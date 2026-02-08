ONLINE: Crystal Palace hraje na Brightonu, večer šlágr Liverpoolu se City

Manchester City ztrácí po sobotě už devět bodů na vedoucí Arsenal a v posledních týdnech se trápí – vyhrál jediné z předchozích pěti kol.
Teď ho čeká nevyzpytatelný Liverpool, který byl sice na podzim v krizi a jeho výkony jsou nadále nevyrovnané, posledně nicméně doma deklasoval 4:1 Newcastle.
Nedělní zápasy 25. kola Premier League ONLINE
Crystal Palace po povedeném vstupu do sezony ztrácí a propadl se do dolní poloviny tabulky, naposledy jen remizoval 1:1 na půdě Nottinghamu.
Brighton je ale o pouhé dva body před ním, před týdnem v sedmé nastavené minutě přišel o výhru nad Evertonem (1:1).
Souček u výhry a Krejčí střídal, United slaví počtvrté. Palmer se blýskl hattrickem
Už v pátek Leeds zdolal v předehrávce Nottingham 3:1, většina zápasů 21. kola se odehrála v sobotu. Manchester United porazil Tottenham 2:0, West Ham i s Tomášem Součkem porazil stejným výsledkem Burnley, zatímco Wolverhampton, za nějž v průběhu naskočil Ladislav Krejčí, padl doma s Chelsea 1:3.
A zvítězil i zmíněný Arsenal, jenž zdolal Sunderland 3:0.
Verbruggen – Kadıoğlu, Dunk, Boscagli, De Cuyper – Howell, Baleba, Groß – Rutter, Kostoulas, Mitoma.
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Wharton – Muñoz, Hughes, Lerma, Mitchell – I. Sarr, Pino – Strand Larsen.
Steele – Gómez, Hinshelwood, Julio, Milner, Minteh, Veltman, Welbeck, O'Riley.
Benítez – Canvot, Clyne, Johnson, Kamada, Uche, Rijád, Sosa, Guessand.
17. Hughes
Rozhodčí: Bramall – Betts, LongPřejít na online reportáž