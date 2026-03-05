ONLINE: Tottenham bojuje o záchranu, v Premier League hostí Crystal Palace

V závěru budou potřebovat každý bod. Fotbalisté anglického Tottenhamu hrají ve 29. kole Premier League s Crystal Palace a na sestupové příčky mají pouze jednobodový náskok. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Dominic Solanke se raduje z vyrovnávací trefy proti Manchesteru City. | foto: Peter CziborraReuters

Výsledky klubu ze severu Londýna jsou v posledních dvou sezonách tristní. Loni zachránil účast v pohárech skrz vítězství v Evropské lize, ale v domácí soutěži skončil sedmnáctý, příčku nad sestupovým pásmem.

V podobné pozici je i letos, na šestnáctém místě hájí jednobodový náskok na sedmnáctý Nottingham i osmnáctý West Ham.

V únoru prohrál čtyři z pěti zápasů, jedinou remízu vydřel překvapivě s Manchesterem City (2:2). Padl s Fulhamem, Arsenalem, Newcastlem i Manchesterem United.

Jeho čtvrteční soupeř z jihu Londýna je na tom jen o trochu lépe, figuruje na čtrnácté pozici a má o šest bodů víc. Nadále soutěží i v Konferenční lize, kde přes Zrinjski Mostar postoupil do osmifinále. V domácí soutěži naposledy prohrál s Manchesterem United (1:2), z posledních pěti zápasů vyhrál dva.

Premier League
29. kolo 5. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
Tottenham Tottenham : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)
Sestavy:
Vicario – Porro, Danso, van de Ven – A. Gray, P. Sarr, Palhinha, Souza – Kolo Muani, Tel – Solanke.
Sestavy:
D. Henderson – Canvot, C. Richards, Rijád – Muñoz (14. Clyne), Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Guessand – Strand Larsen.
Náhradníci:
Austin, Kinský – Simons, Bissouma, Richarlison, Gallagher, Olusesi, Kyerematen, Rowswell.
Náhradníci:
Benítez – Lerma, Johnson, Pino, Uche, Hughes, Sosa, Devenny.
Žluté karty:
7. Souza
Žluté karty:

Rozhodčí: Andy Madley – Craig Taylor, Mark Scholes

29. kolo

Tottenham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5.3. 21:00
  • 2.53
  • 3.47
  • 2.92

30. kolo

West Ham vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
14.3. 13:30
  • 4.40
  • 4.32
  • 1.66
Sunderland AFC vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
14.3. 16:00
  • 3.23
  • 3.34
  • 2.18
Burnley FC vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
14.3. 16:00
  • 3.72
  • 3.78
  • 1.89
Crystal Palace vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
14.3. 16:00
  • 2.22
  • 3.27
  • 3.22
Chelsea vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
14.3. 18:30
  • 1.78
  • 4.13
  • 3.85
Manchester United vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
15.3. 15:00
  • 1.76
  • 4.00
  • 4.07
Arsenal vs. Everton //www.idnes.cz/sport
15.3. 15:00
  • 1.29
  • 5.30
  • 9.91
Liverpool vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
15.3. 17:30
  • 1.36
  • 5.19
  • 7.33
29. kolo

28. kolo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 30 20 7 3 59:22 67
2. Manchester CityManchester City 29 18 6 5 59:27 60
3. Manchester UnitedManchester Utd. 29 14 9 6 51:40 51
4. Aston VillaAston Villa 29 15 6 8 39:34 51
5. ChelseaChelsea 29 13 9 7 53:34 48
6. LiverpoolLiverpool 29 14 6 9 48:39 48
7. BrentfordBrentford 29 13 5 11 44:40 44
8. EvertonEverton 29 12 7 10 34:33 43
9. BournemouthBournemouth 29 9 13 7 44:46 40
10. FulhamFulham 29 12 4 13 40:43 40
11. Sunderland AFCSunderland 29 10 10 9 30:34 40
12. Newcastle UnitedNewcastle 29 11 6 12 42:43 39
13. BrightonBrighton 29 9 10 10 38:36 37
14. Crystal PalaceCrystal Palace 28 9 8 11 30:34 35
15. Leeds UnitedLeeds 29 7 10 12 37:48 31
16. TottenhamTottenham 28 7 8 13 38:43 29
17. NottinghamNottingham 29 7 7 15 28:43 28
18. West HamWest Ham 29 7 7 15 35:54 28
19. Burnley FCBurnley 29 4 7 18 32:58 19
20. WolverhamptonWolves 30 3 7 20 22:52 16

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

5. března 2026  16:55,  aktualizováno  19:27

Alégué bude pykat za úder hlavou. Trest po chybném vyloučení komise nezrušila

Jablonecký Alexis Alégué před Giglim Ndefem ze Slovácka.

