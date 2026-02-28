ONLINE: Hraje Sunderland, pak West Ham s Liverpoolem. Večer City proti Leedsu

City aktuálně ztrácejí pět bodů a mají o zápas méně, mohou se tedy v Leedsu dotáhnout na dva body před nedělí, kdy Arsenal vyzve Chelsea.
West Ham je dál na první sestupové příčce a na sedmnáctý Nottingham mu chybějí dva body. V utkání na Liverpoolu je ale jasným outsiderem, přestože z posledních šesti ligových utkání prohrál jediné.
Kromě zmíněných duelů hraje také Burnley s Brentfordem a Newcastle s Evertonem od 16 hodin.
18. Mayenda
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Brooks (C), Tavernier – Kroupi.
Roefs – Geertruida, Ballard, Alderete, Hume – Diarra, Xhaka (C), Sadiki – Talbi, Mayenda, Le Fée.
Mandas – Adlí, Christie, Diakité, Evanilson, Milosavljević, Smith, Tóth, Ünal.
Ellborg – Angulo, Isidor, H. Jones, J. Jones, O'Nien, Rigg, B. Traoré, Aleksić.
33. Sadiki
Rozhodčí: Gillett – Davies, MeredithPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Mainwaring.Přejít na online reportáž