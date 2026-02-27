ONLINE: Wolverhampton hostí Aston Villu, Krejčí kvůli vyloučení hrát nemůže

Bez českého obránce Ladislava Krejčího, jenž pyká za vyloučení v minulém kole, se musí obejít fotbalisté Wolverhamptonu v předehrávce 28. kola Premier League. Od 21 hodin hrají doma s Aston Villou a zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Český obránce Ladislav Krejčí (vlevo) z Wolverhamptonu ve dostává červenou kartu po druhé žluté v zápase anglické ligy na Crystalu Palace. | foto: AP

Krejčí byl minulý víkend vyloučen po dvou žlutých kartách během tří minut, z nichž druhou dostal za odkopnutí míče v přerušené hře. Wolverhampton nakonec v oslabení prohrál 0:1 na půdě Crystal Palace.

S 10 body tak zůstává na poslední příčce a je jen otázkou času, než se definitivně potvrdí jeho sestup do druhé ligy.

I proti Aston Ville je jasným outsiderem. Klub z Birminghamu sice z posledních čtyř utkání vyhrál jediné, pořád však zůstává na třetí příčce. Pokud zvítězí, minimálně do soboty se přiblíží druhému Manchesteru City na dva body.

Premier League
28. kolo 27. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
Wolverhampton Wolverhampton : Aston Villa Aston Villa 0:0 (0:0)
Sestavy:
Sá (C) – Mosquera, S. Bueno, T. Gomes – Tchatchoua, J. Gomes, Neto, H. Bueno – Bellegarde, Mané – Armstrong.
Sestavy:
Martínez – Cash, Konsa (C), Torres, Digne – Onana, Luiz – Sancho, Rogers, Buendía – Watkins.
Náhradníci:
Johnstone – Doherty, Wolfe, Lima, Olagunju, R. Gomes, A. Gomes, Arokodare, Edozie.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Mings, Maatsen, Barkley, Bogarde, Abraham, Franco, Bailey.
Žluté karty:
45+1. Y. Mosquera, 52. A. Armstrong
Žluté karty:
54. Buendía

Rozhodčí: Pawson – Betts, Wilkes

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Dukla - Slavia 0:2, pohodlné vítězství lídra, trefili se Kušej a z penalty Chorý

Gólová oslava fotbalistů Slavie.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení a minimálně do soboty zvýšili svůj náskok v čele tabulky už na 10 bodů. V páteční předehrávce 24. kola splnili povinnost proti poslední Dukle...

27. února 2026  17:06,  aktualizováno  20:18

Derby béček pražských S hostí poprvé v historii Eden. Přijde 10 tisíc fanoušků?

Tomáš Necid nyní střílí góly za slávistický B-tým.

Nejsme žádná béčka! No, i když... Fotbalisté rezervních týmů Slavie a Sparty se v sobotu od 14:30 pokusí předvést tisícovkám fanoušků, že i na jejich zápasy se vyplatí chodit. Derby druholigových...

27. února 2026  18:48

Těžší osmifinále. Sparta v Konferenční lize narazí na Alkmaar, Sigma jde proti Mohuči

Bývalý portugalský brankář Rui Patrício vytahuje během losu osmifinále...

V obou případech připadly českým týmům složitější varianty. Sparťanští fotbalisté si v osmifinále Konferenční ligy zahrají proti nizozemskému Alkmaaru, kde působí český záložník Matěj Šín. Olomouckou...

27. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:47

Los Evropské ligy: Šulc s Karabcem proti Celtě Vigo. Panathinaikos schytal Betis

Pavel Šulc slaví se spoluhráči z Lyonu svůj gól do sítě Go Ahead Eagles.

Plzeňští přemožitelé z předkola play off Evropské ligy, řecký Panathinaikos, se v osmifinále utkají se španělským Realem Betis. Čeští zástupci Pavel Šulc a Adam Karabec vyzvou coby vítězové základní...

27. února 2026  13:30,  aktualizováno  13:58

Jsme zklamaní, ale i takové prohry nás posílí, věří plzeňský trenér Hyský

Martin Hyský na tiskové konferenci před odvetným duelem Evropské ligy proti...

Uznale mu podal ruku jeho slavný španělský protějšek Rafael Benítez, pak postupně obešel všechny své hráče snažil se je ukonejšit, povzbudit. Trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský tým k páté...

27. února 2026  13:23

Los Ligy mistrů: Další souboj Realu se City, Schick narazí na Arsenal

Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice.

Popáté za sebou se ve vyřazovací části Ligy mistrů střetnou fotbalisté Realu Madrid s Manchesterem City. Loni to bylo v předkole play off, letos v osmifinále. Obhájce trofeje PSG jde na Chelsea,...

27. února 2026  12:28,  aktualizováno  13:16

Když Plzeň nemohla, Sigma pomohla. Jak český koeficient udrží desátou pozici?

Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí...

Na chvíli se české naděje propadly, během dvaceti minut pak zase strmě vylétly jako splašené akcie. Vypadnutí plzeňských fotbalistů s Panathinaikosem z Řecka, přímým soupeřem o nejlepší desítku v...

27. února 2026  11:11

Táborsko má postupové plány. Majitel mluví o pokoře, hráči o prvním místě

Jihočeské derby ve druhé fotbalové lize hostilo českobudějovické Dynamo...

V neděli od půl třetí vyběhnou fotbalisté Táborska jako velcí favorité v prvním jarním kole druhé ligy na hřišti Vlašimi. Jejich tříbodový cíl v utkání je podložený 36 body v podzimní části soutěže a...

27. února 2026  10:46

KVÍZ: Trpišovský slaví padesát! Co víte o nejúspěšnějším českém trenérovi?

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během domácího utkání s Teplicemi.

Uteklo to. Osm let ve Slavii, předtím dva roky v Liberci. Dohromady získal čtyři ligové tituly a čtyři domácí poháry. Teď slávistický kouč Jindřich Trpišovský slaví padesát let. Otestujte si znalosti...

vydáno 27. února 2026

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

27. února 2026,  aktualizováno 

Padesátka Jindřicha Trpišovského. Proč se nestal novinářem a jak chtěl řídit kamion

Premium
Hlavní trenér SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský.

I když se mu slavit nechce, nevyhne se tomu. Letos ne. Už i Jindřicha Trpišovského, kouče fotbalové Slavie, dohnala padesátka. Právě teď, v pátek 27. února. „Po zápase s Libercem mi pánové Tvrdík s...

27. února 2026