Jablonecký fotbalista Alexis Alégué si pět soutěžních zápasů nezahraje. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) kamerunského útočníka potrestala za vyloučení po ligovém utkání na...

5. března 2026  18:02

Po Messim nej levačka! Horváth nachytal gólmana panenkovským dloubáčkem

Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf....

Pořád to má v noze. A hlavně v hlavě. Bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horváth, vytříbený technik trávníků, si na tréninku svého Mostu vychutnal brankáře panenkovským dloubáčkem. Třetiligový Baník...

5. března 2026

Doma jsme si zasadili kousek trávníku ze hřiště, vzpomíná Sojka na první titul Plzně

Plzeňský Alexandr Sojka

Fotbalová Viktoria si letos připomíná patnáctileté výročí od zisku historicky prvního mistrovského titulu. V roce 2011, kdy si klub připomínal sto let od založení, si nadělil ten nejhezčí možný...

5. března 2026  14:48

Zvládne Souček záchranářskou misi? Anglii baví i vyrovnaný boj o titul a poháry

Tom Cairney z Fulhamu má na zádech Tomáše Součka z West Hamu.

Stačí, aby uspěli i v příštím zápase proti Manchesteru City, a poprvé od prosince se fotbalisté anglického West Hamu ocitnou mimo sestupové pozice. Na tento krok si nejspíš ještě počkají, nicméně...

5. března 2026  14:36

Druhá anglická liga rozšiřuje play off. O Premier League si zahraje hned šest týmů

Fotbalisté Sunderlandu oslavují vítězství v play off druhé anglické ligy. S...

Šanci přímo bojovat o účast v Premier League bude mít od příští sezony anglické druhé ligy více týmů. Do tamního play off nově projde šest mužstev místo dosavadních čtyř, což má zatraktivnit finální...

5. března 2026  13:46

Zemřel německý brankář Koch. Kariéru mu ukončil dělbuch, dříve vychytal i Slavii

Německý brankář Georg Koch v dresu německého Düsseldorfu.

Na německém Kickeru se o něm dočtete, že to byl miláček davů v každém klubu, ve kterém působil. Že si ještě na sklonku života splnil cestu na všechny milované stadiony, na nichž kdysi chytal a kde...

5. března 2026  12:30

Jak se dostaneme do Mexika? Iráčtí fotbalisté nemohou odletět na baráž o MS

Iráčtí fotbalisté naslouchají hymně.

Důsledky aktuálního konfliktu na Blízkém východě bude muset světová fotbalová federace FIFA řešit nejspíš dřív, než sama chtěla. Účast irácké reprezentace v březnové mezikontinentální baráži o postup...

5. března 2026  11:24

Na tomhle hrát nechceme. Sigma během pár dní vymění trávník, přijede z Maďarska

Na Andrově stadionu začaly práce k výměně trávníku. Hotovo by mělo být do konce...

Namísto ocenění kritika. Zatímco v minulých letech sbírali trávníkáři fotbalové Olomouce ocenění za nejlépe připravený a vypadající pažit v republice, letos je Sigma kvůli svému terénu pod palbou...

5. března 2026  10:29

Další premiéra v derby. Odřídí ho sudí Volek, který posledně pískal Spartu v Plzni

Sudí Volek ukazuje žlutou kartu sparťanu Irvingovi v utkání v Plzni.

V první lize působí čtvrtou sezonu a nyní se poprvé dočká největšího českého zápasu. Fotbalový rozhodčí Stanislav Volek odřídí nedělní pražské derby mezi Slavií a Spartou, kluby v čele tabulky...

5. března 2026  9:17

Pane sudí, prosím o kontrolu! Co kdyby do fotbalu přišly výzvy? Část činovníků je pro

Rozhodčí Mathew MacDermid zkoumá gól Matěje Ryneše.

Pravidlové diskuze o rozšíření pravomocí videorozhodčích vyvrcholily nedávno schválenými změnami, které sudí otestují už na letním mistrovství světa. Ale co kdyby se nakonec fotbal vydal trochu jiným...

5. března 2026  8:35

