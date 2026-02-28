ONLINE: Hraje Sunderland, pak West Ham s Liverpoolem. Večer City proti Leedsu

13:30
Ještě než budou večer fotbalisté Manchesteru City opět stahovat náskok vedoucího Arsenalu, hraje od 13:30 Bournemouth se Sunderlandem. Odpoledne nastoupí reprezentant Tomáš Souček s West Hamem na Liverpoolu. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Amine Adli z Bournemouthu slaví svůj gól proti Evertonu. | foto: Reuters

City aktuálně ztrácejí pět bodů a mají o zápas méně, mohou se tedy v Leedsu dotáhnout na dva body před nedělí, kdy Arsenal vyzve Chelsea.

West Ham je dál na první sestupové příčce a na sedmnáctý Nottingham mu chybějí dva body. V utkání na Liverpoolu je ale jasným outsiderem, přestože z posledních šesti ligových utkání prohrál jediné.

Kromě zmíněných duelů hraje také Burnley s Brentfordem a Newcastle s Evertonem od 16 hodin.

Premier League
28. kolo 28. 2. 2026 13:30
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
18. Mayenda
Sestavy:
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Brooks (C), Tavernier – Kroupi.
Sestavy:
Roefs – Geertruida, Ballard, Alderete, Hume – Diarra, Xhaka (C), Sadiki – Talbi, Mayenda, Le Fée.
Náhradníci:
Mandas – Adlí, Christie, Diakité, Evanilson, Milosavljević, Smith, Tóth, Ünal.
Náhradníci:
Ellborg – Angulo, Isidor, H. Jones, J. Jones, O'Nien, Rigg, B. Traoré, Aleksić.
Žluté karty:
Žluté karty:
33. Sadiki

Rozhodčí: Gillett – Davies, Meredith

Přejít na online reportáž
Premier League
28. kolo 28. 2. 2026 16:00
Liverpool Liverpool : West Ham West Ham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
28. kolo 28. 2. 2026 16:00
Newcastle United Newcastle United : Everton Everton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Mainwaring.

Přejít na online reportáž
Premier League
28. kolo 28. 2. 2026 16:00
Burnley FC Burnley FC : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
28. kolo 28. 2. 2026 18:30
Leeds United Leeds United : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
28. kolo

27. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 28 18 7 3 56:21 61
2. Manchester CityManchester City 27 17 5 5 56:25 56
3. Aston VillaAston Villa 28 15 6 7 38:30 51
4. Manchester UnitedManchester Utd. 27 13 9 5 48:37 48
5. ChelseaChelsea 27 12 9 6 48:31 45
6. LiverpoolLiverpool 27 13 6 8 42:35 45
7. BrentfordBrentford 27 12 4 11 40:37 40
8. BournemouthBournemouth 27 9 11 7 43:45 38
9. EvertonEverton 27 10 7 10 29:31 37
10. FulhamFulham 27 11 4 12 38:41 37
11. Newcastle UnitedNewcastle 27 10 6 11 38:39 36
12. Sunderland AFCSunderland 27 9 9 9 28:33 36
13. Crystal PalaceCrystal Palace 27 9 8 10 29:32 35
14. BrightonBrighton 27 8 10 9 36:34 34
15. Leeds UnitedLeeds 27 7 10 10 37:46 31
16. TottenhamTottenham 27 7 8 12 37:41 29
17. NottinghamNottingham 27 7 6 14 25:39 27
18. West HamWest Ham 27 6 7 14 32:49 25
19. Burnley FCBurnley 27 4 7 16 29:52 19
20. WolverhamptonWolves 29 2 7 20 20:51 13

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

ONLINE: Hraje Sunderland, pak West Ham s Liverpoolem. Večer City proti Leedsu

Sledujeme online
Amine Adli z Bournemouthu slaví svůj gól proti Evertonu.

Ještě než budou večer fotbalisté Manchesteru City opět stahovat náskok vedoucího Arsenalu, hraje od 13:30 Bournemouth se Sunderlandem. Odpoledne nastoupí reprezentant Tomáš Souček s West Hamem na...

28. února 2026  13:30

A teď ti od Kloppa. Konečná, nebo ne? Olomouc vyzve bundesligového soupeře

Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí...

Vousatý portugalský brankář Rui Patrício, který teprve před pár týdny ukončil kariéru, zalovil v prosklené mističce a vytáhl z plastového balonku lístek s nápisem 1. FSV Mainz. Hezky česky Mohuč....

