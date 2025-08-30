ONLINE: Chelsea hostí Fulham. Zažije pak Krejčí debut v Premier League?

Je to očekávaná událost třetího kola. Zahraje si český obránce Ladislav Krejčí poprvé v Premier League za Wolverhampton? Ještě předtím však Chelsea hostí Fulham v městském derby dvou nedalekých sousedů. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13:30.

Ladislav Krejčí se fotí na stadionu Wolverhamptonu. | foto: Wolverhampton Wanderers

Přestoupil ve čtvrtek, absolvoval první tréninky i rozhovory. A je připravený. Do základu?

Wolverhampton se od 16 hodin utká na svém stadionu Molineux s Evertonem. Krejčího si pochvaloval i kouč Pereira, který posily potřebuje. Wolves v lize zatím prohráli oba zápasy, náladu si spravili v týdnu v Ligovém poháru, když otočili utkání s West Hamem (3:2).

Krejčí hráčem Wolves: Jsem fascinovaný a nadšený. Nastoupit může už v sobotu

Everton je na tom o něco lépe, v nejvyšší soutěži má po jedné porážce i výhře, v poháru zdolal 2:0 třetiligový Mansfield.

V sobotu se představí také dobře hrající Tottenham, který v lize ještě neinkasoval a doma ho čeká Bournemouth. V akci také Manchester United proti nováčkovi z Burnley nebo jiný navrátilec Sunderland s Brentfordem.

Od 18:30 pak hraje Newcastle se třetím nováčkem z Leedsu.

Premier League
3. kolo 30. 8. 2025 16:00
Wolverhampton Wolverhampton : Everton Everton 0:0 (-:-)

Premier League
3. kolo 30. 8. 2025 13:30
zápas probíhá
Chelsea Chelsea : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sánchez – Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella – Caicedo, Fernández (C) – Estêvão, Pedro, P. Neto – Delap (14. George).
Sestavy:
Leno (C) – Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon – Lukić, Berge – Castagne, J. King, Iwobi – Muniz.
Náhradníci:
Jörgensen – Acheampong, Santos, Essugo, Fofana, Gittens, Hato, R. James.
Náhradníci:
Lecomte – Jiménez, Cairney, Cuenca, Smith Rowe, Reed, Robinson, Traoré, H. Wilson.

Rozhodčí: Jones – Davies, Meredith


Premier League
3. kolo 30. 8. 2025 16:00
Tottenham Tottenham : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)

Premier League
3. kolo 30. 8. 2025 16:00
Manchester United Manchester United : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)

Premier League
3. kolo 30. 8. 2025 16:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : Brentford Brentford 0:0 (-:-)

Premier League
3. kolo 30. 8. 2025 18:30
Leeds United Leeds United : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus


3. kolo

Wolverhampton vs. Everton //www.idnes.cz/sport
30.8. 16:00
  • 3.21
  • 3.17
  • 2.49
Tottenham vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
30.8. 16:00
  • 1.93
  • 3.85
  • 4.00
Sunderland AFC vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
30.8. 16:00
  • 3.10
  • 3.29
  • 2.49
Manchester United vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
30.8. 16:00
  • 1.43
  • 5.03
  • 7.34
Leeds United vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
30.8. 18:30
  • 3.69
  • 3.25
  • 2.22
Nottingham vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
31.8. 15:00
  • 1.70
  • 3.83
  • 5.13
Brighton vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
31.8. 15:00
  • 3.79
  • 3.96
  • 1.90
Liverpool vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
31.8. 17:30
  • 2.29
  • 3.41
  • 3.17
Aston Villa vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
31.8. 20:00
  • 1.88
  • 3.65
  • 4.23

4. kolo

Kompletní los
2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 2 2 0 0 6:0 6
2. TottenhamTottenham 2 2 0 0 5:0 6
3. LiverpoolLiverpool 2 2 0 0 7:4 6
4. ChelseaChelsea 2 1 1 0 5:1 4
5. NottinghamNottingham 2 1 1 0 4:2 4
6. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:2 3
7. Sunderland AFCSunderland 2 1 0 1 3:2 3
8. EvertonEverton 2 1 0 1 2:1 3
9. BournemouthBournemouth 2 1 0 1 3:4 3
10. BrentfordBrentford 2 1 0 1 2:3 3
10. Burnley FCBurnley 2 1 0 1 2:3 3
12. Leeds UnitedLeeds 2 1 0 1 1:5 3
13. FulhamFulham 2 0 2 0 2:2 2
14. Crystal PalaceCrystal Palace 2 0 2 0 1:1 2
15. Newcastle UnitedNewcastle 2 0 1 1 2:3 1
16. Aston VillaAston Villa 2 0 1 1 0:1 1
17. Manchester UnitedManchester Utd. 2 0 1 1 1:2 1
18. BrightonBrighton 2 0 1 1 1:3 1
19. WolverhamptonWolves 2 0 0 2 0:5 0
20. West HamWest Ham 2 0 0 2 1:8 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

