ONLINE: Předehrávka anglické ligy, Wolverhampton s Krejčím hostí Arsenal

Předehrávka anglické ligy, Wolverhampton s Krejčím hostí Arsenal

Kvůli účasti ve finále Ligového poháru s předstihem nastupují k zápasu 31. kola Premier League. Fotbalisté Arsenalu, lídři soutěže, hrají na půdě Wolverhamptonu, v jehož sestavě nechybí český obránce Ladislav Krejčí. Utkání má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Radost fotbalistů Arsenalu po postupu do finále Ligového poháru. | foto: AP

Původním termínem byl 21. březen, o den později však Arsenal ve finále Ligového poháru vyzve Manchester City, a tak se musel kalendář upravit.

Arsenal tak může alespoň dočasně zvýšit svůj náskok na čele tabulky na sedm bodů právě před druhým Manchesterem City, jehož odložený zápas s Crystal Palace zatím nový termín nemá.

Arsenal chce zároveň napravit ztrátu z minulého týdne, kdy pouze remizoval 1:1 na hřišti Brentfordu.

Proti poslednímu Wolverhamptonu, jenž nasbíral pouhých devět bodů a je beznadějně poslední, je jasným favoritem.

Premier League
31. kolo 18. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
Wolverhampton Wolverhampton : Arsenal Arsenal 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
5. Saka
Sestavy:
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, A. Gomes, André, H. Bueno – Mané, Bellegarde – A. Armstrong.
Sestavy:
Raya – Timber, Magalhães, Saliba, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke, Saka (C), Martinelli – Gyökeres.
Náhradníci:
Johnstone – Arokodare, Doherty, J. Gomes, R. Gomes, Edozie, Rawlings, Lima, Wolfe.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Calafiori, Eze, G. Jesus, Lewis-Skelly, Nørgaard, C. Mosquera, Trossard, White.

Rozhodčí: Tierney – West, Scholes

26. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 26 17 6 3 50:18 57
2. Manchester CityManchester City 26 16 5 5 54:24 53
3. Aston VillaAston Villa 26 15 5 6 37:27 50
4. Manchester UnitedManchester Utd. 26 12 9 5 47:37 45
5. ChelseaChelsea 26 12 8 6 47:30 44
6. LiverpoolLiverpool 26 12 6 8 41:35 42
7. BrentfordBrentford 26 12 4 10 40:35 40
8. EvertonEverton 26 10 7 9 29:30 37
9. BournemouthBournemouth 26 9 10 7 43:45 37
10. Newcastle UnitedNewcastle 26 10 6 10 37:37 36
11. Sunderland AFCSunderland 26 9 9 8 27:30 36
12. FulhamFulham 26 10 4 12 35:40 34
13. Crystal PalaceCrystal Palace 26 8 8 10 28:32 32
14. BrightonBrighton 26 7 10 9 34:34 31
15. Leeds UnitedLeeds 26 7 9 10 36:45 30
16. TottenhamTottenham 26 7 8 11 36:37 29
17. NottinghamNottingham 26 7 6 13 25:38 27
18. West HamWest Ham 26 6 6 14 32:49 24
19. Burnley FCBurnley 26 4 6 16 28:51 18
20. WolverhamptonWolves 26 1 6 19 16:48 9

18. - 20.: Zostup

