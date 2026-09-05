ONLINE: Horníček inkasuje, Newcastle brzy ztrácí. Do akce půjde i City a Tottenham

Newcastle naposledy porazil 2:0 Tottenham a teď ho čeká Bournemouth, jenž má zatím v tabulce jeden bod.
Zápasy 3. kola anglické Premier League ONLINE
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Na úvod sezony prohrál s Manchesterem City, který je zatím stoprocentní a teď chce splnit povinnost proti nováčkovi z Coventry.
O první body v sezoně naopak usiluje Tottenham s českým brankářem Antonínem Kinským, který čeká zápas proti Nottinghamu.
Od 16 hodin pak hraje také Brighton proti Leedsu a Sunderland na půdě Brentfordu. V 18.30 Aston Villa vyzve Hull City.
Liverpool už v pátek porazil Ipswich 2:0. Zbylé dva zápasy 3. kola jsou na programu v neděli – Manchester United hraje na Evertonu a vrcholem bude londýnské derby mezi Arsenalem a Chelsea.
9. Tavernier
Horníček – Dedić, Thiaw (C), Botman, Hall – González, Miley – Elanga, Willock, Barnes – Wissa.
Petrović – Smith (C), Hill, Silva, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson.
Pope – Livramento, Schär, Bamba, Steur, Touré, Fernandez-Pardo, Murphy, Ramsey.
Di Gregorio – Cook, J. Sánchez, Diakité, Soler, Brooks, Christie, Gannon-Doak, Jebbison.
Rozhodčí: Jones – Greenhalgh, NelsonPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Tierney – Ledger, DallisonPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Bramall – Beswick, TaylorPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Oliver – Burt, MainwaringPřejít na online reportáž