ONLINE: Tottenham bojuje o záchranu, v Premier League hostí Crystal Palace

Výsledky klubu ze severu Londýna jsou v posledních dvou sezonách tristní. Loni zachránil účast v pohárech skrz vítězství v Evropské lize, ale v domácí soutěži skončil sedmnáctý, příčku nad sestupovým pásmem.
V podobné pozici je i letos, na šestnáctém místě hájí jednobodový náskok na sedmnáctý Nottingham i osmnáctý West Ham.
V únoru prohrál čtyři z pěti zápasů, jedinou remízu vydřel překvapivě s Manchesterem City (2:2). Padl s Fulhamem, Arsenalem, Newcastlem i Manchesterem United.
Jeho čtvrteční soupeř z jihu Londýna je na tom jen o trochu lépe, figuruje na čtrnácté pozici a má o šest bodů víc. Nadále soutěží i v Konferenční lize, kde přes Zrinjski Mostar postoupil do osmifinále. V domácí soutěži naposledy prohrál s Manchesterem United (1:2), z posledních pěti zápasů vyhrál dva.
Vicario – Porro, Danso, van de Ven – A. Gray, P. Sarr, Palhinha, Souza – Kolo Muani, Tel – Solanke.
D. Henderson – Canvot, C. Richards, Rijád – Muñoz (14. Clyne), Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Guessand – Strand Larsen.
Austin, Kinský – Simons, Bissouma, Richarlison, Gallagher, Olusesi, Kyerematen, Rowswell.
Benítez – Lerma, Johnson, Pino, Uche, Hughes, Sosa, Devenny.
7. Souza
Rozhodčí: Andy Madley – Craig Taylor, Mark Scholes