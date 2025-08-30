ONLINE: Chelsea hostí Fulham. Zažije pak Krejčí debut v Premier League?

Přestoupil ve čtvrtek, absolvoval první tréninky i rozhovory. A je připravený. Do základu?
Wolverhampton se od 16 hodin utká na svém stadionu Molineux s Evertonem. Krejčího si pochvaloval i kouč Pereira, který posily potřebuje. Wolves v lize zatím prohráli oba zápasy, náladu si spravili v týdnu v Ligovém poháru, když otočili utkání s West Hamem (3:2).
Krejčí hráčem Wolves: Jsem fascinovaný a nadšený. Nastoupit může už v sobotu
Everton je na tom o něco lépe, v nejvyšší soutěži má po jedné porážce i výhře, v poháru zdolal 2:0 třetiligový Mansfield.
V sobotu se představí také dobře hrající Tottenham, který v lize ještě neinkasoval a doma ho čeká Bournemouth. V akci také Manchester United proti nováčkovi z Burnley nebo jiný navrátilec Sunderland s Brentfordem.
Od 18:30 pak hraje Newcastle se třetím nováčkem z Leedsu.
Sánchez – Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella – Caicedo, Fernández (C) – Estêvão, Pedro, P. Neto – Delap (14. George).
Leno (C) – Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon – Lukić, Berge – Castagne, J. King, Iwobi – Muniz.
Jörgensen – Acheampong, Santos, Essugo, Fofana, Gittens, Hato, R. James.
Lecomte – Jiménez, Cairney, Cuenca, Smith Rowe, Reed, Robinson, Traoré, H. Wilson.
Rozhodčí: Jones – Davies, MeredithPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Bankes – Smart, AntrobusPřejít na online reportáž