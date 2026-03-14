ONLINE: V akci Burnley i Sunderland, pak hraje Arsenal, večer City na West Hamu

Jaký bude bodový rozestup v čele Premier League po sobotě? Nejprve se představí vedoucí fotbalisté Arsenalu proti Evertonu, večer pak druhý Manchester City na West Hamu. Ještě předtím však ve 30. kole hrají Burnley s Bournemouthem a Sunderland s Evertonem, všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Hráči Arsenalu dávají gól v zápase s Chelsea. | foto: Reuters

Arsenal aktuálně vede o sedm bodů, nicméně má o zápas více. Naposledy zvítězil 1:0 v Brightonu, zatímco City remizovalo s Nottinghamem.

City navíc v úterý nezvládli ani vstup do osmifinále Ligy mistrů, když je už během poločasu hattrickem ztrestal Federico Valverde. Příští týden budou mít co napravovat. Ale nejdřív je čeká zápas v lize.

ONLINE: 30. kolo Premier League

West Ham bojuje o udržení, má stejně bodů jako první nesestupující Nottingham, který před týdnem právě City o dva body obral (2:2). West Ham naopak zvítězil na Fulhamu 1:0.

Arsenal se utká s Evertonem, který v lize zvítězil dvakrát v řadě.

Mezitím se představí také pátá Chelsea, která od 18:30 hostí dvanáctý Newcastle.

Premier League
30. kolo 14. 3. 2026 16:00
zápas probíhá
Burnley FC Burnley FC : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)
Sestavy:
Dúbravka – Humphreys, Laurent, Estève – Walker (C), Ward-Prowse, Medžbrí, Hartman – Foster, Anthony – Flemming.
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Hill, Senesi, Truffert – Christie, Scott – Rayan, Kroupi, Tavernier – Evanilson.
Náhradníci:
Weiß – A. Barnes, Broja, Edwards, Florentino, Pires, Tchaouna, Ugochukwu, Worrall.
Náhradníci:
Mandas – Adlí, Brooks, Diakité, Gannon-Doak, Á. Jiménez, Milosavljević, Tóth, Ünal.

Rozhodčí: Bankes – Davies, Meredith

Premier League
30. kolo 14. 3. 2026 16:00
zápas probíhá
Sunderland AFC Sunderland AFC : Brighton Brighton 0:0 (-:-)
Sestavy:
Ellborg – Geertruida, Ballard, Alderete, Hume – Sadiki, Xhaka (C) – Talbi, Diarra, Rigg – Brobbey.
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Milner, Groß – Gómez, Hinshelwood, Minteh – Welbeck.
Náhradníci:
Moore – Cirkin, O'Nien, Mayenda, Isidor, J. Jones, H. Jones, Whittaker.
Náhradníci:
Steele – March, Rutter, Boscagli, Ayari, De Cuyper, O'Riley, Veltman, Howell.

Rozhodčí: Tom Kirk – Eddie Smart, Blake Antrobus

Premier League
30. kolo 14. 3. 2026 18:30
Chelsea Chelsea : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Premier League
30. kolo 14. 3. 2026 18:30
Arsenal Arsenal : Everton Everton 0:0 (-:-)
Premier League
30. kolo 14. 3. 2026 21:00
West Ham West Ham : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
Tipsport - partner programu

30. kolo

Arsenal vs. Everton //www.idnes.cz/sport
14.3. 18:30
  • 1.42
  • 4.72
  • 8.67
Chelsea vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
14.3. 18:30
  • 1.88
  • 4.14
  • 3.92
West Ham vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
14.3. 21:00
  • 4.87
  • 4.41
  • 1.67
Nottingham vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
15.3. 15:00
  • 2.32
  • 3.47
  • 3.24
Crystal Palace vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
15.3. 15:00
  • 2.52
  • 3.29
  • 3.07
Manchester United vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
15.3. 15:00
  • 1.71
  • 4.22
  • 4.79
Liverpool vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
15.3. 17:30
  • 1.29
  • 6.12
  • 9.37
Brentford vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
16.3. 21:00
  • 1.56
  • 4.39
  • 5.65

31. kolo

Bournemouth vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
20.3. 21:00
  • 2.79
  • 3.83
  • 2.25
Brighton vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
21.3. 13:30
  • 3.07
  • 3.79
  • 2.11
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

29. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 30 20 7 3 59:22 67
2. Manchester CityManchester City 29 18 6 5 59:27 60
3. Manchester UnitedManchester Utd. 29 14 9 6 51:40 51
4. Aston VillaAston Villa 29 15 6 8 39:34 51
5. ChelseaChelsea 29 13 9 7 53:34 48
6. LiverpoolLiverpool 29 14 6 9 48:39 48
7. BrentfordBrentford 29 13 5 11 44:40 44
8. EvertonEverton 29 12 7 10 34:33 43
9. BournemouthBournemouth 29 9 13 7 44:46 40
10. FulhamFulham 29 12 4 13 40:43 40
11. Sunderland AFCSunderland 29 10 10 9 30:34 40
12. Newcastle UnitedNewcastle 29 11 6 12 42:43 39
13. Crystal PalaceCrystal Palace 29 10 8 11 33:35 38
14. BrightonBrighton 29 9 10 10 38:36 37
15. Leeds UnitedLeeds 29 7 10 12 37:48 31
16. TottenhamTottenham 29 7 8 14 39:46 29
17. NottinghamNottingham 29 7 7 15 28:43 28
18. West HamWest Ham 29 7 7 15 35:54 28
19. Burnley FCBurnley 29 4 7 18 32:58 19
20. WolverhamptonWolves 30 3 7 20 22:52 16

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

ONLINE: V akci Burnley i Sunderland, pak hraje Arsenal, večer City na West Hamu

