ONLINE: Everton hostí Crystal Palace, Brighton hraje s Watfordem

Vedení soutěže poprvé dává klubům čas odpočinek, tzv. winter break rozdělilo do dvou víkendů. Vychází to tak, že každý z klubů má dvoutýdenní pauzu. Některé odcestovaly na soustředění do tepla.

Tento víkend se z elitních mužstev představí jen Manchester City, který v neděli hostí West Ham United i s Tomášem Součkem (výkop 17.30). Druhý nedělní duel obstará souboj šestého Sheffieldu proti Bournemouthu.

Výsledky 26. kola: Everton - Crystal Palace, Brighton - Watford.

Anglická liga KLUB Z V R P S B 1. Liverpool 25 24 1 0 60:15 73 2. Manchester City 25 16 3 6 65:29 51 3. Leicester 25 15 4 6 54:26 49 4. Chelsea 25 12 5 8 43:34 41 5. Tottenham 25 10 7 8 40:32 37 6. Sheffield United 25 9 9 7 26:23 36 7. Manchester United 25 9 8 8 36:29 35 8. Wolverhampton 25 8 11 6 35:32 35 9. Everton 25 9 6 10 31:37 33 10. Arsenal 25 6 13 6 32:34 31 11. Burnley 25 9 4 12 28:38 31 12. Newcastle 25 8 7 10 24:36 31 13. Southampton 25 9 4 12 31:46 31 14. Crystal Palace 25 7 9 9 22:29 30 15. Brighton 25 6 8 11 30:37 26 16. Bournemouth 25 7 5 13 25:38 26 17. Aston Villa 25 7 4 14 32:47 25 18. West Ham United 25 6 6 13 30:43 24 19. Watford 25 5 8 12 23:39 23 20. Norwich 25 4 6 15 24:47 18