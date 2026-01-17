ONLINE: United hrají derby proti City, pak v akci Chelsea, Liverpool i Arsenal

Mezi City a United je aktuálně 11 bodů. City jsou druzí, United sedmí. Oba týmy mimochodem v posledních třech kolech třikrát remizovali – podaří se jednomu z nich tuhle šňůru utnout?
Zápasy 22. kola Premier League ONLINE
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
O bod za United je Chelsea, kterou čeká Brentford. Ten je překvapivě pátý a prožívá skvělou sezonu – neprohrál už šest kol, z toho čtyřikrát zvítězil a jeho útočník Thiago je druhým nejlepším střelcem celé soutěže.
Stejně jako Brentfordu se v posledních týdnech daří i Liverpoolu, jenž se po nevydařeném podzimu posunul na čtvrtou příčku. Proti předposlednímu Burnley je jasným favoritem.
|
Jednou neplatí, druhý den už ano. Řešení ofsajdu po agresivním rohu hýbe Anglií
Jen o bod před Burnley je trápící se West Ham, který čeká londýnské derby proti Tottenhamu, kterému se také příliš nedaří. Od 16 hodin pak hrají ještě Sunderland s Crystal Palace a Leeds proti Fulhamu.
V 18.30 pak sobotní program uzavře Arsenal, jenž vstupuje do 22. kola s šestibodovým náskokem na čele.
V neděli se odehrají dva zápasy – Wolverhampton vyzve Newcastle a Aston Villa Everton. V pondělní dohrávce se pak utká Bournemouth s Brightonem.
Lammens – Dalot, Maguire, Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, Fernandes (C), Dorgu – Mbeumo.
Donnarumma – Lewis, Chusanov, Alleyne, Aké – Hernández – Semenyo, Foden, Silva (C), Doku – Haaland.
Bayındır – Heaven, Malacia, Yoro, Mount, Ugarte, Fletcher, Cunha, Šeško.
Trafford, Bettinelli – Mfuni, O'Reilly, Mukasa, Reijnders, Ajt-Núrí, McAidoo, Cherki.
11. Dalot, 17. Shaw
Rozhodčí: Taylor – Beswick, NunnPřejít na online reportáž