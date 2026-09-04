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ONLINE: Ipswich - Liverpool 0:2, zdařilá úvodní desetiminutovka, Isak pálí podruhé

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Sledujeme online   20:55aktualizováno  21:11
Alexander Isak z Liverpoolu slaví gól proti Ipswichi.

Alexander Isak z Liverpoolu slaví gól proti Ipswichi. | foto: Reuters

Alexander Isak z Liverpoolu střílí gól proti Ipswichi.
Alexander Isak z Liverpoolu slaví gól proti Ipswichi.
Alexander Isak z Liverpoolu slaví gól proti Ipswichi.
Alexander Isak z Liverpoolu slaví gól proti Ipswichi.
5 fotografií
Nezdá se to, ale před předehrávkou třetího kola anglické Premier League mají o bod více fotbalisté Ipswiche. Proti favoritovi z Liverpoolu bojují o další zisk, utkání sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Nováček z Ipswiche zapsal tři body už v prvním kole, kdy doma porazil 2:1 Southampton. Ve druhém kole však padl vysoko 2:5 s Manchesterem United.

Liverpool zatím neprohrál, ale ani nezvítězil.

Ze dvou kol vytěžil dvakrát výsledek 2:2, nejprve na Newcastlu, kde ho zachraňoval z penalty Szoboszlai, a poté s Nottinghamem, kdy se osm minut před koncem trefil Muňoz.

Premier League
3. kolo 4. 9. 2026 21:00
zápas probíhá
Ipswich Town Ipswich Town : Liverpool Liverpool 0:2 (-:-)
Góly:
Góly:
6. Isak
9. Isak
Sestavy:
Scherpen – O'Shea (C), Diop, Greaves, Davis – Lukić, E. Palacios – Fatawu, Enciso, Maeda – Emersonn.
Sestavy:
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Gakpo, Wirtz, V. Muñoz – Isak.
Náhradníci:
Walton – Clarke, Furlong, Florentino, Núñez, McAteer, Kipré, A. Ouattara.
Náhradníci:
Mamardašvili – Barcola, Endó, Frimpong, Gravenberch, Koumas, Ngumoha, Nyoni, Tsimikas.

Rozhodčí: England – West, Holmes

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3. kolo

Ipswich Town vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.9. 21:00
  • 5.22
  • 4.60
  • 1.61
Newcastle United vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.9. 13:30
  • 2.20
  • 3.78
  • 3.24
Nottingham vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.44
  • 3.51
  • 3.00
Fulham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.33
  • 3.51
  • 3.18
Brentford vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.67
  • 4.07
  • 5.35
Brighton vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.02
  • 3.66
  • 3.85
Manchester City vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.16
  • 8.81
  • 18.70
Hull City vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
5.9. 18:30
  • 4.21
  • 3.74
  • 1.91
Everton vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
6.9. 15:00
  • 3.24
  • 3.80
  • 2.12
Arsenal vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
6.9. 17:30
  • 1.69
  • 4.01
  • 4.91
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 2 2 0 0 6:2 6
2. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
3. Hull CityHull City 2 2 0 0 3:0 6
4. ChelseaChelsea 2 2 0 0 7:5 6
5. BrentfordBrentford 2 1 1 0 4:1 4
6. Newcastle UnitedNewcastle 2 1 1 0 4:2 4
7. EvertonEverton 2 1 1 0 3:1 4
8. Leeds UnitedLeeds 2 1 1 0 2:1 4
9. BrightonBrighton 2 1 0 1 7:4 3
10. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 5:4 3
11. Sunderland AFCSunderland 2 1 0 1 2:2 3
12. Ipswich TownIpswich 2 1 0 1 4:6 3
13. LiverpoolLiverpool 2 0 2 0 4:4 2
14. BournemouthBournemouth 2 0 1 1 2:3 1
15. NottinghamNottingham 2 0 1 1 2:3 1
16. FulhamFulham 2 0 0 2 2:4 0
17. Coventry CityCoventry 2 0 0 2 0:4 0
18. Crystal PalaceCrystal Palace 2 0 0 2 1:6 0
19. Aston VillaAston Villa 2 0 0 2 0:5 0
20. TottenhamTottenham 2 0 0 2 0:5 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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