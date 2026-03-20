ONLINE: Předehrávka anglické ligy. Bournemouth hostí Manchester United

Páteční předehrávkou startuje 31. kolo anglické fotbalové ligy. Manchester United hraje na půdě Bournemouthu, zápas s výkopem ve 21 hodin můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Manchesteru United se radují z gólu, který vstřelil Casemiro. | foto: Reuters

United si chtějí upevnit třetí místo, na němž se osamostatnili minulý víkend výhrou 3:1 nad Aston Villou. Pod dočasným trenérem Carrickem mají zatím skvělou formu a jsou favority.

Desátý Bournemouth je však nevyzpytatelný, a zejména na domácí půdě umí být nepříjemný. Jeho zápasy bývají gólové, aktuálně však táhne sérii čtyř remíz, z nichž hned čtyři byly bezbrankové.

Premier League
31. kolo 20. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Petrović – Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Christie (C) – Rocha, Tavernier, Adlí – Barbosa.
Sestavy:
Lammens – Dalot, Yoro, Maguire, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, Fernandes (C), Cunha – Mbeumo.
Náhradníci:
Mandas – Diakité, Smith, Milosavljević, Brooks, Tóth, Gannon-Doak, Kroupi, Ünal.
Náhradníci:
Bayındır – Heaven, Fredricson, Malacia, Fletcher, Mount, Ugarte, Šeško, Zirkzee.
Žluté karty:
Žluté karty:
28. Casemiro

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Taylor

31. kolo

Brighton vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
21.3. 13:30
Fulham vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
21.3. 16:00
Everton vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
21.3. 18:30
Leeds United vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
21.3. 21:00
Newcastle United vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
22.3. 13:00
Aston Villa vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
22.3. 15:15
Tottenham vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
22.3. 15:15
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 31 21 7 3 61:22 70
2. Manchester CityManchester City 30 18 7 5 60:28 61
3. Manchester UnitedManchester Utd. 30 15 9 6 54:41 54
4. Aston VillaAston Villa 30 15 6 9 40:37 51
5. LiverpoolLiverpool 30 14 7 9 49:40 49
6. ChelseaChelsea 30 13 9 8 53:35 48
7. BrentfordBrentford 30 13 6 11 46:42 45
8. EvertonEverton 30 12 7 11 34:35 43
9. Newcastle UnitedNewcastle 30 12 6 12 43:43 42
10. BournemouthBournemouth 30 9 14 7 44:46 41
11. FulhamFulham 30 12 5 13 40:43 41
12. BrightonBrighton 30 10 10 10 39:36 40
13. Sunderland AFCSunderland 30 10 10 10 30:35 40
14. Crystal PalaceCrystal Palace 30 10 9 11 33:35 39
15. Leeds UnitedLeeds 30 7 11 12 37:48 32
16. TottenhamTottenham 30 7 9 14 40:47 30
17. NottinghamNottingham 30 7 8 15 28:43 29
18. West HamWest Ham 30 7 8 15 36:55 29
19. Burnley FCBurnley 30 4 8 18 32:58 20
20. WolverhamptonWolves 31 3 8 20 24:54 17

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

