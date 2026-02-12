ONLINE: Lídr Premier League uzavírá vložené kolo. Arsenal hraje na Brentfordu

Arsenal sice v lednu několikrát ztratil body, přesto se však stále drží na prvním místě. Momentálně o tři body, jelikož druhý Manchester City zvládl ve středu domácí zápas s Fulhamem (3:0).
Teď chce roli favorita potvrdit i Arsenal, jenž poslední dvě ligová utkání vyhrál se skóre 7:0.
Brentford však umí být nepříjemným soupeřem. Navzdory letním odchodům opor i trenéra Thomase Franka prožívá skvělou sezonu a aktuálně je sedmý.
Předchozí vzájemný zápas skončil výhrou Arsenalu 2:0.
Kelleher – Henry, van den Berg, Ajer, Kayode – Janelt, Jarmoljuk – Lewis-Potter, Jensen (C), Ouattara – Thiago.
Raya – Timber, C. Mosquera, Magalhães (C), Hincapié – Eze, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Trossard.
Valdimarsson – Bentt, Collins, Damsgaard, Donovan, Furo, J. Henderson, Hickey, Pinnock.
Arrizabalaga – Calafiori, G. Jesus, Lewis-Skelly, Martinelli, Nørgaard, Saka, White, Ødegaard.
Rozhodčí: J. Brooks (ENG)Přejít na online reportáž