ONLINE: V akci Burnley i Sunderland, pak hraje Arsenal, večer City na West Hamu

Arsenal aktuálně vede o sedm bodů, nicméně má o zápas více. Naposledy zvítězil 1:0 v Brightonu, zatímco City remizovalo s Nottinghamem.
City navíc v úterý nezvládli ani vstup do osmifinále Ligy mistrů, když je už během poločasu hattrickem ztrestal Federico Valverde. Příští týden budou mít co napravovat. Ale nejdřív je čeká zápas v lize.
West Ham bojuje o udržení, má stejně bodů jako první nesestupující Nottingham, který před týdnem právě City o dva body obral (2:2). West Ham naopak zvítězil na Fulhamu 1:0.
Arsenal se utká s Evertonem, který v lize zvítězil dvakrát v řadě.
Mezitím se představí také pátá Chelsea, která od 18:30 hostí dvanáctý Newcastle.
Dúbravka – Humphreys, Laurent, Estève – Walker (C), Ward-Prowse, Medžbrí, Hartman – Foster, Anthony – Flemming.
Petrović – Smith (C), Hill, Senesi, Truffert – Christie, Scott – Rayan, Kroupi, Tavernier – Evanilson.
Weiß – A. Barnes, Broja, Edwards, Florentino, Pires, Tchaouna, Ugochukwu, Worrall.
Mandas – Adlí, Brooks, Diakité, Gannon-Doak, Á. Jiménez, Milosavljević, Tóth, Ünal.
Rozhodčí: Bankes – Davies, Meredith
Ellborg – Geertruida, Ballard, Alderete, Hume – Sadiki, Xhaka (C) – Talbi, Diarra, Rigg – Brobbey.
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Milner, Groß – Gómez, Hinshelwood, Minteh – Welbeck.
Moore – Cirkin, O'Nien, Mayenda, Isidor, J. Jones, H. Jones, Whittaker.
Steele – March, Rutter, Boscagli, Ayari, De Cuyper, O'Riley, Veltman, Howell.
Rozhodčí: Tom Kirk – Eddie Smart, Blake Antrobus