ONLINE: Kinský poprvé od vystřídání chytá, hrají i Nottingham či Newcastle

V pátek poprvé v historii Premier League klesli fotbalisté Tottenhamu na sestupové příčky. Aby je zase opustili, musejí ve 32. kole porazit Sunderland. V bráně i s Antonínem Kinským, který nahrazuje jedničku Guglielma Vicaria. V akci je i konkurenční Nottingham s Aston Villou. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za pár minut udělal další chybu a byl vystřídán. | foto: Reuters

Tottenham po porážce 0:3 od Nottinghamu, přímého konkurenta v boji o záchranu, vyhodil trenéra Igora Tudora a angažoval Roberta de Zerbiho.

Ten nahrazuje brankářskou jedničku Vicaria, který musel na operaci s kýlou, českým gólmanem Kinským, jenž nechytal od utkání Ligy mistrů na Atlétiku Madrid (2:5), kde byl střídán už po dvaceti minutách kvůli třem inkasovaným gólům.

ONLINE: 32. kolo Premier League

Aby zase Tottenham přeskočil sedmnáctý West Ham, musí zvítězit.

Šance na udržení změní i výsledek souběžně hraného zápasu Nottinghamu s Aston Villou, domácí mají na konkurenta dvoubodový náskok. V akci je také třináctý Newcastle na čtrnáctém Crystal Palace.

Od 17:30 následuje šlágr kola mezi šestou Chelsea a druhým Manchesterem City. Ten chce využít zaváhání vedoucího Arsenalu, jenž v sobotu padl 1:2 s Bournemouthem a vede ligu o devět bodů, má však o dva zápasy víc.

Premier League
32. kolo 12. 4. 2026 15:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
Roefs – O'Nien, Mukiele, Alderete, Mandava – Sadiki, Xhaka (C) – Rigg, Diarra, Le Fée – Brobbey.
Kinský – Porro, Romero (C), van de Ven, Udogie – Bergvall, A. Gray, Gallagher – Kolo Muani, Solanke, Richarlison.
Ellborg – Cirkin, Geertruida, Talbi, Mayenda, Isidor, Hume, H. Jones, Jenson Jones.
Austin – Drăgușin, Danso, Palhinha, Simons, Bissouma, Tel, Spence, P. Sarr.

Rozhodčí: Jones – Davis, Greenhalgh

Premier League
32. kolo 12. 4. 2026 15:00
Nottingham Nottingham : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Sels – Aina, Murillo, Milenković, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
E. Martínez – Cash, Lindelöf, Torres, Digne – Amadou Onana, Tielemans – McGinn (C), Barkley, Rogers – Watkins.
Ortega – Bakwa, Domínguez, McAtee, Ndoye, Netz, Morato, Wood, Yates.
Bizot – Abraham, Bailey, Bogarde, Buendía, Luiz, García, Konsa, Maatsen.

Rozhodčí: Salisbury – Betts, Aspinall

Premier League
32. kolo 12. 4. 2026 15:00
Crystal Palace Crystal Palace : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Lerma, Hughes, Mitchell – Johnson, Strand Larsen, Pino.
Ramsdale – Livramento, Thiaw, Botman, Hall – Miley, Joelinton, Tonali – J. Murphy (C), Osula, A. Gordon.
Benítez – Clyne, Sosa, Rijád, Kamada, Wharton, Devenny, I. Sarr, Mateta.
Pope – Trippier, Wissa, H. Barnes, Elanga, Woltemade, Willock, Burn, J. Ramsey.

Rozhodčí: A. Madley – S. Long, C. Taylor

Premier League
32. kolo 12. 4. 2026 17:30
Chelsea Chelsea : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 32 21 7 4 62:24 70
2. Manchester CityManchester City 30 18 7 5 60:28 61
3. Manchester UnitedManchester Utd. 31 15 10 6 56:43 55
4. Aston VillaAston Villa 31 16 6 9 42:37 54
5. LiverpoolLiverpool 32 15 7 10 52:42 52
6. ChelseaChelsea 31 13 9 9 53:38 48
7. BrentfordBrentford 32 13 8 11 48:44 47
8. EvertonEverton 32 13 8 11 39:37 47
9. BrightonBrighton 32 12 10 10 43:37 46
10. BournemouthBournemouth 32 10 15 7 48:49 45
11. FulhamFulham 32 13 5 14 43:46 44
12. Sunderland AFCSunderland 31 11 10 10 32:36 43
13. Newcastle UnitedNewcastle 31 12 6 13 44:45 42
14. Crystal PalaceCrystal Palace 30 10 9 11 33:35 39
15. Leeds UnitedLeeds 31 7 12 12 37:48 33
16. NottinghamNottingham 31 8 8 15 31:43 32
17. West HamWest Ham 32 8 8 16 40:57 32
18. TottenhamTottenham 31 7 9 15 40:50 30
19. Burnley FCBurnley 32 4 8 20 33:63 20
20. WolverhamptonWolves 32 3 8 21 24:58 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

ONLINE: Kinský poprvé od vystřídání chytá, hrají i Nottingham či Newcastle

Sledujeme online
Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

V pátek poprvé v historii Premier League klesli fotbalisté Tottenhamu na sestupové příčky. Aby je zase opustili, musejí ve 32. kole porazit Sunderland. V bráně i s Antonínem Kinským, který nahrazuje...

