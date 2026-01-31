ONLINE: Arsenal vede nad Leedsem, Krejčí chybí v sestavě Wolves. Večer Liverpool

Autor: ,
Sledujeme online   15:50aktualizováno  16:27
Minimálně do neděle můžou zvýšit svůj náskok na čele. Fotbalisté Arsenalu otevírají sobotní program 24. kola anglické ligy na půdě Leedsu. Zápas má výkop v 16 hodin a souběžně má výkop také utkání Wolverhamptonu s Bournemouthem. V 18.30 pak následuje londýnské derby mezi West Hamem a Chelsea, od 21 hodin pak šlágr kola mezi Liverpoolem a Newcastlem. Všechny zápasy sledujte v podrobných online reportážích.
Záložník Declan Rice z Arsenalu s míčem prochází okolo Antona Stacha z Leedsu.

Záložník Declan Rice z Arsenalu s míčem prochází okolo Antona Stacha z Leedsu. | foto: Reuters

Útočník Viktor Gyökeres z Arsenalu hlavičkuje před Antonem Stachem z Leedsu.
Mikel Arteta, trenér fotbalistů Arsenalu
Útočník Leandro Trossard z Arsenalu si tělem kryje míč před Jaydenem Boglem z...
Obránce Piero Hincapié z Arsenalu (vpravo) se snaží vypíchnout míč Jaydenu...
5 fotografií

Arsenal naposledy prohrál doma s Manchesterem United (2:3), celkem ztratil už třikrát v řadě a jeho náskok na prvním místě se ztenčil na čtyři body. Proti šestnáctému Leedsu si ale ztrátu nepřipouští.

Sobotní program 24. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Wolverhampton zůstává s osmi body poslední, v uplynulých týdnech se však zvedl a proti Bournemouthu na to zkusí navázat. Musí se ale obejít bez českého stopera Ladislava Krejčího, jenž kvůli nemoci není ani na lavičce. V 16 hodin pak nastoupí ještě Everton proti Brightonu.

V 18.30 přijde na řadu londýnské derby. Chelsea je rozjetá a ráda by se minimálně do neděle vrátila do nejlepší čtyřky. Naproti tomu osmnáctý West Ham se chce přiblížit vidině záchrany.

Fotbal řeší bizarní spor o ručníky. Kouč z Anglie nechápe: Proč už nejsou zakázané?

Český záložník Tomáš Souček mimochodem nadále útočí na český střelecký rekord v Premier League – na překonání Patrika Bergera potřebuje jediný gól.

Ve 21 hodin pak nastoupí Liverpool, který v domácí soutěži pětkrát v řadě ztratil, proti Newcastlu, jenž má o tři body méně, je devátý a zůstává za očekáváním.

V neděli jsou na programu další čtyři zápasy, v pondělí pak program uzavře souboj nováčků – Sunderland vyzve Burnley.

Premier League
24. kolo 31. 1. 2026 16:00
zápas probíhá
Leeds United Leeds United : Arsenal Arsenal 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
27. Zubimendi
Sestavy:
Darlow – Rodon, Struijk, Gudmundsson – Bogle, Ampadu, Grujev, Justin – Stach, Aaronson – Calvert-Lewin.
Sestavy:
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke, Havertz, Trossard – Gyökeres.
Náhradníci:
Perri – Longstaff, Piroe, Okafor, Tanaka, Bornauw, Byram, Gnonto, Buonanotte.
Náhradníci:
Arrizabalaga – C. Mosquera, White, Ødegaard, G. Jesus, Eze, Martinelli, Nørgaard, Calafiori.

Rozhodčí: Stuart Attwell – Constantine Hatzidakis, Craig Taylor

Přejít na online reportáž
Premier League
24. kolo 31. 1. 2026 16:00
zápas probíhá
Wolverhampton Wolverhampton : Bournemouth Bournemouth 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
33. Kroupi
Sestavy:
Sá (C) – Y. Mosquera, Agbadou, S. Bueno – R. Gomes, J. Gomes, André, Mané, H. Bueno – Arokodare, Hwang Hi-čchan.
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Hill, Senesi, Truffert – Scott, Cook – Á. Jiménez, Kroupi, Adlí – Evanilson.
Náhradníci:
Johnstone – Bellegarde, Doherty, Strand Larsen, Lima, Tchatchoua, Wolfe.
Náhradníci:
Christie, Dacosta, Diakité, Milosavljević, Rees-Dottin, Tóth, Ünal.

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

Přejít na online reportáž
Premier League
24. kolo 31. 1. 2026 16:00
zápas probíhá
Brighton Brighton : Everton Everton 0:0 (-:-)
Sestavy:
Verbruggen – Kadıoğlu, van Hecke, Dunk (C), De Cuyper – Ayari, Baleba, Groß – Rutter, Welbeck, Mitoma.
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Branthwaite – Gueye, Garner – Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Barry.
Náhradníci:
Steele – Julio, Gruda, Minteh, Kostoulas, Milner, Boscagli, Veltman, Howell.
Náhradníci:
Travers – N. Patterson, McNeil, Beto, Dibling, Coleman, Alcaráz, Röhl, Iroegbunam.

