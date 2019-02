Arsenal bez Čecha zdolal Chelsea, Liverpool potřeboval čtyři góly

Liverpool prohrál poločas, krátce po pauze souboj otočil, ale pak si nechal dát druhý gól a zase musel výsledek zvrátit. Povedlo se.

Crystal Palace nedávno překvapil obhájce Manchester City, sebral mu body a pomohl Liverpoolu k náskoku. A v sobotu se rozhodl, že obere i lídra.

Vypadalo to nadějně, po křídelní akci, zpětné přihrávce a přesné střele Townsenda vedl 1:0. Jenže nástup do druhé půle zpackal, po necelé minutě vyrovnal za obranou zapomenutý Salah, vzápětí Firmino obstřelem ke vzdálenější tyči skóre otočil.

Hosté v Liverpoolu vyrovnali po centru z rohu, přesně hlavičkoval Tomkins. Zápas plný zvratů pokračoval, Salah svým druhým gólem vrátil domácím vedení, které ve třetí minutě nastavení jistil Mané. Trefili se tak všichni z obávané útočné trojky.

Jenže hosté ještě stihli snížit a bojovali o vyrovnání. Liverpoolu zavařil zkušený Milner, který v posledních osmi minutách dostal dvě žluté karty.

Arsenal z posledních čtyř zápasů vyhrál jen jednou a na čtvrtou Chelsea, která drží poslední příčku zajišťující postup do Ligy mistrů, ztrácel už šest bodů. V sobotním šlágru měl ideální možnost se protivníkovi přiblížit, což se mu povedlo.

Chelsea byla především v prvním poločase velmi slabá, inkasovala už po třinácti minutách. Lacazette na pravé straně vápna zpracoval míč, lehce se vyhnul Alonsovi a z pravé strany pálil k bližší tyči pod břevno. Brankář Arrizabalaga šel totiž při nápřahu a pak neměl nárok zasáhnout.

Pak se sice Chelsea zvedla, ale její útoky byly jalové. A krátce před půlí hosty po centru z levé strany potrestal stoper Koscielny. Sám na malém vápně chtěl hlavičkovat, ale míč se mu svezl po rameni, přesto ho dokázal nechytatelně umístit. Koscielny se stal se prvním obráncem v historii klubu, který v Premier League vstřelil 20 gólů. Zároveň se trefil v každé ze svých devíti sezon v Anglii.

Po půli si Arsenal s přehledem vedení pohlídal.

Jeho gólman Petr Čech v týdnu oznámil, že po sezoně ukončí kariéru. Bylo to i proto, že ho nový trenér Unai Emery vůbec nestaví do ligových zápasů. A nic nezměnil ani proti Chelsea, kde Čech působil jedenáct let.

Rekord po nástupu nového trenér vylepšuje Manchester United, pod Ole Solskjaerem vyhrál i sedmý zápas, z toho šestý ligový.

Při výhře 2:1 nad Brightonem otevřel skóre z penalty Paul Pogba, který byl faulován. Osmou ligovou brankou vyrovnal svůj sezonní střelecký rekord.

Ve 42. minutě zvýšil po individuální akci a parádním zakončení Rashford, který oslavil 150. start v dresu United. Brighton v druhém poločase už pouze snížil zásluhou Grosse.

Wolverhampton na vítězství nad Leicesterem potřeboval čtyři góly, hattrickem se na tom podílel Diogo Jota.

Wolverhampton rychle vedl o dva branky, hosté krátce po půli srovnali, ale vzápětí inkasovali třetí gól. Když kapitán Morgan tři minuty před koncem znovu vyrovnal, zdálo se, že si soupeři body rozdělí. Ale ve třetí minutě nastavení přestřelku rozsekl Diogo Jota.

Výsledky 23. kola: Wolverhampton - Leicester 4:3 (4., 64. a 90.+3 Jota, 12. Bennett - 47. Gray, 51. vlastní Coady, 87. Morgan), Bournemouth - West Ham United 2:0 (53. Wilson, 90.+1 King), Liverpool - Crystal Palace 4:3 (47. a 75. Salah, 53. Firmino, 90.+3 Mané - 34. Townsend, 65. Tomkins, 90.+5 Meyer), Manchester United - Brighton 2:1 (27. Pogba z pen., 42. Rashford - 72. Gross), Newcastle - Cardiff 3:0 (24. a 63. Schär, 90.+3 Pérez), Southampton - Everton 2:1 (50. Ward-Prowse, 64. vlastní Digne - 90.+1 Sigurdsson), Watford - Burnley 0:0, Arsenal - Chelsea 2:0 (14. Lacazette, 39. Koscielny).

