ONLINE: Chelsea hraje na Aston Ville, v akci také Arsenal, West Ham nebo City

Dalších pět zápasů nabízí vložené 29. kolo anglické fotbalové ligy. Od 20.30 hraje Chelsea na Aston Ville a do akce jde také lídr Arsenal, Manchester City nebo West Ham s Tomášem Součkem. Ve 21.15 pak má výkop utkání Manchesteru United na Newcastlu. Všechny duely sledujeme v podrobných online reportážích.

Morgan Rogers z Aston Villy po obdržené brance od Wolverhamptonu. | foto: Reuters

Aston Villa chce proti Chelsea napravit překvapivou páteční porážku 0:2 s posledním Wolverhamptonem.

Zápas je důležitý i vzhledem k souboji o nejlepší čtyřku, potažmo pětku. Šestá Chelsea aktuálně na čtvrtou Aston Villu ztrácí šest bodů.

Vložené 29. kolo Premier League ONLINE

Každý zápas sledujeme minutu po minutě

Další důležitý zápas čeká také Arsenal, jenž stále hájí první příčku – aktuálně má pětibodový náskok, ale odehráno o zápas navíc. Proti dvanáctému Brightonu si tak nepřipouští žádnou ztrátu.

Nejblíž Arsenalu je druhý Manchester City, který chce pro změnu splnit povinnost doma proti sedmnáctému Nottinghamu. Na jeho případnou porážku čeká West Ham, jenž by ho v případě vítězství na Fulhamu přeskočil v tabulce.

Třetí Manchester United zkusí proti Newcastlu prodloužit sérii sedmi zápasů bez porážky pod trenérem Carrickem. Newcastle je sice v osmifinále Ligy mistrů, ale v domácí soutěži se trápí, je třináctý a prohrál v ní pět z posledních šesti utkání.

Program vloženého 29. kola uzavře ve čtvrtek zápas Tottenhamu s Crystal Palace.

Premier League
29. kolo 4. 3. 2026 20:30
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Chelsea Chelsea 1:0 (-:-)
Góly:
3. Luiz
Góly:
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa (C), Mings, Maatsen – Luiz, Amadou Onana – Bailey, Rogers, Buendía – Watkins.
Sestavy:
Jörgensen – Gusto, Fofana, Chalobah, Hato – R. James (C), Caicedo – Palmer, Fernández, Garnacho – Pedro.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Barkley, Digne, Torres, Abraham, Sancho, Bogarde, Alysson.
Náhradníci:
Sánchez – Cucurella, Adarabioyo, Badiashile, Delap, Santos, M. Sarr, Guiu, Lavia.

Rozhodčí: Gillett – Davies, Meredith

Premier League
29. kolo 4. 3. 2026 20:30
zápas probíhá
Brighton Brighton : Arsenal Arsenal 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
9. Saka
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Boscagli, Kadıoğlu – Baleba, Groß (C) – Gómez, Hinshelwood, Mitoma – Rutter.
Sestavy:
Raya – Timber, C. Mosquera, Magalhães, Hincapié – Zubimendi, Rice – Saka (C), Eze, Martinelli – Gyökeres.
Náhradníci:
Steele – Minteh, Welbeck, Milner, Ayari, De Cuyper, O'Riley, Veltman, Howell.
Náhradníci:
Arrizabalaga – G. Jesus, Nørgaard, Trossard, Madueke, Havertz, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman.
Žluté karty:
Žluté karty:
11. C. Mosquera

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin

Premier League
29. kolo 4. 3. 2026 20:30
zápas probíhá
Manchester City Manchester City : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Dias, Guéhi, Ajt-Núrí – Rodri – Cherki, B. Silva (C), Foden – Semenyo, Haaland.
Sestavy:
Sels – J. Cunha, Milenković, Murillo – Aina, Sangaré, E. Anderson, N. Williams – Domínguez, Gibbs-White (C) – I. Jesus.
Náhradníci:
Trafford – Aké, Doku, Chusanov, Marmúš, N. González, Reijnders, Savinho, Stones.
Náhradníci:
Gunn – Awoniyi, Hudson-Odoi, Hutchinson, McAtee, Morato, Ndoye, Netz, Yates.

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

Premier League
29. kolo 4. 3. 2026 20:30
zápas probíhá
Fulham Fulham : West Ham West Ham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Leno – Tete, Diop, Bassey, Robinson – Berge, Iwobi – Chukwueze, Cairney (C), King – Jiménez.
Sestavy:
Hermansen – Wan-Bissaka, Disasi, Todibo, Diouf – Bowen (C), Fernandes, Souček, Summerville – Wilson, Castellanos.
Náhradníci:
Lecomte – Castagne, Andersen, Sessegnon, Reed, Lukić, Smith-Rowe, Bobb, Muniz.
Náhradníci:
Aréola – Walker-Peters, Kilman, Mavropanos, Magassa, Scarles, Kanté, Traoré, Lamadrid.

Rozhodčí: Donohue – Wood, Smith

Premier League
29. kolo 4. 3. 2026 21:15
Newcastle United Newcastle United : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
29. kolo

28. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 29 19 7 3 58:22 64
2. Manchester CityManchester City 28 18 5 5 57:25 59
3. Manchester UnitedManchester Utd. 28 14 9 5 50:38 51
4. Aston VillaAston Villa 28 15 6 7 38:30 51
5. LiverpoolLiverpool 29 14 6 9 48:39 48
6. ChelseaChelsea 28 12 9 7 49:33 45
7. BrentfordBrentford 29 13 5 11 44:40 44
8. EvertonEverton 29 12 7 10 34:33 43
9. BournemouthBournemouth 29 9 13 7 44:46 40
10. FulhamFulham 28 12 4 12 40:42 40
11. Sunderland AFCSunderland 29 10 10 9 30:34 40
12. BrightonBrighton 28 9 10 9 38:35 37
13. Newcastle UnitedNewcastle 28 10 6 12 40:42 36
14. Crystal PalaceCrystal Palace 28 9 8 11 30:34 35
15. Leeds UnitedLeeds 29 7 10 12 37:48 31
16. TottenhamTottenham 28 7 8 13 38:43 29
17. NottinghamNottingham 28 7 6 15 26:41 27
18. West HamWest Ham 28 6 7 15 34:54 25
19. Burnley FCBurnley 29 4 7 18 32:58 19
20. WolverhamptonWolves 30 3 7 20 22:52 16

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

