ONLINE: Chelsea hraje s Burnley, Aston Villa s Leedsem. Pak v akci West Ham i City

Mezi sedmým Brentfordem a třetí Aston Villou je pouhých sedm bodů. Bojuje se i o čelo, kde Arsenal v týdnu ztratil v zápase s posledním Wolverhamptonem (2:2) a má už jen pětibodový náskok a o zápas méně.
Toho bude chtít využít jak Aston Villa, tak druhý Manchester City, který se může přiblížit na pouhé dva body.
O udržení na druhé straně bojuje West Ham, který čeká důležitý souboj s devátým Bournemouthem. Z posledních pěti ligových zápasů prohrál tým s Tomášem Součkem pouze jednou.
4. Pedro
Sánchez – Gusto, Chalobah, Fofana, R. James – Caicedo, Santos – P. Neto, Fernández, Palmer – Pedro.
Dúbravka – Estève, Worrall, Laurent – Humphreys, Medžbrí, Ugochukwu, Walker – Edwards – Flemming, Anthony.
Slonina – Acheampong, Adarabioyo, Delap, Garnacho, Guiu, Hato, Lavia, M. Sarr.
Weiß – A. Barnes, Bruun Larsen, Ekdal, Florentino, Hartman, Pires, Tchaouna, Ward-Prowse.
34. Fofana
31. Medžbrí
Rozhodčí: Lewis Smith (ENG)
31. Stach
E. Martínez – Cash, Konsa (C), Mings, Maatsen – Luiz, Amadou Onana – Bailey, Rogers, Buendía – Watkins.
Darlow – Justin, Ampadu (C), Struijk, Rodon, Gudmundsson – Bogle, Grujev, Stach, Aaronson – Calvert-Lewin.
Wright – Lindelöf, Barkley, Digne, Torres, García, Abraham, Sancho, Bogarde.
Perri – D. James, Longstaff, Piroe, Nmecha, Bijol, Gnonto, Bornauw, Tanaka.
Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring
30. Gómez
45. Welbeck
Kelleher – Hickey (45. Collins), Ajer, van den Berg, Henry – J. Henderson, Janelt – Ouattara, Jensen, Lewis-Potter – Thiago.
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Milner, Hinshelwood, Groß – Gómez, Welbeck, Mitoma.
Valdimarsson – Damsgaard, Donovan, Furo, Nelson, Schade, Pinnock, Jarmoljuk.
Steele – Baleba, Boscagli, De Cuyper, Howell, Kostoulas, Minteh, Rutter, Veltman.
12. Wieffer
Rozhodčí: Barrott – Wood, Smith