Anglická liga KLUB Z V R P S B 1. Liverpool 23 19 3 1 54:13 60 2. Manchester City 22 17 2 3 59:17 53 3. Tottenham 22 16 0 6 46:22 48 4. Chelsea 23 14 5 4 40:19 47 5. Arsenal 23 13 5 5 48:32 44 6. Manchester United 23 13 5 5 46:33 44 7. Watford 23 9 6 8 32:32 33 8. Wolverhampton 23 9 5 9 27:31 32 9. Leicester 23 9 4 10 29:29 31 10. West Ham United 23 9 4 10 30:34 31 11. Everton 23 8 6 9 34:33 30 12. Bournemouth 23 9 3 11 33:42 30 13. Brighton 23 7 5 11 25:32 26 14. Crystal Palace 23 6 4 13 23:32 22 15. Southampton 23 5 7 11 25:40 22 16. Burnley 23 6 4 13 23:43 22 17. Newcastle 23 5 6 12 19:31 21 18. Cardiff 23 5 4 14 19:44 19 19. Fulham 22 3 5 14 20:49 14 20. Huddersfield 22 2 5 15 13:37 11

Arsenal FC : Chelsea FC 2:0 (2:0) Góly:

14. A. Lacazette

39. Koscielny Góly:

Sestavy:

Leno – Bellerín (72. Alnaní), Papastathopoulos, Koscielny (C), Kolašinac – Torreira, Xhaka, Guendouzi – Ramsey (67. Maitland-Niles), A. Lacazette (68. Iwobi), Aubameyang. Sestavy:

Arrizabalaga – Azpilicueta (C), Rüdiger, David Luiz, Alonso – Kanté, Jorginho, Kovačić (63. Barkley) – Pedro (80. Hudson-Odoi), E. Hazard, Willian (68. Giroud). Náhradníci:

Čech – Alnaní, Özil, Maitland-Niles, Iwobi, Monreal, Mustafi. Náhradníci:

Caballero – Barkley, Hudson-Odoi, Giroud, Christensen, Emerson, Ampadu. Žluté karty:

Žluté karty:

38. David Luiz, 90+5. Barkley Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn Přejít na on-line reportáž

Liverpool FC : Crystal Palace FC 4:3 (0:1) Góly:

46. M. Salah

53. Firmino

75. M. Salah

90+3. Mané Góly:

34. Townsend

65. Tomkins

90+5. Meyer Sestavy:

Alisson – Milner, Matip, V. van Dijk, Robertson – Henderson (C), Fabinho (87. Lallana), Mané, Firmino – Keïta (72. Shaqiri), M. Salah (90+4. Camacho). Sestavy:

Speroni – Wan-Bissaka, Tomkins, M. Sakho, van Aanholt – Kouyaté (75. Schlupp), Milivojević (C), McArthur (81. Meyer), Townsend – J. Ayew (81. Wickham), Zaha. Náhradníci:

Mignolet – A. Moreno, Lallana, Shaqiri, Camacho, Sturridge, Origi. Náhradníci:

Tupper – Dann, Schlupp, Kelly, Meyer, Ch. Benteke, Wickham. Žluté karty:

82. Milner Žluté karty:

42. J. Ayew Červené karty:

89. Milner Červené karty:

Rozhodčí: Moss – Perry, Halliday Přejít na on-line reportáž

Manchester United : Brighton & Hove Albion FC 2:1 (2:0) Góly:

27. P. Pogba

42. Rashford Góly:

72. Groß Sestavy:

de Gea – Dalot, P. Jones, Lindelöf, Young (C) – A. Herrera, N. Matić – Lingard (75. Mata), P. Pogba, Martial (83. R. Lukaku) – Rashford (90+4. Darmian). Sestavy:

Button – Montoya, Duffy, Dunk (C), Bong – March (60. Knockaert), Groß (82. Kayal), Stephens, D. Pröpper, Locadia – G. Murray (60. Andone). Náhradníci:

Romero – Bailly, Alexis Sánchez, Mata, R. Lukaku, Pereira, Darmian. Náhradníci:

