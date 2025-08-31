ONLINE: West Ham se Součkem i Dioufem hraje na Nottinghamu, v akci i City

Čtyři zápasy nabízí nedělní program 3. kola anglické fotbalové ligy. Od 15 hodin hraje trápící se West Ham na půdě Nottinghamu a ve stejný čas Brighton hostí Manchester City. V 17.30 následuje šlágr kola mezi obhájcem titulu Liverpoolem a Arsenalem. Ve 20 hodin pak nastoupí Aston Villa proti Crystal Palace. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Fotbalisté West Hamu smutní nad gólem od Chelsea. | foto: Reuters

West Ham do nového ročníku skončil přímo hrůzostrašně – po dvou kolech má skóre 1:8, v úterý navíc vypadl v ligovém poháru s Wolverhamptonem. Teď ho navíc čeká nepříjemný Nottingham.

Nedělní zápasy 3. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

O bod víc než West Ham má Brighton, který čeká zápas s Manchesterem City. Svěřenci trenéra Guardioly sice vstoupili do nového ročníku vítězně, pak ale nestačili na Tottenham a dali vzpomenout na nevýrazné výkony z uplynulé sezony.

Šlágrem třetího kola je jednoznačně zápas Liverpoolu s Arsenal. Oba mají po dvou kolech šest bodů, obhájce titulu však dvakrát zachraňoval výhry až v samotném závěru – proti Bournemouthu (4:2) a Newcastlu (3:2). Případný vítěz zápasu se před reprezentační přestávkou osamostatní na čele.

Krejčí sledoval z lavičky prohru Wolves. United ustáli drama, slaví také Chelsea

Ve 20 hodin proti sobě nastoupí Aston Villa a Crystal Palace, které ve čtvrtek postoupilo do hlavní fáze Konferenční ligy. Naopak Aston Villa se zatím trápí a v prvních dvou ligových zápasech nevstřelila jediný gól.

Povinnost v sobotu splnila Chelsea, která zdolala Fulham 2:0, i Manchester United, jenž penaltou v závěru porazil Burnley 3:2. Bournemouth zaskočil Tottenham (1:0) a Ladislav Krejčí pouze z lavičky přihlížel porážce Wolverhamptonu s Evertonem (2:3).

Premier League
3. kolo 31. 8. 2025 15:00
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : West Ham West Ham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – Wood.
Sestavy:
Hermansen – Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf – Ward-Prowse, Souček – Bowen (C), Fernandes, Paquetá – Füllkrug.
Náhradníci:
Gunn – Boly, Luiz, Hutchinson, Kalimuendo, I. Jesus, McAtee, Yates, Morato.
Náhradníci:
Aréola – Irving, Potts, Rodríguez, Summerville, Scarles, Todibo, C. Wilson, Wan-Bissaka.

Rozhodčí: Pawson – Bennett, Robathan

Přejít na online reportáž
Premier League
3. kolo 31. 8. 2025 15:00
zápas probíhá
Brighton Brighton : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
Sestavy:
Verbruggen – Veltman, van Hecke, Dunk (C), De Cuyper – Hinshelwood, Baleba – Minteh, Gómez, Mitoma – Welbeck.
Sestavy:
Trafford – M. Nunes, Chusanov, Stones, Ajt-Núrí – B. Silva (C), Rodri, Reijnders – Bobb, Haaland, Marmúš.
Náhradníci:
Steele – Ayari, Boscagli, Coppola, Gruda, Kadıoğlu, Milner, O'Riley, Rutter.
Náhradníci:
Ederson – Akanji, Aké, Dias, Doku, Gündoğan, Lewis, N. González, O'Reilly.

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

Přejít na online reportáž
Premier League
3. kolo 31. 8. 2025 17:30
Liverpool Liverpool : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Smith – Barrott

Přejít na online reportáž
Premier League
3. kolo 31. 8. 2025 20:00
Aston Villa Aston Villa : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Hopton

Přejít na online reportáž
