ONLINE: Vložené kolo Premier League. Wolverhampton s Krejčím hostí Liverpool

29. kolo se hraje v týdnu kvůli víkendovým zápasům osmifinále FA Cupu.
Wolverhampton, poslední tým tabulky, zkusí proti Liverpoolu navázat na cennou výhru nad Aston Villou (2:0) v minulém kole. Svěřenci Arneho Slota pro změnu chtějí prodloužit sérií tří ligových vítězství, naposledy porazili West Ham 5:2.
Ve 20.30 mají výkop tři zápasy.
Tím potenciálně nejzajímavější je střet Brentfordu s Bournemouthem, který slibuje hodně branek. Oba týmy zatím nastřílely shodně 44 branek, Bournemouth jich pak inkasoval 46, Brentford o šest méně. Naposledy v divoké přestřelce zdolal Burnley 4:3.
Žijeme v moderním světě, ne? Guardiola se obořil na fanoušky, bučeli kvůli ramadánu
Předposlední Burnley jde také do akce, tentokrát vyzve Everton a potřebuje vyhrát, jelikož na nesestupovou 17. příčku ztrácí osm bodů. V souboji nováčků se pak utkají ještě Sunderland s Leedsem.
Dalších pět zápasů 29. kola je na programu ve středu, ve čtvrtek ho pak uzavře utkání Tottenhamu s Crystal Palace.
Sá (C) – Doherty, S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, A. Gomes, J. Gomes, André, Wolfe – Mané, A. Armstrong.
Alisson – Frimpong, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Saláh, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké.
Johnstone – Arokodare, Bellegarde, H. Bueno, T. Gomes, Hwang Hi-čchan, Lima, Y. Mosquera, R. Gomes.
Mamardašvili – Gomez, Chiesa, C. Jones, Morrison, Ngumoha, Nyoni, Robertson, Ramsay.
Rozhodčí: Bramall – Beswick, Nunn
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Christie (C), Tavernier – Evanilson.
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Henry (21. Ajer) – J. Henderson, Jensen – Ouattara, Damsgaard, Schade – Thiago.
Mandas – Adlí, Brooks, Diakité, Kroupi, Milosavljević, Smith, Tóth, Ünal.
Valdimarsson – Bentt, Donovan, Furo, Lewis-Potter, Pinnock, Jarmoljuk, Shield.
Rozhodčí: Powson – Betts, Wilkes
Darlow – Rodon, Struijk, Justin – Bogle, Grujev, Ampadu (C), Gudmundsson – Stach, Aaronson – Calvert-Lewin.
Ellborg – O'Nien (C), Ballard, Alderete – Geertruida, Diarra, Sadiki, Hume – Angulo, Le Fée – Mayenda.
Perri – Bijol, Bornauw, Gnonto, D. James, Longstaff, Nmecha, Piroe, Tanaka.
Moore – Aleksić, Isidor, H. Jones, J. Jones, Rigg, Talbi, B. Traoré, Xhaka.
45+2. O'Nien
Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Karaivanov
32. Tarkowski
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Branthwaite, Mykolenko – Gueye, Garner – McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Beto.
Dúbravka – Humphreys, Worrall, Estève – Walker (C), Florentino, Ugochukwu, Pires – Medžbrí, Anthony – Foster.
Travers – N. Patterson, Keane, H. Armstrong, Dibling, Röhl, Iroegbunam, Barry, George.
Weiß – Hartman, Ekdal, Ward-Prowse, Laurent, A. Barnes, Bruun Larsen, Tchaouna, McMahon-Brown.
Rozhodčí: T. Robinson – S. Burt, N. Greenhalgh