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Smith

Přejít na online reportáž
Premier League
24. kolo 31. 1. 2026 18:30
Chelsea Chelsea : West Ham West Ham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn

Přejít na online reportáž
Premier League
24. kolo 31. 1. 2026 21:00
Liverpool Liverpool : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Jablonec vs. TepliceFotbal - 20. kolo - 31. 1. 2026:Jablonec vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.27
  • 4.40
  • 25.00
Ml. Boleslav vs. BohemiansFotbal - 20. kolo - 31. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 4.20
  • 1.75
  • 4.40
Olomouc vs. Hradec Kr.Fotbal - 20. kolo - 31. 1. 2026:Olomouc vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.08
  • 7.20
  • 70.00
Wolves vs. BournemouthFotbal - 24. kolo - 31. 1. 2026:Wolves vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.80
  • 4.20
  • 1.48
Leeds vs. ArsenalFotbal - 24. kolo - 31. 1. 2026:Leeds vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 16.00
  • 5.60
  • 1.21
Brighton vs. EvertonFotbal - 24. kolo - 31. 1. 2026:Brighton vs. Everton //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.95
  • 2.90
  • 5.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

ONLINE: Ml. Boleslav - Bohemians 1:1, domácí srovnávají zásluhou Lehkého

Sledujeme online
Lukáš Hůlka z Bohemians slaví gól proti Mladé Boleslavi.

Jen tři body od dna tabulky jsou po podzimu fotbalisté Mladé Boleslavi. Teď je v rámci 20. kola Chance Ligy čekají Bohemians. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

31. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  16:33

ONLINE: Jablonec - Teplice 1:0, komplikace pro domácí, červenou kartu vidí Okeke

Sledujeme online
Jablonečtí hráči slaví gól proti Teplicím.

Jablonečtí fotbalisté zakončili podzimní část Chance Ligy na třetí příčce. Do jara vstupují soubojem s Teplicemi v rámci 20. kola. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

31. ledna 2026  14:40,  aktualizováno  16:31

ONLINE: Arsenal vede nad Leedsem, Krejčí chybí v sestavě Wolves. Večer Liverpool

Sledujeme online
Záložník Declan Rice z Arsenalu s míčem prochází okolo Antona Stacha z Leedsu.

Minimálně do neděle můžou zvýšit svůj náskok na čele. Fotbalisté Arsenalu otevírají sobotní program 24. kola anglické ligy na půdě Leedsu. Zápas má výkop v 16 hodin a souběžně má výkop také utkání...

31. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  16:27

ONLINE: Olomouc - Hradec Kr. 1:0, krátce po pauze otevírá skóre Kliment

Sledujeme online
Královéhradecký útočník Mick van Buren si kryje míč v souboji s Danijelem...

Podzimní část zakončili sérií pěti porážek napříč všemi soutěžemi. Ve 20. kole Chance Ligy se chtějí olomoučtí fotbalisté vzchopit proti Hradci Králové. Utkání má výkop v 15 hodin a sledovat ho...

31. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  16:11

Chorý: Že mě lidi nemají rádi? Vlastně mi to dělá dobře. Koubek je takový náš táta

Premium
Slávistický útočník Tomáš Chorý nechce slavit svůj druhý gól proti Plzni.

Dávno si zvykl, že jeho jméno dráždí. Kam ve fotbalové lize přijede, tam je Tomáš Chorý v nemilosti. „Věříte, že si z toho už dlouhodobě fakt nic nedělám? Podobné věci mě spíš jen vyhecují. A nebojím...

31. ledna 2026

V kabině je zdravá atmosféra, sestava se vykrystalizovala, těší Galáska

Tomáš Galásek zůstává trenérem fotbalistů Baníku Ostrava i pro jarní část první...

Nebude to rozhodující zápas, ale hodně může ukázat. V Uherském Hradišti se v neděli od 13:00 utkají dva zatím nejhorší týmy první ligy – fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí proti Slovácku. Ostravský...

31. ledna 2026  11:10

Snil o Premier League, teď Sedláček bojuje za Jablonec: Fotbalově jsem tu ožil

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. ...

Měl našlápnuto k velké fotbalové kariéře v cizině. Nevysoký dříč ve středu pole Richard Sedláček, jenž aktuálně patří ke stálicím prvoligového FK Jablonec, strávil mládežnická léta ve Spartě Praha, v...

31. ledna 2026

Zlatan góly dá, uklízet bude fanoušek, věří teplický Frťala posile z Baníku

Teplice, 16.2. 2025, FK Teplice - Viktoria Plzeň, 1. fotbalová liga. Zadumaný...

O vítězi sázky o úklid mezi fanouškem a šéfem fotbalových Teplic Rudolfem Řepkou trenér sklářů Zdenko Frťala na startu ligového jara vůbec nepochybuje. „Ruda vyhraje, jsem stoprocentně přesvědčený,...

31. ledna 2026  7:56

Z Eibaru do Sparty. Fotbalistka Pěčková se po roce a půl vrací do Česka

Alena Pěčková, posila Sparty.

Novou posilou fotbalistek Sparty je krajní obránkyně či záložnice Alena Pěčková. Od léta 2024 působila ve španělském Eibaru. Sparťankám bude k dispozici i na úvodní zápas čtvrtfinále Evropského...

30. ledna 2026  21:37

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

30. ledna 2026  17:28

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Řekové se blíží, udrží Češi desítku? Jaro slibuje napínavý souboj o koeficient

Jiří Panoš v souboji s basilejským Kobou Koindredim.

Český náskok na desáté příčce v žebříčku národních koeficientů se nadále ztenčuje. Řecké fotbalové kluby prožily mimořádně úspěšný týden a v tuhle chvíli to vypadá, že se dostanou před Čechy. I proto...

30. ledna 2026  15:55

Volba padla na Klimenta. Už jsem starej, směje se nový olomoucký kapitán

Jan Kliment (9) slaví s Janem Navrátilem gól Olomouce proti Slavii.

Očekávané se stalo skutečností. Po odchodu zkušených hráčů Radima Breiteho a Jana Navrátila z Olomouce se novým kapitánem fotbalové Sigmy stal Jan Kliment. Dvaatřicetiletý útočník je na soupisce...

30. ledna 2026  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.