12. dubna 2026  14:53

Karviná - Liberec 3:1, první jarní výhra pro domácí v lize, hosté dohrávali v deseti

Aktualizujeme
Liberecký Lukáš Masopust odtlačuje od míče karvinského stopera Sahmkoua Camaru.

Liberečtí fotbalisté si komplikují boj o nejlepší ligovou šestku. Ve 29. kole padli v Karviné 1:3, ačkoliv šli ve čtvrté minutě do vedení zásluhou Krollise. Domácí ale posléze otočili zásluhou...

12. dubna 2026  14:52

ONLINE: Teplice - Sparta, hosté s jednou změnou. Zeleného nahrazuje Grimaldo

Sledujeme online
Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Deset bodů ztráta, šest bodů náskok. Sparťanští fotbalisté dál drží druhou příčku v tabulce a do konce sezony je čeká jen domácí soutěž. Ve 29. kole nejvyšší soutěže hrají v Teplicích, které jsou...

12. dubna 2026  14:44

Fotbalisté Žižkova zdolali v druhé lize doma Jihlavu a přiblížili se baráži

Momentka z druholigového utkání Jihlava - Viktoria Žižkov

Fotbalisté Žižkova porazili doma ve 22. kole druhé ligy Jihlavu 2:1. Viktoria neprohrála na jaře ani v šestém utkání, z toho počtvrté zvítězila a z páté pozice ztrácí už jen tři body na třetí...

12. dubna 2026  13:17

Slovácko se bude opět zachraňovat. Věděl jsem, že to bude o život, říká Skuhravý

Kouč Slovácka Roman Skuhravý sleduje utkání svých hráčů proti Hradci Králové.

Teoreticky se ještě mohli vyhnout skupině o záchranu. Po sobotní domácí porážce 1:3 od Hradce Králové ale získali fotbalisté Slovácka smutnou jistotu: po roce se budou zachraňovat ve skupině šesti...

12. dubna 2026  9:06

Pardubický útočník Tanko: Sigma? Spolehněte se, že do toho dáme všechno

Pardubický útočník Abdullahi Tanko bojuje o míč s Brunem Unušičem z Dukly.

Na jaře už pardubičtí fotbalisté v Chance lize zvítězili třikrát, naposledy minule 2:0 v Praze na Julisce nad Duklou. Na domácím Stadionu Arnošta Košťála však podobný úspěch teprve vyhlížejí. V...

12. dubna 2026

Domácí premiéra nevyšla, Artisu baráž utíká. Na krásu se nehraje, řekl Nádvorník

Hlavní trenér SK Artis Brno Roman Nádvorník

Po sobotní prohře s Vlašimí 1:3 brněnskému Artisu nadále uniká pozice zajišťující boj o postup do nejvyšší české fotbalové soutěže. Novému trenérovi Romanu Nádvorníkovi tak domácí premiéra pořádně...

12. dubna 2026  8:18

Tati, ty ses jako nedíval?! Martin Chorý o synově povaze, kritice i penaltovém umu

Premium
Martin Chorý, otec fotbalového reprezentanta Tomáše Chorého.

Až v neděli večer dorazí do Edenu k fotbalovému šlágru mezi Slavií a Plzní, bude mít na sobě zase stejný outfit. Už počtvrté. „Musím! Dokud se vyhrává, nemůžu si měnit oblečení,“ usměje se nad...

12. dubna 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Opustí Kuchta podruhé Spartu? Zájem má polský klub

Sledujeme online
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

11. dubna 2026  21:40

Liverpool si poradil s Fulhamem. Arsenal padl a komplikuje si boj o titul

Liverpoolský křídelník Mohamed Salah oslavuje svůj gól s Jeremiem Frimpongem.

Vedoucí Arsenal ve 32. kole anglické fotbalové ligy doma překvapivě padl s Bournemouthem 1:2 a komplikuje si boj o titul. Slaví naopak Liverpool, který porazil Fulham 2:0, a Brighton, jenž stejným...

11. dubna 2026  21:01

Slovácko - Hradec Kr. 1:3, hosté po otočce drží šestku, dvakrát pálil Mihálik

Královéhradecký záložník Vladimír Darida s míčem před Romanem Horákem ze...

I po 29. kole drží fotbalisté Hradce Králové umístění mezi nejlepšími šesti týmy Chance Ligy. Slovácko porazili 3:1, ačkoliv ztráceli po Ouandově trefě. Obrat zařídili Suchomel a dvougólový Mihálik.

11. dubna 2026  20:32

Zbrojovka ošklivě klopýtla, v Opavě dostala čtyři góly. Neuspěl ani Artis

Opavský Felix Čejka se pokusil zakončit i nůžkami.

Fotbalisté brněnské Zbrojovky při dlouhém oslabení utrpěli ve šlágru 22. kola druhé ligy debakl 0:4 v Opavě. Suverénní lídr tabulky prohrál v soutěži teprve podruhé, přesto dál míří k přímému návratu...

11. dubna 2026  18:15,  aktualizováno  20:01

