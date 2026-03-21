ONLINE: Liverpool hraje na Brightonu, pak se představí Chelsea na Evertonu

Čtyři zápasy nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Ve 13.30 ho vykopne Liverpool na půdě Brightonu, v 16 hodin pak nastoupí Fulham doma s Burnley, od 18.30 Chelsea vyzve Everton a na závěr se ve 21 hodin střetně Leeds s Brentfordem. Každé utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu slaví trefu v zápase Ligy mistrů s Galatasaray. | foto: Reuters

Liverpool se v posledních týdnech vydrápal zpět na vyšší příčky a aktuálně je dva body za čtvrtou Aston Villou. Proti Brightonu by rád navázal na středeční drtivé vítězství 4:0 v osmifinále Ligy mistrů s Galatasarayem.

O umístění v nejlepší čtyřce usiluje kromě Liverpoolu také aktuálně šestá Chelsea, která v týdnu pro změnu v Lize mistrů skončila po porážce 0:3 (celkově 2:8) s PSG, na které ve čtvrtfinále narazí právě Liverpool.

Překvapením je, že Everton se nachází na osmé příčce jen pět bodů za Chelsea. Dokáže jí zaskočit a své postavení ještě vylepšit?

Dvě penalty i červená. Manchester United a Bournemouth se rozešly smírně

Vysoko v tabulce je také Brentford, který sobotní program uzavírá zápasem proti Leedsu. A ještě předtím nastoupí jiný nováček, předposlední Burnley, proti Fulhamu.

V páteční předehrávce Bournemouth doma remizoval 2:2 s Manchesterem United. Další tři zápasy jsou na programu v neděli, kdy se hraje také finále Ligového poháru mezi City a Arsenalem.

Premier League
31. kolo 21. 3. 2026 13:45
Brighton Brighton : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Milner, Groß – Gómez, Hinshelwood, Minteh – Welbeck.
Sestavy:
Mamardašvili – Frimpong, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Wirtz, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké.
Náhradníci:
Steele – Ayari, Baleba, Boscagli, De Cuyper, Kostoulas, Mitoma, Rutter, Veltman.
Náhradníci:
Woodman – Chiesa, Gomez, C. Jones, Morrison, Ngumoha, Nyoni, Ramsay, Robertson.

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

Premier League
31. kolo 21. 3. 2026 16:00
Fulham Fulham : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)
Premier League
31. kolo 21. 3. 2026 18:30
Everton Everton : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Premier League
31. kolo 21. 3. 2026 21:00
Leeds United Leeds United : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 31 21 7 3 61:22 70
2. Manchester CityManchester City 30 18 7 5 60:28 61
3. Manchester UnitedManchester Utd. 31 15 10 6 56:43 55
4. Aston VillaAston Villa 30 15 6 9 40:37 51
5. LiverpoolLiverpool 30 14 7 9 49:40 49
6. ChelseaChelsea 30 13 9 8 53:35 48
7. BrentfordBrentford 30 13 6 11 46:42 45
8. EvertonEverton 30 12 7 11 34:35 43
9. Newcastle UnitedNewcastle 30 12 6 12 43:43 42
10. BournemouthBournemouth 31 9 15 7 46:48 42
11. FulhamFulham 30 12 5 13 40:43 41
12. BrightonBrighton 30 10 10 10 39:36 40
13. Sunderland AFCSunderland 30 10 10 10 30:35 40
14. Crystal PalaceCrystal Palace 30 10 9 11 33:35 39
15. Leeds UnitedLeeds 30 7 11 12 37:48 32
16. TottenhamTottenham 30 7 9 14 40:47 30
17. NottinghamNottingham 30 7 8 15 28:43 29
18. West HamWest Ham 30 7 8 15 36:55 29
19. Burnley FCBurnley 30 4 8 18 32:58 20
20. WolverhamptonWolves 31 3 8 20 24:54 17

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu se raduje z gólu při zápase Ligy mistrů s...

Fotbalová Liga mistrů se dozvěděla zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Liverpool odčinil úvodní zaváhání a v domácí odvetě porazil Galatasaray 4:0. Barcelona nasázela Newcastlu sedm branek a postupuje po...

