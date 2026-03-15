ONLINE: Manchester United hraje s Aston Villou, večer Liverpool přivítá Tottenham

Autor: ,
Sledujeme online   14:55
Čtyři zápasy nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. V 15 hodin nastoupí Manchester United proti Aston Ville a do akce půjde také Crystal Palace či Nottingham. V 17.30 se pak představí Liverpool proti trápícímu se Tottenhamu. Všechny zápasy sledujte v podrobných online reportážích.

Hráči Manchesteru United slaví gól Benjamina Šeška proti Crystal Palace. | foto: AP

Zápas Manchesteru United s Aston Villou je přímým soubojem o třetí místo. Oba týmy mají shodně 51 bodů a oba naposledy prohrály – United s Newcastlem (1:2), Aston Villa vysoko s Chelsea (1:4).

Každé utkání sledujeme minutu po minutě

Tři body za nimi byl před startem 30. kola Liverpool, který by se jim rád přiblížil. Proti Tottenhamu, který se trápí a prohrál šestkrát v řadě, je jasným favoritem.

Před Tottenham se mimochodem může dostat Nottingham, čímž by londýnský celek klesl už na 17. příčku. Už jen o skóre je za ním navíc West Ham, jenž v sobotu uhrál cennou remízu s Manchesterem City.

Od 15 hodin pak nastoupí ještě Crystal Palace doma s Leedsem.

Premier League
30. kolo 15. 3. 2026 15:00
zápas probíhá
Manchester United Manchester United : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Sestavy:
Lammens – Dalot, Yoro, Maguire, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, B. Fernandes (C), M. Cunha – Mbeumo.
Sestavy:
E. Martínez – Bogarde, Konsa, Mings, Digne – Barkley, Amadou Onana – McGinn (C), Rogers, Buendía – Watkins.
Náhradníci:
Bayındır – Mazráwí, Mount, Zirkzee, Malacia, Ugarte, Heaven, Šeško, T. Fletcher.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Elliott, Torres, García, Abraham, Luiz, Maatsen, Bailey.

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn

Přejít na online reportáž
Premier League
30. kolo 15. 3. 2026 15:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Benítez – C. Richards, Lacroix, Canvot – Johnson, Hughes (C), Lerma, Mitchell – I. Sarr, Guessand – Strand Larsen.
Sestavy:
Darlow – Rodon, Bijol, Struijk – Justin, Stach, Ampadu (C), Gudmundsson – Aaronson – Nmecha, Calvert-Lewin.
Náhradníci:
Matthews – Clyne, Devenny, Kamada, Mateta, Pino, Rijád, Sosa, Wharton.
Náhradníci:
Perri – Bogle, Bornauw, Gnonto, Grujev, D. James, Longstaff, Tanaka, Piroe.

Rozhodčí: Brammal – Betts, Wilkes

Přejít na online reportáž
Premier League
30. kolo 15. 3. 2026 15:00
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Domínguez, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Sestavy:
Leno – Tete, Andersen (C), Bassey, Robinson – Iwobi, Berge – H. Wilson, J. King, Bobb – R. Jiménez.
Náhradníci:
Gunn – Awoniyi, Bakwa, Hutchinson, McAtee, Morato, Ndoye, Netz, Yates.
Náhradníci:
Lecomte – Cairney, Castagne, Chukwueze, Diop, Lukić, Reed, Muniz, Sessegnon.
Žluté karty:
18. N. Williams
Žluté karty:

Rozhodčí: Barrott – Smith, Perry

Přejít na online reportáž
Premier League
30. kolo 15. 3. 2026 17:30
Liverpool Liverpool : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
30. kolo

29. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 31 21 7 3 61:22 70
2. Manchester CityManchester City 30 18 7 5 60:28 61
3. Manchester UnitedManchester Utd. 29 14 9 6 51:40 51
4. Aston VillaAston Villa 29 15 6 8 39:34 51
5. ChelseaChelsea 30 13 9 8 53:35 48
6. LiverpoolLiverpool 29 14 6 9 48:39 48
7. BrentfordBrentford 29 13 5 11 44:40 44
8. EvertonEverton 30 12 7 11 34:35 43
9. Newcastle UnitedNewcastle 30 12 6 12 43:43 42
10. BournemouthBournemouth 30 9 14 7 44:46 41
11. BrightonBrighton 30 10 10 10 39:36 40
12. FulhamFulham 29 12 4 13 40:43 40
13. Sunderland AFCSunderland 30 10 10 10 30:35 40
14. Crystal PalaceCrystal Palace 29 10 8 11 33:35 38
15. Leeds UnitedLeeds 29 7 10 12 37:48 31
16. TottenhamTottenham 29 7 8 14 39:46 29
17. West HamWest Ham 30 7 8 15 36:55 29
18. NottinghamNottingham 29 7 7 15 28:43 28
19. Burnley FCBurnley 30 4 8 18 32:58 20
20. WolverhamptonWolves 30 3 7 20 22:52 16

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

15. března 2026

ONLINE: Manchester United hraje s Aston Villou, večer Liverpool přivítá Tottenham

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.