Steele – Bruno, Kayal, Andone, Knockaert, Balogun, Gyökeres. Žluté karty:

90+3. Rashford Žluté karty:

Rozhodčí: Tierney – Beck, McDonough Počet diváků: 74 532 Přejít na on-line reportáž

Watford FC : Burnley FC 0:0 (0:0) Sestavy:

Foster – Femenía (77. Britos), Kabasele, Mariappa, Holebas – Cleverley, Capoue – Sema (57. Success), Pereyra – Deulofeu, Deeney. Sestavy:

Heaton – Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor – Hendrick, Cork, A. Westwood, McNeil – Barnes, Wood. Náhradníci:

Gomes – Britos, Gray, Success, Quina, Masina, Wilmot. Náhradníci:

Hart – Defour, B. Gibson, K. Long, Lowton, Vokes, Vydra. Žluté karty:

79. Deulofeu Žluté karty:

63. Mee, 82. Bardsley Rozhodčí: Oliver – Burt, Bennett Přejít na on-line reportáž

Southampton FC : Everton FC 2:1 (0:0) Góly:

50. Ward-Prowse

64. Digne (vla.) Góly:

90+1. G. Sigurdsson Sestavy:

A. McCarthy – Bednarek, Stephens, Vestergaard – Valery, P.-E. Höjbjerg (C), Romeu, Ward-Prowse, Targett (35. Soares) – Redmond (86. Armstrong), Ings (74. S. Long). Sestavy:

Pickford – Coleman (C), M. Keane, K. Zouma, Digne – A. Gomes (57. Calvert-Lewin), Gueye – Lookman, G. Sigurdsson, Bernard (75. Walcott) – Richarlison (65. Tosun). Náhradníci:

Gunn – Armstrong, Gallagher, Ramsay, S. Long, Slattery, Soares. Náhradníci:

Stekelenburg – Baines, Calvert-Lewin, Davies, Y. Mina, Tosun, Walcott. Žluté karty:

67. Redmond, 90+7. S. Long Žluté karty:

67. Gueye Rozhodčí: Scott – Lennard, Garratt Počet diváků: 29 989 Přejít na on-line reportáž

Wolverhampton Wanderers : Leicester City 4:3 (2:0) Góly:

4. Diogo Jota

12. R. Bennett

64. Diogo Jota

90+3. Diogo Jota Góly:

47. Gray

51. Coady (vla.)

87. Morgan Sestavy:

Patrício – R. Bennett, Coady (C), Saïss – J. Castro, Dendoncker, Moutinho (81. Gibbs-White), Neves, Vinagre (73. Doherty) – Jiménez, Diogo Jota. Sestavy:

Schmeichel – Simpson (83. Iheanacho), Morgan (C), Maguire (48. J. Evans), Chilwell – Ndidi, N. Mendy – R. Pereira, Gray, Barnes (73. Maddison) – Vardy. Náhradníci:

Ruddy – Doherty, Cavaleiro, Costa, Gibbs-White, Giles, Traoré. Náhradníci:

D. Ward – Fuchs, J. Evans, Choudhury, Albrighton, Maddison, Iheanacho. Žluté karty:

44. R. Bennett, 45+2. Diogo Jota, 86. J. Castro Žluté karty:

2. N. Mendy, 45+1. R. Pereira, 58. Ndidi Rozhodčí: Chris Kavanagh – Daniel Cook, Sian Massey-Ellis Počet diváků: 31 278 Přejít na on-line reportáž

AFC Bournemouth : West Ham United 2:0 (0:0) Góly:

53. C. Wilson

90+1. J. King Góly:

Sestavy:

Boruc – Clyne, S. Cook (C), Aké, A. Smith – Brooks (90+3. Mousset), Lerma, Gosling, Fraser (90+2. Daniels) – C. Wilson (73. Stanislas), J. King. Sestavy:

Fabiański – Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell – Noble (C) (79. Diangana), Rice – Antonio, Nasri (66. Snodgrass), Anderson – Carroll (66. J. Hernández). Náhradníci:

Begović – Daniels, Mousset, Rico, Stanislas, Surman, Simpson. Náhradníci:

Adrián – Diangana, X. Silva, J. Hernández, Masuaku, Obiang, Snodgrass. Žluté karty:

Žluté karty:

18. Carroll Rozhodčí: Hooper – Holmes, Eaton Přejít na on-line reportáž