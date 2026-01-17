ONLINE: United hrají derby proti City, pak v akci Chelsea, Liverpool i Arsenal

Derby o Manchester odstartuje program 22. kola anglické fotbalové ligy. Ve 13.30 proti sobě nastoupí United a City, od 16 hodin pak jde do akce například Chelsea doma proti Brentfordu či Liverpool, který hostí nováčka z Burnley. Od 18.30 se představí lídr Arsenal na půdě Nottinghamu. Všechny sobotní zápasy sledujte v podrobných online reportážích.

Útočník Manchesteru City Erling Haaland si kryje balon před Lisandrem Martínezem z United. | foto: AP

Mezi City a United je aktuálně 11 bodů. City jsou druzí, United sedmí. Oba týmy mimochodem v posledních třech kolech třikrát remizovali – podaří se jednomu z nich tuhle šňůru utnout?

Zápasy 22. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

O bod za United je Chelsea, kterou čeká Brentford. Ten je překvapivě pátý a prožívá skvělou sezonu – neprohrál už šest kol, z toho čtyřikrát zvítězil a jeho útočník Thiago je druhým nejlepším střelcem celé soutěže.

Stejně jako Brentfordu se v posledních týdnech daří i Liverpoolu, jenž se po nevydařeném podzimu posunul na čtvrtou příčku. Proti předposlednímu Burnley je jasným favoritem.

Jednou neplatí, druhý den už ano. Řešení ofsajdu po agresivním rohu hýbe Anglií

Jen o bod před Burnley je trápící se West Ham, který čeká londýnské derby proti Tottenhamu, kterému se také příliš nedaří. Od 16 hodin pak hrají ještě Sunderland s Crystal Palace a Leeds proti Fulhamu.

V 18.30 pak sobotní program uzavře Arsenal, jenž vstupuje do 22. kola s šestibodovým náskokem na čele.

V neděli se odehrají dva zápasy – Wolverhampton vyzve Newcastle a Aston Villa Everton. V pondělní dohrávce se pak utká Bournemouth s Brightonem.

Premier League
22. kolo 17. 1. 2026 13:30
zápas probíhá
Manchester United Manchester United : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
Sestavy:
Lammens – Dalot, Maguire, Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, Fernandes (C), Dorgu – Mbeumo.
Sestavy:
Donnarumma – Lewis, Chusanov, Alleyne, Aké – Hernández – Semenyo, Foden, Silva (C), Doku – Haaland.
Náhradníci:
Bayındır – Heaven, Malacia, Yoro, Mount, Ugarte, Fletcher, Cunha, Šeško.
Náhradníci:
Trafford, Bettinelli – Mfuni, O'Reilly, Mukasa, Reijnders, Ajt-Núrí, McAidoo, Cherki.
Žluté karty:
11. Dalot, 17. Shaw
Žluté karty:

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn

Premier League
22. kolo 17. 1. 2026 16:00
Chelsea Chelsea : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
Premier League
22. kolo 17. 1. 2026 16:00
Liverpool Liverpool : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)
Premier League
22. kolo 17. 1. 2026 16:00
Tottenham Tottenham : West Ham West Ham 0:0 (-:-)
Premier League
22. kolo 17. 1. 2026 16:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)
Premier League
22. kolo 17. 1. 2026 16:00
Leeds United Leeds United : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Premier League
22. kolo 17. 1. 2026 18:30
Nottingham Nottingham : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
21. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 21 15 4 2 40:14 49
2. Manchester CityManchester City 21 13 4 4 45:19 43
3. Aston VillaAston Villa 21 13 4 4 33:24 43
4. LiverpoolLiverpool 21 10 5 6 32:28 35
5. BrentfordBrentford 21 10 3 8 35:28 33
6. Newcastle UnitedNewcastle 21 9 5 7 32:27 32
7. Manchester UnitedManchester Utd. 21 8 8 5 36:32 32
8. ChelseaChelsea 21 8 7 6 34:24 31
9. FulhamFulham 21 9 4 8 30:30 31
10. Sunderland AFCSunderland 21 7 9 5 21:22 30
11. BrightonBrighton 21 7 8 6 31:28 29
12. EvertonEverton 21 8 5 8 23:25 29
13. Crystal PalaceCrystal Palace 21 7 7 7 22:23 28
14. TottenhamTottenham 21 7 6 8 30:27 27
15. BournemouthBournemouth 21 6 8 7 34:40 26
16. Leeds UnitedLeeds 21 5 7 9 29:37 22
17. NottinghamNottingham 21 6 3 12 21:34 21
18. West HamWest Ham 21 3 5 13 22:43 14
19. Burnley FCBurnley 21 3 4 14 22:41 13
20. WolverhamptonWolves 21 1 4 16 15:41 7

