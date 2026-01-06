ONLINE: West Ham - Nottingham, klíčový zápas dvou týmů ze spodu tabulky

Klíčovým soubojem mezi dvěma týmy ze spodku tabulky začíná program 21. kola anglické fotbalové ligy. Osmnáctý West Ham hostí Nottingham Forrest, který je o čtyři body před ním na sedmnácté příčce. Zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Zklamaní fotbalisté West Hamu | foto: Reuters

Utkání je pikantní pro domácího trenéra Nuna Espírita Santa, jenž sezonu začal v Nottinghamu, ale po nepovedeném úvodu a neshodách s majitelem byl odvolán a následně nahradil Grahama Pottera, jenž chvíli po něm skončil právě ve West Hamu.

Ani jednomu z týmů však změna kouče příliš neprospěla, byť Nottingham je na tom aktuálně o něco lépe, minimálně bodově.

Na West Ham má čtyřbodový náskok, navzdory tomu, že prohrál poslední čtyři ligová utkání.

West Ham nicméně na vítězství čeká už takřka dva měsíce, kdy porazil Burnley. Naposledy navíc prohrál vysoko 0:3 na půdě Wolverhamptonu, jenž měl do té doby pouhé tři body.

Krejčí vs. Souček: úsměvy i tahanice ve vápně. Vyhne se alespoň jeden sestupu?

Spekuluje se, že pokud neporazí Nottingham, Espírito Santo na lavičce skončí.

Většina zbylých zápasů 21. kola se hraje ve středu. Ve čtvrtek je pak na programu ještě šlágr mezi Arsenalem a Liverpoolem.

Premier League
21. kolo 6. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
West Ham West Ham : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Aréola – Walker-Peters, Todibo, Mavropanos, Scarles – M. Fernandes, Souček – Bowen (C), Paquetá, Summerville – Castellanos.
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – E. Anderson, Domínguez – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Náhradníci:
Hermansen – Earthy, Kanté, Kilman, Magassa, Mayers, Felipe, Potts, Rodríguez.
Náhradníci:
Gunn – Z. Abbott, Awoniyi, Bakwa, Kalimuendo, McAtee, Luiz, Savona, Morato.

Rozhodčí: Harrington – Hussin, Masseyová-Elissová

20. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 20 15 3 2 40:14 48
2. Manchester CityManchester City 20 13 3 4 44:18 42
3. Aston VillaAston Villa 20 13 3 4 33:24 42
4. LiverpoolLiverpool 20 10 4 6 32:28 34
5. ChelseaChelsea 20 8 7 5 33:22 31
6. Manchester UnitedManchester Utd. 20 8 7 5 34:30 31
7. BrentfordBrentford 20 9 3 8 32:28 30
8. Sunderland AFCSunderland 20 7 9 4 21:19 30
9. Newcastle UnitedNewcastle 20 8 5 7 28:24 29
10. BrightonBrighton 20 7 7 6 30:27 28
11. FulhamFulham 20 8 4 8 28:29 28
12. EvertonEverton 20 8 4 8 22:24 28
13. TottenhamTottenham 20 7 6 7 28:24 27
14. Crystal PalaceCrystal Palace 20 7 6 7 22:23 27
15. BournemouthBournemouth 20 5 8 7 31:38 23
16. Leeds UnitedLeeds 20 5 7 8 26:33 22
17. NottinghamNottingham 20 5 3 12 19:33 18
18. West HamWest Ham 20 3 5 12 21:41 14
19. Burnley FCBurnley 20 3 3 14 20:39 12
20. WolverhamptonWolves 20 1 3 16 14:40 6

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

