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ONLINE: Horníček inkasuje, Newcastle brzy ztrácí. Do akce půjde i City a Tottenham

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Sledujeme online   13:28aktualizováno  13:39

Útočník Anthony Elanga z Newcastlu se raduje z gólu. | foto: Reuters

Sedm zápasů nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Už od 13.30 hraje Newcastle i s českým gólmanem Lukášem Horníčkem doma proti Bournemouthu, v 16 hodin se představí například Manchester City či Tottenham a od 18.30 půjde do akce Aston Villa. Každé utkání sledujeme v podrobné online reportáži.

Newcastle naposledy porazil 2:0 Tottenham a teď ho čeká Bournemouth, jenž má zatím v tabulce jeden bod.

Zápasy 3. kola anglické Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Na úvod sezony prohrál s Manchesterem City, který je zatím stoprocentní a teď chce splnit povinnost proti nováčkovi z Coventry.

O první body v sezoně naopak usiluje Tottenham s českým brankářem Antonínem Kinským, který čeká zápas proti Nottinghamu.

Od 16 hodin pak hraje také Brighton proti Leedsu a Sunderland na půdě Brentfordu. V 18.30 Aston Villa vyzve Hull City.

Liverpool už v pátek porazil Ipswich 2:0. Zbylé dva zápasy 3. kola jsou na programu v neděli – Manchester United hraje na Evertonu a vrcholem bude londýnské derby mezi Arsenalem a Chelsea.

Premier League
3. kolo 5. 9. 2026 13:30
zápas probíhá
Newcastle United Newcastle United : Bournemouth Bournemouth 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
9. Tavernier
Sestavy:
Horníček – Dedić, Thiaw (C), Botman, Hall – González, Miley – Elanga, Willock, Barnes – Wissa.
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Hill, Silva, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson.
Náhradníci:
Pope – Livramento, Schär, Bamba, Steur, Touré, Fernandez-Pardo, Murphy, Ramsey.
Náhradníci:
Di Gregorio – Cook, J. Sánchez, Diakité, Soler, Brooks, Christie, Gannon-Doak, Jebbison.

Rozhodčí: Jones – Greenhalgh, Nelson

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Premier League
3. kolo 5. 9. 2026 16:00
Manchester City Manchester City : Coventry City Coventry City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Tierney – Ledger, Dallison

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Premier League
3. kolo 5. 9. 2026 16:00
Nottingham Nottingham : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
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Premier League
3. kolo 5. 9. 2026 16:00
Brighton Brighton : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
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Premier League
3. kolo 5. 9. 2026 16:00
Brentford Brentford : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bramall – Beswick, Taylor

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Premier League
3. kolo 5. 9. 2026 16:00
Fulham Fulham : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)
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Premier League
3. kolo 5. 9. 2026 18:30
Hull City Hull City : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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3. kolo

Manchester City vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.21
  • 7.53
  • 13.80
Nottingham vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.52
  • 3.55
  • 2.87
Brighton vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.05
  • 3.73
  • 3.66
Fulham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.16
  • 3.44
  • 3.63
Brentford vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.73
  • 3.89
  • 5.09
Hull City vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
5.9. 18:30
  • 4.24
  • 3.75
  • 1.90
Everton vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
6.9. 15:00
  • 3.21
  • 3.78
  • 2.13
Arsenal vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
6.9. 17:30
  • 1.71
  • 4.05
  • 4.73

4. kolo

Crystal Palace vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 1.94
  • 3.67
  • 3.63
Chelsea vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 1.21
  • 6.74
  • 11.10
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 2 2 0 0 6:2 6
2. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
3. Hull CityHull City 2 2 0 0 3:0 6
4. ChelseaChelsea 2 2 0 0 7:5 6
5. LiverpoolLiverpool 3 1 2 0 6:4 5
6. BrentfordBrentford 2 1 1 0 4:1 4
7. Newcastle UnitedNewcastle 2 1 1 0 4:2 4
8. EvertonEverton 2 1 1 0 3:1 4
9. Leeds UnitedLeeds 2 1 1 0 2:1 4
10. BrightonBrighton 2 1 0 1 7:4 3
11. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 5:4 3
12. Sunderland AFCSunderland 2 1 0 1 2:2 3
13. Ipswich TownIpswich 3 1 0 2 4:8 3
14. BournemouthBournemouth 2 0 1 1 2:3 1
15. NottinghamNottingham 2 0 1 1 2:3 1
16. FulhamFulham 2 0 0 2 2:4 0
17. Coventry CityCoventry 2 0 0 2 0:4 0
18. Crystal PalaceCrystal Palace 2 0 0 2 1:6 0
19. Aston VillaAston Villa 2 0 0 2 0:5 0
20. TottenhamTottenham 2 0 0 2 0:5 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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