ONLINE: Crystal Palace hraje na Brightonu, večer šlágr Liverpoolu se City

Šlágrem nedělního programu 25. kola anglické fotbalové ligy je utkání mezi Liverpoolem a Manchesterem City. Výkop má v 17.30, ještě předtím se ale od 15 hodin představí Crystal Palace na půdě Brightonu. Oba zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Rohový kop v utkání Brightonu s Crystal Palace. | foto: Reuters

Manchester City ztrácí po sobotě už devět bodů na vedoucí Arsenal a v posledních týdnech se trápí – vyhrál jediné z předchozích pěti kol.

Teď ho čeká nevyzpytatelný Liverpool, který byl sice na podzim v krizi a jeho výkony jsou nadále nevyrovnané, posledně nicméně doma deklasoval 4:1 Newcastle.

Nedělní zápasy 25. kola Premier League ONLINE

Crystal Palace po povedeném vstupu do sezony ztrácí a propadl se do dolní poloviny tabulky, naposledy jen remizoval 1:1 na půdě Nottinghamu.

Brighton je ale o pouhé dva body před ním, před týdnem v sedmé nastavené minutě přišel o výhru nad Evertonem (1:1).

Souček u výhry a Krejčí střídal, United slaví počtvrté. Palmer se blýskl hattrickem

Už v pátek Leeds zdolal v předehrávce Nottingham 3:1, většina zápasů 21. kola se odehrála v sobotu. Manchester United porazil Tottenham 2:0, West Ham i s Tomášem Součkem porazil stejným výsledkem Burnley, zatímco Wolverhampton, za nějž v průběhu naskočil Ladislav Krejčí, padl doma s Chelsea 1:3.

A zvítězil i zmíněný Arsenal, jenž zdolal Sunderland 3:0.

Premier League
25. kolo 8. 2. 2026 17:30
Liverpool Liverpool : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
Premier League
25. kolo 8. 2. 2026 15:00
zápas probíhá
Brighton Brighton : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (0:0)
Sestavy:
Verbruggen – Kadıoğlu, Dunk, Boscagli, De Cuyper – Howell, Baleba, Groß – Rutter, Kostoulas, Mitoma.
Sestavy:
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Wharton – Muñoz, Hughes, Lerma, Mitchell – I. Sarr, Pino – Strand Larsen.
Náhradníci:
Steele – Gómez, Hinshelwood, Julio, Milner, Minteh, Veltman, Welbeck, O'Riley.
Náhradníci:
Benítez – Canvot, Clyne, Johnson, Kamada, Uche, Rijád, Sosa, Guessand.
Žluté karty:
Žluté karty:
17. Hughes

Rozhodčí: Bramall – Betts, Long

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 25 17 5 3 49:17 56
2. Manchester CityManchester City 24 14 5 5 49:23 47
3. Aston VillaAston Villa 25 14 5 6 36:27 47
4. Manchester UnitedManchester Utd. 25 12 8 5 46:36 44
5. ChelseaChelsea 25 12 7 6 45:28 43
6. LiverpoolLiverpool 24 11 6 7 39:33 39
7. BrentfordBrentford 25 12 3 10 39:34 39
8. EvertonEverton 25 10 7 8 28:28 37
9. Sunderland AFCSunderland 25 9 9 7 27:29 36
10. FulhamFulham 25 10 4 11 35:37 34
11. BournemouthBournemouth 25 8 10 7 41:44 34
12. Newcastle UnitedNewcastle 25 9 6 10 35:36 33
13. BrightonBrighton 24 7 10 7 34:32 31
14. TottenhamTottenham 25 7 8 10 35:35 29
15. Crystal PalaceCrystal Palace 24 7 8 9 25:29 29
16. Leeds UnitedLeeds 25 7 8 10 34:43 29
17. NottinghamNottingham 25 7 5 13 25:38 26
18. West HamWest Ham 25 6 5 14 31:48 23
19. Burnley FCBurnley 25 3 6 16 25:49 15
20. WolverhamptonWolves 25 1 5 19 16:48 8

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

ONLINE: Crystal Palace hraje na Brightonu, večer šlágr Liverpoolu se City

