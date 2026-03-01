ONLINE: United ztrácejí s Crystal Palace, v akci i Tottenham. Pak Arsenal - Chelsea

Od konce prosince hájí ligovou neporazitelnost a teď i čtvrté místo. Fotbalisté Manchesteru United hrají ve 28. kole Premier League s Crystal Palace. V akci je také Tottenham na Fulhamu či Brighton s Nottinghamem. V podvečer je na programu šlágr Arsenal - Chelsea. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Gólová radost Benjamina Šeška z vedoucí branky na Evertonu. | foto: AP

United pod dočasným koučem Michaelem Carrickem šlapou, vyhráli pětkrát z posledních šesti zápasů, naposledy 1:0 na Evertonu a posunuli se na místo zajišťující účast v základní fázi Champions League.

Teď hostí třináctý Crystal Palace, anglického zástupce v aktuální sezoně Konferenční ligy, který v týdnu postoupil do osmifinále.

40. gól v Premier League. Souček posunul svůj rekord. City opět vítězí a tlačí na lídra

Šestnáctý Tottenham se potřebuje vyhnout sestupovým příčkám, na které má čtyřbodový náskok. Sedmnáctý Nottingham, jenž hraje v Brightonu, má jen o dva body méně.

Od 17:30 se utká lídr tabulky Arsenal v městském derby s Chelsea, která je šestá. Domácí náskok na čele je dvoubodový před Manchesterem City, po neděli bude mít však Arsenal o zápas navíc.

Premier League
28. kolo 1. 3. 2026 15:00
zápas probíhá
Manchester United Manchester United : Crystal Palace Crystal Palace 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
4. Lacroix
Sestavy:
Lammens – Dalot, Yoro, Maguire, Shaw (24. Mazráwí) – Casemiro, Mainoo – Mbeumo, B. Fernandes (C), M. Cunha – Šeško.
Sestavy:
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Strand Larsen, Johnson.
Náhradníci:
Bayındır – Zirkzee, Malacia, Diallo, Ugarte, Heaven, T. Fletcher, Moorhouse.
Náhradníci:
Benítez – Pino, Uche, Clyne, Hughes, Sosa, Guessand, Rijád, Devenny.
Žluté karty:
Žluté karty:
6. Kamada

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin

Přejít na online reportáž
Premier League
28. kolo 1. 3. 2026 15:00
zápas probíhá
Fulham Fulham : Tottenham Tottenham 1:0 (-:-)
Góly:
7. H. Wilson
Góly:
Sestavy:
Leno – Tete, Bassey, Diop, Sessegnon – Berge, Iwobi – H. Wilson, Smith Rowe, Bobb – R. Jiménez.
Sestavy:
Vicario – van de Ven, Drăgușin, Porro – A. Gray, Bissouma, Palhinha, Gallagher – Simons – Solanke, Kolo Muani.
Náhradníci:
Lecomte – Cuenca, Castagne, Robinson, Reed, Cairney, Muniz, Chukwueze.
Náhradníci:
Kinský, Austin – Danso, Souza, Rowswell, P. Sarr, Olusesi, Richarlison, Tel.

Rozhodčí: T. Bramall – A. Holmes, S. Long

Přejít na online reportáž
Premier League
28. kolo 1. 3. 2026 15:00
zápas probíhá
Brighton Brighton : Nottingham Nottingham 2:1 (-:-)
Góly:
6. Gómez
15. Welbeck
Góly:
13. Gibbs-White
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Hinshelwood, Milner, Groß – Gómez, Welbeck, Mitoma.
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Náhradníci:
Steele – Baleba, Boscagli, De Cuyper, Kostoulas, March, Minteh, Rutter, Veltman.
Náhradníci:
Gunn – Awoniyi, Bakwa, J. Cunha, Domínguez, McAtee, Ndoye, Netz, Yates.

Rozhodčí: Madley – Benett, Taylor

Přejít na online reportáž
Premier League
28. kolo 1. 3. 2026 17:30
Arsenal Arsenal : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
28. kolo

27. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 28 18 7 3 56:21 61
2. Manchester CityManchester City 28 18 5 5 57:25 59
3. Aston VillaAston Villa 28 15 6 7 38:30 51
4. Manchester UnitedManchester Utd. 27 13 9 5 48:37 48
5. LiverpoolLiverpool 28 14 6 8 47:37 48
6. ChelseaChelsea 27 12 9 6 48:31 45
7. BrentfordBrentford 28 13 4 11 44:40 43
8. EvertonEverton 28 11 7 10 32:33 40
9. BournemouthBournemouth 28 9 12 7 44:46 39
10. FulhamFulham 27 11 4 12 38:41 37
11. Sunderland AFCSunderland 28 9 10 9 29:34 37
12. Newcastle UnitedNewcastle 28 10 6 12 40:42 36
13. Crystal PalaceCrystal Palace 27 9 8 10 29:32 35
14. BrightonBrighton 27 8 10 9 36:34 34
15. Leeds UnitedLeeds 28 7 10 11 37:47 31
16. TottenhamTottenham 27 7 8 12 37:41 29
17. NottinghamNottingham 27 7 6 14 25:39 27
18. West HamWest Ham 28 6 7 15 34:54 25
19. Burnley FCBurnley 28 4 7 17 32:56 19
20. WolverhamptonWolves 29 2 7 20 20:51 13

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

