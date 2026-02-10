ONLINE: Chelsea hraje proti Leedsu, pak West Ham doma vyzve Manchester United

Čtyři zápasy nabízí v úterý vložené 26. kolo anglické fotbalové ligy. Ve 20.30 mají výkop utkání Chelsea s Leedsem, Newcastlu na Tottenhamu a Bournemouthu s Evertonem. Od 21.15 pak hraje West Ham s Manchesterem United. Všechny zápasy sledujte v podrobných online reportážích.

Fotbalisté Chelsea slaví gól Colea Palmera (vlevo) proti Wolverhamptonu. | foto: Reuters

Chelsea zvítězila čtyřikrát v řadě a momentálně je pátá. Naposledy si poradila s Wolverhamptonem 3:1, když hattrick vstřelil Cole Palmer. Teď ji čeká Leeds, který je sice až šestnáctý, ale v posledních týdnech se zvedá.

Úterní zápasy 26. kola Premier League ONLINE

Každé utkání sledujeme minutu po minutě

Stejně bodů jako Leeds má trápící se Tottenham, který se chce chytit proti Newcastlu, jemuž se v domácí soutěži také příliš nedaří – momentálně táhne sérii tří porážek.

Zápas Evertonu s Bournemouthem je střetem dvou týmů, které pětkrát v řadě neprohrály. Kdo uspěje ve vzájemném utkání?

Souboj West Hamu s Manchesterem United je vyhlížený hned z několika důvodů. Jednak díky sázce fanouška United Franka Iletta, jenž se už takřka 500 dní neostříhal a čeká, až jeho tým zvítězí pětkrát v řadě – aktuálně táhne sérii čtyř výher.

Ostříhá se konečně? Vlasatý fanda United potřebuje jednu výhru, proti bude i Souček

České fanoušky pro změnu zajímá, zda se záložník Tomáš Souček konečně prosadí a překoná střelecký rekord Patrika Bergera – oba mají na kontě 38 branek.

Dalších pět zápasů vloženého 26. kola je na programu ve středu, ve čtvrtek pak nastoupí ještě vedoucí Arsenal na půdě Brentfordu. O víkendu se pak místo anglické ligy hraje FA Cup.

Premier League
26. kolo 10. 2. 2026 21:15
West Ham West Ham : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hermansen – Wan-Bissaka, Disasi, Mavropanos, Diouf – Bowen (C), Souček, Potts, Summerville – M. Fernandes – Castellanos.
Sestavy:
Lammens – Dalot, Maguire, L. Martínez, Shaw – Mainoo, Casemiro – Diallo, B. Fernandes (C), M. Cunha – Mbeumo.
Náhradníci:
Aréola – Magassa, Kanté, Kilman, Mayers, Scarles, A. Traoré, C. Wilson, Walker-Peters.
Náhradníci:
Bayındır – Malacia, Heaven, T. Fletcher, Šeško, Ugarte, Mazráwí, Yoro, Zirkzee.

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long

Premier League
26. kolo 10. 2. 2026 20:30
zápas probíhá
Chelsea Chelsea : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sánchez – Gusto, Acheampong, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Santos – Palmer, Fernández (C), Estêvão – Pedro.
Sestavy:
Darlow – Rodon, Bornauw, Bijol – Justin, Ampadu (C), Grujev, Gudmundsson – Bogle, Aaronson – Nmecha.
Náhradníci:
Sharman-Lowe – Badiashile, Delap, Fofana, Garnacho, Guiu, Hato, P. Neto, M. Sarr.
Náhradníci:
Perri – Buonanotte, Byram, Gnonto, D. James, Okafor, Piroe, Tanaka, Longstaff.

Rozhodčí: Jones – Smith, Greenhalgh

Premier League
26. kolo 10. 2. 2026 20:30
zápas probíhá
Tottenham Tottenham : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Vicario – A. Gray, Drăgușin, van de Ven (C), Spence – Gallagher, Bissouma, P. Sarr – Odobert, Solanke, Simons.
Sestavy:
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Willock, Guimarães (C), J. Ramsey – Elanga, A. Gordon, H. Barnes.
Náhradníci:
Kinský – Palhinha, Tel, Souza, Kolo Muani, Olusesi, Williams-Barnett, Rowswell.
Náhradníci:
Ramsdale – Hall, Tonali, Wissa, Osula, J. Murphy, Woltemade, A. Murphy, Shahar.

Rozhodčí: Anthony Taylor

Premier League
26. kolo 10. 2. 2026 20:30
zápas probíhá
Everton Everton : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Branthwaite, Mykolenko – Garner, Gueye – George, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Barry.
Sestavy:
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Tóth – Rayan, Christie (C), Adlí – Evanilson.
Náhradníci:
Travers – Alcaráz, H. Armstrong, Beto, Dibling, Iroegbunam, Keane, N. Patterson, Röhl.
Náhradníci:
Mandas – Adams, Brooks, Cook, Diakité, Kroupi, Milosavljević, Smith, Ünal.

Rozhodčí: Madley – Scholes, Taylor

25. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 25 17 5 3 49:17 56
2. Manchester CityManchester City 25 15 5 5 51:24 50
3. Aston VillaAston Villa 25 14 5 6 36:27 47
4. Manchester UnitedManchester Utd. 25 12 8 5 46:36 44
5. ChelseaChelsea 25 12 7 6 45:28 43
6. BrentfordBrentford 25 12 3 10 39:34 39
7. LiverpoolLiverpool 25 11 6 8 40:35 39
8. EvertonEverton 25 10 7 8 28:28 37
9. Sunderland AFCSunderland 25 9 9 7 27:29 36
10. FulhamFulham 25 10 4 11 35:37 34
11. BournemouthBournemouth 25 8 10 7 41:44 34
12. Newcastle UnitedNewcastle 25 9 6 10 35:36 33
13. Crystal PalaceCrystal Palace 25 8 8 9 26:29 32
14. BrightonBrighton 25 7 10 8 34:33 31
15. TottenhamTottenham 25 7 8 10 35:35 29
16. Leeds UnitedLeeds 25 7 8 10 34:43 29
17. NottinghamNottingham 25 7 5 13 25:38 26
18. West HamWest Ham 25 6 5 14 31:48 23
19. Burnley FCBurnley 25 3 6 16 25:49 15
20. WolverhamptonWolves 25 1 5 19 16:48 8

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

