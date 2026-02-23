ONLINE: United v úvodu zahazuje šanci, s Evertonem hraje smírně. Může jít do čtyřky

United mají aktuálně 45 bodů. Stejně jako Chelsea, která pouze remizovala s Burnley (1:1), a Liverpool, jenž uspěl na Nottinghamu (1:0). Pokud Manchester zvítězí, vzdálí se jim o tři body a na stejný rozdíl se přiblíží třetí Aston Ville.
Pod trenérem Carrickem, jenž nahradil odvolaného Amorima se mu daří a stoupá tabulkou, byť naposledy jen remizoval 1:1 na půdě West Hamu a přišel o čtyřzápasovou vítěznou sérii.
Teď ho čeká Everton, který neprožívá špatnou sezonu a je devátý. Doma se mu nicméně v aktuálním ročníku daří méně než venku.
Pickford – Garner, Tarkowski (C), Keane, Branthwaite – Iroegbunam, Gueye – Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Barry.
Lammens – Dalot, Yoro, Maguire, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, Fernandes (C), Cunha – Mbeumo.
King – Patterson, Mykolenko, Coleman, Röhl, Dibling, George, McNeil, Betuncal.
Bayındır – Mazráwí, Malacia, Heaven, Fletcher, Ugarte, Zirkzee, Šeško, Moorhouse.
