ONLINE: Chelsea hraje proti Leedsu, pak West Ham doma vyzve Manchester United

Chelsea zvítězila čtyřikrát v řadě a momentálně je pátá. Naposledy si poradila s Wolverhamptonem 3:1, když hattrick vstřelil Cole Palmer. Teď ji čeká Leeds, který je sice až šestnáctý, ale v posledních týdnech se zvedá.
Úterní zápasy 26. kola Premier League ONLINE
Každé utkání sledujeme minutu po minutě
Stejně bodů jako Leeds má trápící se Tottenham, který se chce chytit proti Newcastlu, jemuž se v domácí soutěži také příliš nedaří – momentálně táhne sérii tří porážek.
Zápas Evertonu s Bournemouthem je střetem dvou týmů, které pětkrát v řadě neprohrály. Kdo uspěje ve vzájemném utkání?
Souboj West Hamu s Manchesterem United je vyhlížený hned z několika důvodů. Jednak díky sázce fanouška United Franka Iletta, jenž se už takřka 500 dní neostříhal a čeká, až jeho tým zvítězí pětkrát v řadě – aktuálně táhne sérii čtyř výher.
České fanoušky pro změnu zajímá, zda se záložník Tomáš Souček konečně prosadí a překoná střelecký rekord Patrika Bergera – oba mají na kontě 38 branek.
Dalších pět zápasů vloženého 26. kola je na programu ve středu, ve čtvrtek pak nastoupí ještě vedoucí Arsenal na půdě Brentfordu. O víkendu se pak místo anglické ligy hraje FA Cup.
Hermansen – Wan-Bissaka, Disasi, Mavropanos, Diouf – Bowen (C), Souček, Potts, Summerville – M. Fernandes – Castellanos.
Lammens – Dalot, Maguire, L. Martínez, Shaw – Mainoo, Casemiro – Diallo, B. Fernandes (C), M. Cunha – Mbeumo.
Aréola – Magassa, Kanté, Kilman, Mayers, Scarles, A. Traoré, C. Wilson, Walker-Peters.
Bayındır – Malacia, Heaven, T. Fletcher, Šeško, Ugarte, Mazráwí, Yoro, Zirkzee.
Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long
Sánchez – Gusto, Acheampong, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Santos – Palmer, Fernández (C), Estêvão – Pedro.
Darlow – Rodon, Bornauw, Bijol – Justin, Ampadu (C), Grujev, Gudmundsson – Bogle, Aaronson – Nmecha.
Sharman-Lowe – Badiashile, Delap, Fofana, Garnacho, Guiu, Hato, P. Neto, M. Sarr.
Perri – Buonanotte, Byram, Gnonto, D. James, Okafor, Piroe, Tanaka, Longstaff.
Rozhodčí: Jones – Smith, Greenhalgh
Vicario – A. Gray, Drăgușin, van de Ven (C), Spence – Gallagher, Bissouma, P. Sarr – Odobert, Solanke, Simons.
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Willock, Guimarães (C), J. Ramsey – Elanga, A. Gordon, H. Barnes.
Kinský – Palhinha, Tel, Souza, Kolo Muani, Olusesi, Williams-Barnett, Rowswell.
Ramsdale – Hall, Tonali, Wissa, Osula, J. Murphy, Woltemade, A. Murphy, Shahar.
Rozhodčí: Anthony Taylor
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Branthwaite, Mykolenko – Garner, Gueye – George, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Barry.
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Tóth – Rayan, Christie (C), Adlí – Evanilson.
Travers – Alcaráz, H. Armstrong, Beto, Dibling, Iroegbunam, Keane, N. Patterson, Röhl.
Mandas – Adams, Brooks, Cook, Diakité, Kroupi, Milosavljević, Smith, Ünal.
Rozhodčí: Madley – Scholes, Taylor