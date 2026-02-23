ONLINE: United v úvodu zahazuje šanci, s Evertonem hraje smírně. Může jít do čtyřky

Autor: ,
Sledujeme online   20:50aktualizováno  21:07
Pokud zvítězí, osamostatní se na čtvrté příčce. Fotbalisté Manchesteru United uzavírají program 27. kola anglické Premier League zápasem na Evertonu. Výkop má ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Obránce Manchesteru United Harry Maguire v akci proti Evertonu.

Obránce Manchesteru United Harry Maguire v akci proti Evertonu. | foto: Reuters

Diogo Dalot z Manchesteru United (vlevo) se snaží odehrát míč před skluzujícím...
Kapitán Evertonu Fernandes (vpravo) v souboji s obráncem Evertonu Branthwaitem,
Fanoušci Evertonu vzdávají hold trenérovi Moyesovi před zápasem s Manchesterem...
Hráči Manchesteru United před důležitým zápasem na půdě Evertonu.
5 fotografií

United mají aktuálně 45 bodů. Stejně jako Chelsea, která pouze remizovala s Burnley (1:1), a Liverpool, jenž uspěl na Nottinghamu (1:0). Pokud Manchester zvítězí, vzdálí se jim o tři body a na stejný rozdíl se přiblíží třetí Aston Ville.

Pod trenérem Carrickem, jenž nahradil odvolaného Amorima se mu daří a stoupá tabulkou, byť naposledy jen remizoval 1:1 na půdě West Hamu a přišel o čtyřzápasovou vítěznou sérii.

Teď ho čeká Everton, který neprožívá špatnou sezonu a je devátý. Doma se mu nicméně v aktuálním ročníku daří méně než venku.

Premier League
27. kolo 23. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
Everton Everton : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pickford – Garner, Tarkowski (C), Keane, Branthwaite – Iroegbunam, Gueye – Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Barry.
Sestavy:
Lammens – Dalot, Yoro, Maguire, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, Fernandes (C), Cunha – Mbeumo.
Náhradníci:
King – Patterson, Mykolenko, Coleman, Röhl, Dibling, George, McNeil, Betuncal.
Náhradníci:
Bayındır – Mazráwí, Malacia, Heaven, Fletcher, Ugarte, Zirkzee, Šeško, Moorhouse.

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

27. kolo

Everton vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
23.2. 21:00
  • 3.68
  • 3.77
  • 2.03

28. kolo

Wolverhampton vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
27.2. 21:00
  • 4.01
  • 3.72
  • 1.91
Bournemouth vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
28.2. 13:30
  • 1.82
  • 3.79
  • 4.39
Liverpool vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
28.2. 16:00
  • 1.38
  • 5.32
  • 7.43
Newcastle United vs. Everton //www.idnes.cz/sport
28.2. 16:00
  • 1.79
  • 3.88
  • 4.44
Burnley FC vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
28.2. 16:00
  • 4.27
  • 3.80
  • 1.83
Leeds United vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
28.2. 18:30
  • 4.72
  • 4.22
  • 1.63
Fulham vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
1.3. 15:00
  • 2.15
  • 3.50
  • 3.18
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

27. kolo

31. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 28 18 7 3 56:21 61
2. Manchester CityManchester City 27 17 5 5 56:25 56
3. Aston VillaAston Villa 27 15 6 6 38:28 51
4. ChelseaChelsea 27 12 9 6 48:31 45
5. Manchester UnitedManchester Utd. 26 12 9 5 47:37 45
6. LiverpoolLiverpool 27 13 6 8 42:35 45
7. BrentfordBrentford 27 12 4 11 40:37 40
8. BournemouthBournemouth 27 9 11 7 43:45 38
9. EvertonEverton 26 10 7 9 29:30 37
10. FulhamFulham 27 11 4 12 38:41 37
11. Newcastle UnitedNewcastle 27 10 6 11 38:39 36
12. Sunderland AFCSunderland 27 9 9 9 28:33 36
13. Crystal PalaceCrystal Palace 27 9 8 10 29:32 35
14. BrightonBrighton 27 8 10 9 36:34 34
15. Leeds UnitedLeeds 27 7 10 10 37:46 31
16. TottenhamTottenham 27 7 8 12 37:41 29
17. NottinghamNottingham 27 7 6 14 25:39 27
18. West HamWest Ham 27 6 7 14 32:49 25
19. Burnley FCBurnley 27 4 7 16 29:52 19
20. WolverhamptonWolves 28 1 7 20 18:51 10

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta získala s předstihem maďarského stopera

Sledujeme online
Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou. A to ještě se štěstím. Proto v úvodním utkání play off Konferenční ligy doma s Lausanne pouze...

ONLINE: United v úvodu zahazuje šanci, s Evertonem hraje smírně. Může jít do čtyřky

Sledujeme online
Obránce Manchesteru United Harry Maguire v akci proti Evertonu.

Pokud zvítězí, osamostatní se na čtvrté příčce. Fotbalisté Manchesteru United uzavírají program 27. kola anglické Premier League zápasem na Evertonu. Výkop má ve 21 hodin a sledovat ho můžete v...

