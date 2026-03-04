ONLINE: Chelsea hraje na Aston Ville, v akci také Arsenal, West Ham nebo City

Aston Villa chce proti Chelsea napravit překvapivou páteční porážku 0:2 s posledním Wolverhamptonem.
Zápas je důležitý i vzhledem k souboji o nejlepší čtyřku, potažmo pětku. Šestá Chelsea aktuálně na čtvrtou Aston Villu ztrácí šest bodů.
Vložené 29. kolo Premier League ONLINE
Každý zápas sledujeme minutu po minutě
Další důležitý zápas čeká také Arsenal, jenž stále hájí první příčku – aktuálně má pětibodový náskok, ale odehráno o zápas navíc. Proti dvanáctému Brightonu si tak nepřipouští žádnou ztrátu.
Nejblíž Arsenalu je druhý Manchester City, který chce pro změnu splnit povinnost doma proti sedmnáctému Nottinghamu. Na jeho případnou porážku čeká West Ham, jenž by ho v případě vítězství na Fulhamu přeskočil v tabulce.
Třetí Manchester United zkusí proti Newcastlu prodloužit sérii sedmi zápasů bez porážky pod trenérem Carrickem. Newcastle je sice v osmifinále Ligy mistrů, ale v domácí soutěži se trápí, je třináctý a prohrál v ní pět z posledních šesti utkání.
Program vloženého 29. kola uzavře ve čtvrtek zápas Tottenhamu s Crystal Palace.
3. Luiz
E. Martínez – Cash, Konsa (C), Mings, Maatsen – Luiz, Amadou Onana – Bailey, Rogers, Buendía – Watkins.
Jörgensen – Gusto, Fofana, Chalobah, Hato – R. James (C), Caicedo – Palmer, Fernández, Garnacho – Pedro.
Bizot – Lindelöf, Barkley, Digne, Torres, Abraham, Sancho, Bogarde, Alysson.
Sánchez – Cucurella, Adarabioyo, Badiashile, Delap, Santos, M. Sarr, Guiu, Lavia.
Rozhodčí: Gillett – Davies, MeredithPřejít na online reportáž
9. Saka
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Boscagli, Kadıoğlu – Baleba, Groß (C) – Gómez, Hinshelwood, Mitoma – Rutter.
Raya – Timber, C. Mosquera, Magalhães, Hincapié – Zubimendi, Rice – Saka (C), Eze, Martinelli – Gyökeres.
Steele – Minteh, Welbeck, Milner, Ayari, De Cuyper, O'Riley, Veltman, Howell.
Arrizabalaga – G. Jesus, Nørgaard, Trossard, Madueke, Havertz, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman.
11. C. Mosquera
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, HussinPřejít na online reportáž
Donnarumma – M. Nunes, Dias, Guéhi, Ajt-Núrí – Rodri – Cherki, B. Silva (C), Foden – Semenyo, Haaland.
Sels – J. Cunha, Milenković, Murillo – Aina, Sangaré, E. Anderson, N. Williams – Domínguez, Gibbs-White (C) – I. Jesus.
Trafford – Aké, Doku, Chusanov, Marmúš, N. González, Reijnders, Savinho, Stones.
Gunn – Awoniyi, Hudson-Odoi, Hutchinson, McAtee, Morato, Ndoye, Netz, Yates.
Rozhodčí: England – Ledger, HowsonPřejít na online reportáž
Leno – Tete, Diop, Bassey, Robinson – Berge, Iwobi – Chukwueze, Cairney (C), King – Jiménez.
Hermansen – Wan-Bissaka, Disasi, Todibo, Diouf – Bowen (C), Fernandes, Souček, Summerville – Wilson, Castellanos.
Lecomte – Castagne, Andersen, Sessegnon, Reed, Lukić, Smith-Rowe, Bobb, Muniz.
Aréola – Walker-Peters, Kilman, Mavropanos, Magassa, Scarles, Kanté, Traoré, Lamadrid.
Rozhodčí: Donohue – Wood, SmithPřejít na online reportáž