Drăgușin, Danso, Palhinha, Simons, Bissouma, Tel, Spence, P. Sarr.
Rozhodčí: Jones – Davis, Greenhalgh
Sels – Aina, Murillo, Milenković, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
E. Martínez – Cash, Lindelöf, Torres, Digne – Amadou Onana, Tielemans – McGinn (C), Barkley, Rogers – Watkins.
Ortega – Bakwa, Domínguez, McAtee, Ndoye, Netz, Morato, Wood, Yates.
Bizot – Abraham, Bailey, Bogarde, Buendía, Luiz, García, Konsa, Maatsen.
Rozhodčí: Salisbury – Betts, Aspinall
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Lerma, Hughes, Mitchell – Johnson, Strand Larsen, Pino.
Ramsdale – Livramento, Thiaw, Botman, Hall – Miley, Joelinton, Tonali – J. Murphy (C), Osula, A. Gordon.
Benítez – Clyne, Sosa, Rijád, Kamada, Wharton, Devenny, I. Sarr, Mateta.
Pope – Trippier, Wissa, H. Barnes, Elanga, Woltemade, Willock, Burn, J. Ramsey.
Rozhodčí: A. Madley – S. Long, C. Taylor