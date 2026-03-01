ONLINE: United ztrácejí s Crystal Palace, v akci i Tottenham. Pak Arsenal - Chelsea

United pod dočasným koučem Michaelem Carrickem šlapou, vyhráli pětkrát z posledních šesti zápasů, naposledy 1:0 na Evertonu a posunuli se na místo zajišťující účast v základní fázi Champions League.
Teď hostí třináctý Crystal Palace, anglického zástupce v aktuální sezoně Konferenční ligy, který v týdnu postoupil do osmifinále.
40. gól v Premier League. Souček posunul svůj rekord. City opět vítězí a tlačí na lídra
Šestnáctý Tottenham se potřebuje vyhnout sestupovým příčkám, na které má čtyřbodový náskok. Sedmnáctý Nottingham, jenž hraje v Brightonu, má jen o dva body méně.
Od 17:30 se utká lídr tabulky Arsenal v městském derby s Chelsea, která je šestá. Domácí náskok na čele je dvoubodový před Manchesterem City, po neděli bude mít však Arsenal o zápas navíc.
4. Lacroix
Lammens – Dalot, Yoro, Maguire, Shaw (24. Mazráwí) – Casemiro, Mainoo – Mbeumo, B. Fernandes (C), M. Cunha – Šeško.
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Strand Larsen, Johnson.
Bayındır – Zirkzee, Malacia, Diallo, Ugarte, Heaven, T. Fletcher, Moorhouse.
Benítez – Pino, Uche, Clyne, Hughes, Sosa, Guessand, Rijád, Devenny.
6. Kamada
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, HussinPřejít na online reportáž
7. H. Wilson
Leno – Tete, Bassey, Diop, Sessegnon – Berge, Iwobi – H. Wilson, Smith Rowe, Bobb – R. Jiménez.
Vicario – van de Ven, Drăgușin, Porro – A. Gray, Bissouma, Palhinha, Gallagher – Simons – Solanke, Kolo Muani.
Lecomte – Cuenca, Castagne, Robinson, Reed, Cairney, Muniz, Chukwueze.
Kinský, Austin – Danso, Souza, Rowswell, P. Sarr, Olusesi, Richarlison, Tel.
Rozhodčí: T. Bramall – A. Holmes, S. LongPřejít na online reportáž
6. Gómez
15. Welbeck
13. Gibbs-White
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Hinshelwood, Milner, Groß – Gómez, Welbeck, Mitoma.
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Steele – Baleba, Boscagli, De Cuyper, Kostoulas, March, Minteh, Rutter, Veltman.
Gunn – Awoniyi, Bakwa, J. Cunha, Domínguez, McAtee, Ndoye, Netz, Yates.
Rozhodčí: Madley – Benett, TaylorPřejít na online reportáž