ONLINE: Man. United hraje s Tottenhamem, pak v akci Arsenal, Wolves i West Ham

Hraje se další repríza loňského finále Evropské ligy. Fotbalisté Manchesteru United hostí v pětadvacátém kole anglické Premier League londýnský Tottenham. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13:30. Pak v akci Arsenal proti Sunderlandu, Wolverhampton s Chelsea či West Ham v Burnley.

Luke Shaw brání Cristiana Romera v pokutovém území. | foto: AP

Naposledy se United s Tottenhamem utkali na začátku listopadu a utkání skončilo nerozhodně 2:2. Zmíněný zápas ve finále Evropské ligy vyhrál londýnský celek 1:0.

Jak dopadne jejich další střetnutí? United jsou ve formě, zvítězili třikrát v řadě. Tottenham však naposledy srovnal nervák se City na konečných 2:2.

ONLINE: 25. kolo anglické Premier League

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Lídr tabulky Arsenal doma hostí překvapení aktuální sezony, nováčka ze Sunderlandu, který se drží na osmém místě. Arsenal vede ligu o šest bodů a rád by si další tři připsal.

V akci budou i čeští fotbalisté. Wolverhampton, za který hraje Ladislav Krejčí, hraje s Chelsea a West Ham, kde působí Tomáš Souček, zase v Burnley. Oba zápasy startují v 16:00.

Večer je na programu souboj mezi Newcastlem a Brentfordem, který začíná v 18:30.

Premier League
25. kolo 7. 2. 2026 13:30
zápas probíhá
Manchester United Manchester United : Tottenham Tottenham 1:0 (-:-)
Góly:
38. Mbeumo
Góly:
Sestavy:
Lammens – Shaw, L. Martínez, Maguire, Dalot – Mainoo, Casemiro – M. Cunha, B. Fernandes, Diallo – Mbeumo.
Sestavy:
Vicario – van de Ven, Romero, Palhinha – A. Gray, Gallagher, P. Sarr, Udogie – Simons, Odobert (32. Drăgușin) – Solanke.
Náhradníci:
Bayındır – T. Fletcher, Heaven, Malacia, Mazráwí, Šeško, Ugarte, Zirkzee, Yoro.
Náhradníci:
Kinský – Bissouma, Byfield, Olusesi, Kolo Muani, Souza, Tel, Williams-Barnett.
Žluté karty:
Žluté karty:
27. Udogie
Červené karty:
Červené karty:
29. Romero

Rozhodčí: Michael Oliver – Stuart Burt, Nick Greenhalgh

Přejít na online reportáž
Premier League
25. kolo 7. 2. 2026 16:00
Wolverhampton Wolverhampton : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
25. kolo 7. 2. 2026 16:00
Burnley FC Burnley FC : West Ham West Ham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

Přejít na online reportáž
Premier League
25. kolo 7. 2. 2026 16:00
Arsenal Arsenal : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
25. kolo 7. 2. 2026 16:00
Bournemouth Bournemouth : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
25. kolo 7. 2. 2026 16:00
Fulham Fulham : Everton Everton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Stuart Attwell – Constantine Hatzidakis, Alex James

Přejít na online reportáž
Premier League
25. kolo 7. 2. 2026 18:30
Newcastle United Newcastle United : Brentford Brentford 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Madley – Cook, Taylor.

Přejít na online reportáž
25. kolo

24. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 24 16 5 3 46:17 53
2. Manchester CityManchester City 24 14 5 5 49:23 47
3. Aston VillaAston Villa 24 14 4 6 35:26 46
4. Manchester UnitedManchester Utd. 24 11 8 5 44:36 41
5. ChelseaChelsea 24 11 7 6 42:27 40
6. LiverpoolLiverpool 24 11 6 7 39:33 39
7. BrentfordBrentford 24 11 3 10 36:32 36
8. Sunderland AFCSunderland 24 9 9 6 27:26 36
9. EvertonEverton 24 9 7 8 26:27 34
10. FulhamFulham 24 10 4 10 34:35 34
11. Newcastle UnitedNewcastle 24 9 6 9 33:33 33
12. BournemouthBournemouth 24 8 9 7 40:43 33
13. BrightonBrighton 24 7 10 7 34:32 31
14. TottenhamTottenham 24 7 8 9 35:33 29
15. Crystal PalaceCrystal Palace 24 7 8 9 25:29 29
16. Leeds UnitedLeeds 25 7 8 10 34:43 29
17. NottinghamNottingham 25 7 5 13 25:38 26
18. West HamWest Ham 24 5 5 14 29:48 20
19. Burnley FCBurnley 24 3 6 15 25:47 15
20. WolverhamptonWolves 24 1 5 18 15:45 8

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

7. února 2026  13:39

ONLINE: Man. United hraje s Tottenhamem, pak v akci Arsenal, Wolves i West Ham