28. února 2026  8:59

Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut

Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...

Nápis Nechte mě hrát! a k tomu obrázek fotbalisty ve dvou prostředích; jeden sveřepý v trikotu na hřišti, druhý znuděný s umaštěným tílkem, cigárem v puse a lahváčem někde v hospodě u hracího...

27. února 2026  22:18,  aktualizováno  28. 2. 8:35

Neposlechl trenéry a radoval se z gólu. Růsek se vrátil. Zvažoval i konec kariéry

Antonín Růsek slaví gól do sítě Lausanne, jeho trefa byla nakonec vítězná.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Signál z rohového kopu vyšel dokonale. Zatímco v lize se fotbalová Sigma při zahrávání standardních situací trápí, ve čtvrtek na evropské scéně si touhle disciplínou notně dopomohla k postupu. A to...

28. února 2026  7:54

Šustr plný emocí: Fakt jsem čekal, že to půjde dřív. Milla? Já ho přemlouvat nebudu

Nový kouč fotbalové Dukly Pavel Šustr sleduje svůj tým při utkání se Zlínem.

Až ve druhém poločase fotbalisté Dukly doma proti Slavii (0:2) aspoň něco ukázali. Emoce, nasazení, sem tam nadějná kombinace. „Ale mělo by to přece jít i bez toho mého tajtrdlíkování a řvaní na...

28. února 2026  7:32

Dostával jsem bídu, rýpnout si můžu, hlásil Kušej po gólu. Proč se tak dlouho trápil?

Vasil Kušej ze Slavie se řítí do útoku v utkání na Dukle.

Na první pohled to vypadalo na docela zřejmý vzkaz. Jen co zblízka poslal míč do brány, přiložil si prst na ústa, jako bych chtěl všem naznačit: Dost bylo kritiky! „Nebylo to tak úplně myšlené,...

28. února 2026  6:59

Trenére, litujete toho? Žufánková o kauze tajných nahrávek i víře v Boha

Jana Žufánková, 23letá fotbalistka pražské Slavie.

Kostel a fotbalové hřiště. To byla v dětství její dvě milovaná místa. Byť se na obou občas cítila nepatřičně. V kostele chtěla ministrovat u oltáře, což dělávali kluci. A fotbal? „Vždyť to není sport...

28. února 2026  5:54

Jsem takový otvírač dveří, říká Loučka o rezervě. Ambice? Pořád jen ty nejvyšší!

Premium
Kouč sparťanské rezervy Luboš Loučka v akci.

Se svými svěřenci má specifický vztah. Vždyť většina z nich ještě chodí do školy nebo čerstvě dodělali maturitu. Přesto je Luboš Loučka, kouč sparťanské rezervy, denně připravuje na úskalí dospělého...

28. února 2026

Druhá výhra v sezoně. Wolverhampton bez potrestaného Krejčího zaskočil Aston Villu

Joao Gomes z Wolverhamptonu oslavuje gól proti Aston Ville.

Fotbalisté posledního Wolverhamptonu vybojovali v Premier League druhé vítězství v sezoně. Bez obránce Ladislava Krejčího, který pyká za červenou kartu, doma zdolali třetí Aston Villu 2:0.

27. února 2026  23:08

Největší štěstí, vítej na světě! Fotbalistka Svitková porodila dceru

Kateřina Svitková se vrací do Slavie

Fotbalistka Kateřina Svitková je maminkou. Svou prvorozenou dceru pojmenovala netradičně Zoe. Jde o jméno řeckého původu znamenající „život“. Nejlepší hráčka a střelkyně minulé ligové sezony má teď...

27. února 2026  22:27

Fotbalisté Artisu remizovali s Jihlavou a na jaře stále čekají na vítězství

Momentka ze zápasu FC Vysočina Jihlava - Artis Brno

Fotbalisté Artisu Brno v 17. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Jihlavě a v jarní části sezony nevyhráli ani druhý zápas. Třetí tým neúplné tabulky šel do vedení po gólu Martina Pospíšila, ještě do...

27. února 2026  22:23

Fanoušci, dojali jste mě! Trpišovský dostal dort a tvrdil: Takové emoce vůbec neznám

Trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) dostal od fanoušků Slavie dort k padesátým...

Z tartanového oválu pod tribunou na Julisce vystoupal po schodech za fanoušky, kteří trenérovi předali obrovský červenobílý dort. „Má snad deset kilo, takže jsem měl trochu problémy, abych s ním...

27. února 2026