23. února 2026  20:50,  aktualizováno  21:07

Coufal splnil poslední přání fanouškovi s onemocněním ALS. Dovezl rodině dresy

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

Fotbalový reprezentant Vladimír Coufal splnil poslední přání fanouškovi, který podlehl amyotrofické laterální skleróze (ALS). Lubomír Šerl si těsně před smrtí přál pro vnuky podepsané dresy Slavie,...

23. února 2026  17:39

Prestianni jako Kúdela. Za údajný rasismus mu na odvetu předběžně zastavili činnost

Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) se snaží obejít Gianluku...

Argentinský útočník Gianluca Prestianni z Benfiky Lisabon si ve středečním odvetném utkání play off Ligy mistrů na stadionu Realu Madrid nezahraje. Etická a disciplinární komise UEFA mu předběžně...

23. února 2026  16:14

Může Slavia přijít o fotbalový titul? Ztrátu sedmi bodů v minulosti nikdo nesmazal

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Po nedělní bezbrankové remíze v Plzni se už sparťanští fotbalisté v boji o titul v Chance Lize nemohou spolehnout jen na své síly, ale musí doufat ve ztrátu Slavie. V samostatné české historii se ale...

23. února 2026

Rynešova ruka na penaltu nebyla, řekla komise. V utkání Slavie vše správně

Strkanice v souboji Plzně se Spartou poté, co domácí Adu zasáhl kolenem do...

Jednu penaltu neproměnili, další ale plzeňští fotbalisté v zápase 23. kola Chance Ligy kopat neměli. Situaci, kdy domácí neúspěšně reklamovali ruku sparťana Matěje Ryneše ve vápně, podle komise...

23. února 2026  14:51

Už žádné potíže v ráji? Ronaldo otočil: Jsem šťastný, do Saúdské Arábie patřím

Portugalský fenomén Cristiano Ronaldo nastupuje k zápasu v dresu...

Svůj protest namířený proti vedení saúdskoarabské ligy a Veřejnému investičnímu fondu (PIF), který nejlepší kluby v zemi dotuje, ukončil už minulý víkend. Ale až teď fotbalista Cristiano Ronaldo...

23. února 2026  14:20

Nepokoje v Mexiku ohrožují i sport. Tenisté hrají, obavy směřují také k MS fotbalistů

Smrt šéfa Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) Nemesia „El Mencha“ Cervantese...

Navzdory znepokojivé bezpečnostní situaci v Mexiku počítají pořadatelé s pokračováním tenisových turnajů v Acapulcu a Méridě, kde jsou mimo jiné v pavoucích dvouhry i čeští hráči Dalibor Svrčina a...

23. února 2026  13:29

Krejčího vyloučení? Nevysvětlitelné, tohle nemůže udělat, kritizoval ho kouč

Ladislav Krejčí (druhý zleva) a jeho spoluhráči z Wolverhamptonu diskutují s...

Zmateně se díval na všechny strany a párkrát si od plic ulevil. Rozhodnutí arbitra udělit mu druhou žlutou kartu však nezměnil. „Musí se z toho poučit. Chápu, že je frustrovaný, ale tohle prostě...

23. února 2026  12:50

NEJ Z LIGY: Sparta plzeňskému Vydrovi nesvědčí, objev Slavie nejí ani nepije

Strkanice v souboji Plzně se Spartou poté, co domácí Adu zasáhl kolenem do...

Změna v boji o titul ve fotbalové lize: Sparta remizovala v Plzni a Slavia po vítězství nad Libercem vede už o sedm bodů. Mohla mít i lepší pozici, kdyby plzeňský Vydra v nedělním šlágru 23. kola...

23. února 2026  11:01

Zasloužili jsme si tři body. Vydra? Má moji podporu, řekl plzeňský trenér Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský během zápasu proti Spartě.

Vyprodukovali jedenadvacet střeleckých pokusů, sedm z nich mířilo mezi tyče. Ale ani výrazná palebná převaha nepomohla fotbalistům Plzně k výhře nad Spartou, nedělní šlágr 23. kola první ligy skončil...

23. února 2026  8:57

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Teplický Frťala: Šestka je pro nás utopie. Jásir a jeho gesto? Slušný kluk

Mohamed Jásir se zdraví s fanoušky (22. února 2026)

Gól proti Teplicím? Neslavím! Egyptský útočník Mohamed Jásir by mohl v neděli na Stínadlech jančit, vždyť za Sigmu naskočil poprvé v základní sestavě a hned skóroval, jenže z úcty k bývalému klubu...

23. února 2026  7:20

Plzeň nás donutila hrát její fotbal. S remízou musíme být spokojení, řekl Priske

Sparťanský kouč Brian Priske (druhý zleva) v utkání s Plzní.

Už v prvním poločase sundal kabát a často vyrážel s hlasitými pokyny až na hranu svého vymezeného území. Do sestavy sáhl, zkoušel rozbít plzeňskou taktiku, ale přesto byl kouč sparťanských fotbalistů...

23. února 2026  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.