ONLINE: West Ham - Nottingham, klíčový zápas dvou týmů ze spodu tabulky

Utkání je pikantní pro domácího trenéra Nuna Espírita Santa, jenž sezonu začal v Nottinghamu, ale po nepovedeném úvodu a neshodách s majitelem byl odvolán a následně nahradil Grahama Pottera, jenž chvíli po něm skončil právě ve West Hamu.
Ani jednomu z týmů však změna kouče příliš neprospěla, byť Nottingham je na tom aktuálně o něco lépe, minimálně bodově.
Na West Ham má čtyřbodový náskok, navzdory tomu, že prohrál poslední čtyři ligová utkání.
West Ham nicméně na vítězství čeká už takřka dva měsíce, kdy porazil Burnley. Naposledy navíc prohrál vysoko 0:3 na půdě Wolverhamptonu, jenž měl do té doby pouhé tři body.
Spekuluje se, že pokud neporazí Nottingham, Espírito Santo na lavičce skončí.
Většina zbylých zápasů 21. kola se hraje ve středu. Ve čtvrtek je pak na programu ještě šlágr mezi Arsenalem a Liverpoolem.
Aréola – Walker-Peters, Todibo, Mavropanos, Scarles – M. Fernandes, Souček – Bowen (C), Paquetá, Summerville – Castellanos.
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – E. Anderson, Domínguez – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Hermansen – Earthy, Kanté, Kilman, Magassa, Mayers, Felipe, Potts, Rodríguez.
Gunn – Z. Abbott, Awoniyi, Bakwa, Kalimuendo, McAtee, Luiz, Savona, Morato.
Rozhodčí: Harrington – Hussin, Masseyová-Elissová