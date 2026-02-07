ONLINE: Man. United hraje s Tottenhamem, pak v akci Arsenal, Wolves i West Ham

Naposledy se United s Tottenhamem utkali na začátku listopadu a utkání skončilo nerozhodně 2:2. Zmíněný zápas ve finále Evropské ligy vyhrál londýnský celek 1:0.
Jak dopadne jejich další střetnutí? United jsou ve formě, zvítězili třikrát v řadě. Tottenham však naposledy srovnal nervák se City na konečných 2:2.
ONLINE: 25. kolo anglické Premier League
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
Lídr tabulky Arsenal doma hostí překvapení aktuální sezony, nováčka ze Sunderlandu, který se drží na osmém místě. Arsenal vede ligu o šest bodů a rád by si další tři připsal.
V akci budou i čeští fotbalisté. Wolverhampton, za který hraje Ladislav Krejčí, hraje s Chelsea a West Ham, kde působí Tomáš Souček, zase v Burnley. Oba zápasy startují v 16:00.
Večer je na programu souboj mezi Newcastlem a Brentfordem, který začíná v 18:30.
38. Mbeumo
Lammens – Shaw, L. Martínez, Maguire, Dalot – Mainoo, Casemiro – M. Cunha, B. Fernandes, Diallo – Mbeumo.
Vicario – van de Ven, Romero, Palhinha – A. Gray, Gallagher, P. Sarr, Udogie – Simons, Odobert (32. Drăgușin) – Solanke.
Bayındır – T. Fletcher, Heaven, Malacia, Mazráwí, Šeško, Ugarte, Zirkzee, Yoro.
Kinský – Bissouma, Byfield, Olusesi, Kolo Muani, Souza, Tel, Williams-Barnett.
27. Udogie
29. Romero
Rozhodčí: Michael Oliver – Stuart Burt, Nick Greenhalgh
Rozhodčí: England – Ledger, Howson
Rozhodčí: Stuart Attwell – Constantine Hatzidakis, Alex James
Rozhodčí: Madley – Cook, Taylor.