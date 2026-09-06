Everton zatím v anglické lize neprohrál, v prvním kole porazil doma 2:0 Crystal Palace, před týdnem remizoval 1:1 v Bournemouthu. United nezvládli hned první zápas v Hullu, kterému podlehli 0:2, poté si spravili chuť domácí výhrou 5:2 nad jiným nováčkem z Ipswiche.
Zápasy 3. kola anglické Premier League ONLINE
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Od 17:30 odstartuje očekávané londýnské derby. Úřadující mistr Arsenal přivítá Chelsea i s novým trenérem Xabim Alonsem. Ten zatím v lize zapsal dvě výhry, 3:2 nad Fulhamem a 4:3 nad Brightonem. Čeká fanoušky další bláznivý výsledek?
Arsenal však zatím neinkasoval. Nejprve si doma poradil 3:0 s nováčkem z Coventry, poté vyhrál 1:0 na Aston Ville. Připíše si třetí skalp?
Pickford – Röhl, Tarkowski (C), Branthwaite, Mykolenko – Armstrong, Garner – Brennan Johnson, Dewsbury-Hall, George – Barry.
Lammens – Dalot, Maguire, L. Martínez, Shaw – Tielemans, Mainoo – Mbeumo, B. Fernandes (C), Rashford – M. Cunha.
Travers – Alcaráz, Dibling, Graham, Hackney, Keane, O'Brien, Grealish, Maitland-Niles.
Darlow – Santos, Dorgu, Heaven, Mazráwí, Mount, Šeško, Yoro, Zirkzee.
Rozhodčí: Brooks – Long, AntrobusPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, WoodPřejít na online reportáž