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Breite míří do Artisu Brno

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Na závěr kempu porážka. Fotbalisté Dukly v Turecku podlehli lídrovi ukrajinské ligy

Brankář Dukly Praha Rihards Matrevics během utkání proti Plzni.

Fotbalisté Dukly na závěr soustředění v Turecku prohráli v přípravném zápase s Čerkasy 1:2. Lídr ukrajinské ligy rozhodl dvěma brankami na konci prvního poločasu, za Pražany v 65. minutě snížil...

17. ledna 2026  12:44

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Breite míří do Artisu Brno

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  11:47

Báječný debut v italské lize. Durosinmi zařídil Pise remízu s Atalantou

Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi (vpravo) se po přestupu z Plzně do Pisy...

Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi se po přestupu z Plzně do Pisy uvedl při svém debutu v italské lize gólem. Dva dny po dotažení transferu z Viktorie se dostal na hřiště jako střídající...

16. ledna 2026  23:03

Skvělé akce i červené karty. Preciado opustil Spartu a přestoupil do Brazílie

Angelo Preciado v utkání s Rigou.

Ángelo Preciado bavit a někdy i štvát fanoušky sparťanských fotbalistů už nebude. Sedmadvacetiletý ekvádorský reprezentant přestupuje do Atlético Mineiro, slavný brazilský klub z Belo Horizonte...

16. ledna 2026  22:26

Výhra potěší, ale nedávám jí velkou váhu. Trpišovský o přípravě, Chamovi či Barce

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský hovoří s trenérem české reprezentace...

Potěšil ho obrat ve výsledku, první vítězství v přípravě, návrat Oscara po zranění i výkon Chama. „A teď už máme v hlavě Barcelonu,“ říká Jindřich Trpišovský. Trenér slávistický fotbalistů hodnotil...

16. ledna 2026  22:21

Slavia v závěru rozhodla generálku s Bergenem, Sparta podlehla Malmö

Sparťanský útočník Albion Rrahmani v přípravném utkání v Marbelle proti Malmö.

Sparťanští fotbalisté ve svém prvním ze dvou utkání na soustředění ve Španělsku neskórovali a Malmö, které před rokem a půl vyřadili v play off Ligy mistrů, podlehli 0:1. V závěru se na hřiště dostal...

16. ledna 2026  17:56,  aktualizováno  19:30

Olomouc čeká cesta do Švýcarska. V play off Konferenční ligy vyzve Lausanne

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Z nabízené dvojice dostali toho přijatelnějšího soupeře. Olomoučtí fotbalisté v předkole play off Konferenční ligy vyzvou švýcarské Lausanne. Úvodní utkání je na programu 19. února v Olomouci, odveta...

16. ledna 2026  12:19,  aktualizováno  14:08

Role SLO v českém fotbale roste. Posílila ji nová smlouva LFA s policií

Fanoušci Sparty se shromažďují na Staroměstském náměstí, odkud se vydají na...

Významné posílení role Supporter Liaison Officerů (SLO), zjednodušeně prostředník či koordinátor mezi klubem a fanoušky, přináší nová smlouva Ligové fotbalové asociace (LFA) s Policií ČR. „Role SLO...

16. ledna 2026  12:56

Legendy přes palubu. Kdo bude lídr? Sigma přišla o hecíře, dříče i hlas v kabině

Kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite s trofejí pro vítěze MOL Cupu.

Po kapitánovi odchází z fotbalové Sigmy další stěžejní článek týmu. Jan Navrátil bezesporu zaslouží označení olomoucká legenda, vždyť se Sigmou vyhrál oba tituly v tuzemském poháru. V pětatřiceti...

16. ledna 2026  10:27

