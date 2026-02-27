ONLINE: Wolverhampton hostí Aston Villu, Krejčí kvůli vyloučení hrát nemůže

Krejčí byl minulý víkend vyloučen po dvou žlutých kartách během tří minut, z nichž druhou dostal za odkopnutí míče v přerušené hře. Wolverhampton nakonec v oslabení prohrál 0:1 na půdě Crystal Palace.
S 10 body tak zůstává na poslední příčce a je jen otázkou času, než se definitivně potvrdí jeho sestup do druhé ligy.
I proti Aston Ville je jasným outsiderem. Klub z Birminghamu sice z posledních čtyř utkání vyhrál jediné, pořád však zůstává na třetí příčce. Pokud zvítězí, minimálně do soboty se přiblíží druhému Manchesteru City na dva body.
Sá (C) – Mosquera, S. Bueno, T. Gomes – Tchatchoua, J. Gomes, Neto, H. Bueno – Bellegarde, Mané – Armstrong.
Martínez – Cash, Konsa (C), Torres, Digne – Onana, Luiz – Sancho, Rogers, Buendía – Watkins.
Johnstone – Doherty, Wolfe, Lima, Olagunju, R. Gomes, A. Gomes, Arokodare, Edozie.
Bizot – Lindelöf, Mings, Maatsen, Barkley, Bogarde, Abraham, Franco, Bailey.
45+1. Y. Mosquera, 52. A. Armstrong
54. Buendía
Rozhodčí: Pawson – Betts, WilkesPřejít na online reportáž