ONLINE: Wolverhampton i s Krejčím čelí Newcastlu, pak Aston Villa s Evertonem

Po sobotní náloži sedmi zápasů jsou v neděli v Premier League na programu jen dvě utkání. Poslední Wolverhampton i s českým obráncem Ladislavem Krejčím od 15.00 hostí Newcastle. Od 17.30 hraje Aston Villa proti Evertonu. Oba duely můžete sledovat v online reportážích.

Fotbalisté Wolverhamptonu s Ladislavem Krejčím se radují z gólu. | foto: AP

Wolverhampton sice z posledních tří zápasů vytěžil pět bodů a poprvé vyhrál, ale záchraně se ani tak nepřiblížil. Bodovaly totiž i týmy, které jsou těsně nad sestupovými příčkami. Na Nottingham proto ztrácí propastných patnáct bodů, což v sedmnácti kolech sotva stáhne.

Jeho nedělní soupeř Newcastle má solidní formu, třikrát za sebou vyhrál a čtvrtému Liverpoolu se přiblížil na čtyři body.

United ovládli derby se City, Arsenal jen remizoval. Souček byl u výhry West Hamu

Aston Villa, překvapení sezony, se může dostat na druhou příčku před Manchester City, který v sobotu prohrál městské derby s United. Proti Evertonu, týmu s nevyrovnanými výkony i výsledky, je favoritem.

Premier League
22. kolo 18. 1. 2026 15:00
Wolverhampton Wolverhampton : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, André, J. Gomes, Mané, H. Bueno – Arokodare, Hwang Hi-čchan.
Sestavy:
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Hall – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – H. Barnes, Woltemade, A. Gordon.
Náhradníci:
Johnstone – Doherty, Wolfe, Strand Larsen, Arias, Agbadou, Lima, R. Gomes, López.
Náhradníci:
Ramsdale – Wissa, Elanga, Willock, A. Murphy, J. Ramsey, Shahar, Neave, Miley.

Rozhodčí: Barrott – Wood, Smith

Premier League
22. kolo 18. 1. 2026 17:30
Aston Villa Aston Villa : Everton Everton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Harrington – Meredith, Massey-Ellisová.

22. kolo

21. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 22 15 5 2 40:14 50
2. Manchester CityManchester City 22 13 4 5 45:21 43
3. Aston VillaAston Villa 21 13 4 4 33:24 43
4. LiverpoolLiverpool 22 10 6 6 33:29 36
5. Manchester UnitedManchester Utd. 22 9 8 5 38:32 35
6. ChelseaChelsea 22 9 7 6 36:24 34
7. BrentfordBrentford 22 10 3 9 35:30 33
8. Sunderland AFCSunderland 22 8 9 5 23:23 33
9. Newcastle UnitedNewcastle 21 9 5 7 32:27 32
10. FulhamFulham 22 9 4 9 30:31 31
11. BrightonBrighton 21 7 8 6 31:28 29
12. EvertonEverton 21 8 5 8 23:25 29
13. Crystal PalaceCrystal Palace 22 7 7 8 23:25 28
14. TottenhamTottenham 22 7 6 9 31:29 27
15. BournemouthBournemouth 21 6 8 7 34:40 26
16. Leeds UnitedLeeds 22 6 7 9 30:37 25
17. NottinghamNottingham 22 6 4 12 21:34 22
18. West HamWest Ham 22 4 5 13 24:44 17
19. Burnley FCBurnley 22 3 5 14 23:42 14
20. WolverhamptonWolves 21 1 4 16 15:41 7

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

ONLINE: Wolverhampton i s Krejčím čelí Newcastlu, pak Aston Villa s Evertonem

