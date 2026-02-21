ONLINE: Chelsea hraje s Burnley, Aston Villa s Leedsem. Pak v akci West Ham i City

Těsný boj o pohárové příčky v anglické Premier League pokračuje. Pátá Chelsea hraje 27. kole s Burnley a má šanci poskočit, v akci je i třetí Aston Villa, která se může částečně dotáhnout na Manchester City. Ten ve večerním utkání hostí Newcastle. A v podvečer se představí i West Ham proti Bournemouthu. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.
Fotogalerie3

Radost fotbalistů Chelsea z úvodního gólu proti Burnley. | foto: Reuters

Mezi sedmým Brentfordem a třetí Aston Villou je pouhých sedm bodů. Bojuje se i o čelo, kde Arsenal v týdnu ztratil v zápase s posledním Wolverhamptonem (2:2) a má už jen pětibodový náskok a o zápas méně.

Toho bude chtít využít jak Aston Villa, tak druhý Manchester City, který se může přiblížit na pouhé dva body.

O udržení na druhé straně bojuje West Ham, který čeká důležitý souboj s devátým Bournemouthem. Z posledních pěti ligových zápasů prohrál tým s Tomášem Součkem pouze jednou.

Premier League
27. kolo 21. 2. 2026 16:00
zápas probíhá
Chelsea Chelsea : Burnley FC Burnley FC 1:0 (1:0)
Góly:
4. Pedro
Góly:
Sestavy:
Sánchez – Gusto, Chalobah, Fofana, R. James – Caicedo, Santos – P. Neto, Fernández, Palmer – Pedro.
Sestavy:
Dúbravka – Estève, Worrall, Laurent – Humphreys, Medžbrí, Ugochukwu, Walker – Edwards – Flemming, Anthony.
Náhradníci:
Slonina – Acheampong, Adarabioyo, Delap, Garnacho, Guiu, Hato, Lavia, M. Sarr.
Náhradníci:
Weiß – A. Barnes, Bruun Larsen, Ekdal, Florentino, Hartman, Pires, Tchaouna, Ward-Prowse.
Žluté karty:
34. Fofana
Žluté karty:
31. Medžbrí

Rozhodčí: Lewis Smith (ENG)

Premier League
27. kolo 21. 2. 2026 16:00
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Leeds United Leeds United 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
31. Stach
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa (C), Mings, Maatsen – Luiz, Amadou Onana – Bailey, Rogers, Buendía – Watkins.
Sestavy:
Darlow – Justin, Ampadu (C), Struijk, Rodon, Gudmundsson – Bogle, Grujev, Stach, Aaronson – Calvert-Lewin.
Náhradníci:
Wright – Lindelöf, Barkley, Digne, Torres, García, Abraham, Sancho, Bogarde.
Náhradníci:
Perri – D. James, Longstaff, Piroe, Nmecha, Bijol, Gnonto, Bornauw, Tanaka.

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

Premier League
27. kolo 21. 2. 2026 16:00
zápas probíhá
Brentford Brentford : Brighton Brighton 0:2 (-:-)
Góly:
Góly:
30. Gómez
45. Welbeck
Sestavy:
Kelleher – Hickey (45. Collins), Ajer, van den Berg, Henry – J. Henderson, Janelt – Ouattara, Jensen, Lewis-Potter – Thiago.
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Milner, Hinshelwood, Groß – Gómez, Welbeck, Mitoma.
Náhradníci:
Valdimarsson – Damsgaard, Donovan, Furo, Nelson, Schade, Pinnock, Jarmoljuk.
Náhradníci:
Steele – Baleba, Boscagli, De Cuyper, Howell, Kostoulas, Minteh, Rutter, Veltman.
Žluté karty:
Žluté karty:
12. Wieffer
Premier League
27. kolo 21. 2. 2026 18:30
West Ham West Ham : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Barrott – Wood, Smith

Premier League
27. kolo 21. 2. 2026 21:00
Manchester City Manchester City : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Brémy ruší cestu do USA. Nechceme do města, kde se střílí po lidech, hlásí klub

Andrej Kramarič z Hoffenheimu a Karim Coulibaly z Brém.

Německý fotbalový klub Werder Brémy zrušil plánovanou květnovou cestu do Spojených států amerických kvůli obavám z nepokojů vyvolaných působením imigračního a celního úřadu ICE. Další důvody jsou...

20. února 2026  16:34

Opět slabá efektivita, přesto pozitivní dojem. Sigma si zahrává. Proč nestřídala?

Křídelník Sigmy Danijel Šturm lituje zahozené šance v zápase proti Lausanne.

Odcházející fanoušci, byť tuze promrzlí, při opouštění ochozů zvesela prohazovali: „To byla Sigma!“ „Škoda, že tak nehrají pořád.“ Další přidal: „Parádní fotbal.“ Fotbalová Olomouc ve čtvrtek večer...

20. února 2026  16:08

