ONLINE: Wolves s Krejčím pokračují v jízdě za záchranou. Na Brentfordu hrají bez gólu

Wolverhampton je nadále poslední a ztrácí 13 bodů na sedmnáctou příčku, které by mu zajistila udržení mezi elitou.
V posledních týdnech se však zvedl, porazil třeba Liverpool (2:1) nebo Aston Villu (2:0) a živí naději, že by se z pásma sestupu mohl vydrápat. K tomu však potřebuje ve zbývajících kolech co nejvíc výher.
Naproti tomu Brentford prožívá skvělou sezonu a je sedmý. Pokud navíc zvítězí, bude jen bod za šestou Chelsea a dva body za pátým Liverpoolem.
Když se oba týmy utkaly naposledy, Brentford zvítězil 2:0.
Kelleher – Kayode, van den Berg, Collins (C), Lewis-Potter – Henderson, Jensen – Ouattara, Damsgaard, Schade – Thiago.
Sá (C) – Mosquera, S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, Bellegarde, Neto, J. Gomes, H. Bueno – Armstrong, Mané.
Valdimarsson – Pinnock, Ajer, Jarmoljuk, Bentt, Donovan, Nelson, Shield, Furo.
Bentley – Doherty, Wolfe, Lima, T. Gomes, R. Gomes, A. Gomes, Hwang Hi-čchan, Arokodare.
Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Wood