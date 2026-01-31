ONLINE: Arsenal vede nad Leedsem, Krejčí chybí v sestavě Wolves. Večer Liverpool

Arsenal naposledy prohrál doma s Manchesterem United (2:3), celkem ztratil už třikrát v řadě a jeho náskok na prvním místě se ztenčil na čtyři body. Proti šestnáctému Leedsu si ale ztrátu nepřipouští.
Sobotní program 24. kola Premier League ONLINE
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
Wolverhampton zůstává s osmi body poslední, v uplynulých týdnech se však zvedl a proti Bournemouthu na to zkusí navázat. Musí se ale obejít bez českého stopera Ladislava Krejčího, jenž kvůli nemoci není ani na lavičce. V 16 hodin pak nastoupí ještě Everton proti Brightonu.
V 18.30 přijde na řadu londýnské derby. Chelsea je rozjetá a ráda by se minimálně do neděle vrátila do nejlepší čtyřky. Naproti tomu osmnáctý West Ham se chce přiblížit vidině záchrany.
|
Fotbal řeší bizarní spor o ručníky. Kouč z Anglie nechápe: Proč už nejsou zakázané?
Český záložník Tomáš Souček mimochodem nadále útočí na český střelecký rekord v Premier League – na překonání Patrika Bergera potřebuje jediný gól.
Ve 21 hodin pak nastoupí Liverpool, který v domácí soutěži pětkrát v řadě ztratil, proti Newcastlu, jenž má o tři body méně, je devátý a zůstává za očekáváním.
V neděli jsou na programu další čtyři zápasy, v pondělí pak program uzavře souboj nováčků – Sunderland vyzve Burnley.
27. Zubimendi
Darlow – Rodon, Struijk, Gudmundsson – Bogle, Ampadu, Grujev, Justin – Stach, Aaronson – Calvert-Lewin.
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke, Havertz, Trossard – Gyökeres.
Perri – Longstaff, Piroe, Okafor, Tanaka, Bornauw, Byram, Gnonto, Buonanotte.
Arrizabalaga – C. Mosquera, White, Ødegaard, G. Jesus, Eze, Martinelli, Nørgaard, Calafiori.
Rozhodčí: Stuart Attwell – Constantine Hatzidakis, Craig TaylorPřejít na online reportáž
33. Kroupi
Sá (C) – Y. Mosquera, Agbadou, S. Bueno – R. Gomes, J. Gomes, André, Mané, H. Bueno – Arokodare, Hwang Hi-čchan.
Petrović – Smith (C), Hill, Senesi, Truffert – Scott, Cook – Á. Jiménez, Kroupi, Adlí – Evanilson.
Johnstone – Bellegarde, Doherty, Strand Larsen, Lima, Tchatchoua, Wolfe.
Christie, Dacosta, Diakité, Milosavljević, Rees-Dottin, Tóth, Ünal.
Rozhodčí: Oliver – Burt, MainwaringPřejít na online reportáž
Verbruggen – Kadıoğlu, van Hecke, Dunk (C), De Cuyper – Ayari, Baleba, Groß – Rutter, Welbeck, Mitoma.
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Branthwaite – Gueye, Garner – Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Barry.
Steele – Julio, Gruda, Minteh, Kostoulas, Milner, Boscagli, Veltman, Howell.
Travers – N. Patterson, McNeil, Beto, Dibling, Coleman, Alcaráz, Röhl, Iroegbunam.
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, SmithPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Taylor – Beswick, NunnPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Hooper – Holmes, LongPřejít na online reportáž