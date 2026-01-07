ONLINE: Hraje se vložené kolo anglické ligy. V akci City, Chelsea, United i Wolves

Autor: ,
Sledujeme online   20:30
Hned osmi zápasy pokračuje vložené 21. kolo anglické Premier League. Kolem středeční deváté hodiny startují duely favoritů na titul fotbalistů Manchesteru City či Aston Villy. V akci je také Chelsea, Manchester United nebo Wolverhampton, který bojuje o záchranu i s českým obráncem Ladislavem Krejčím. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Útočník Mateus Mané z Wolverhamptonu slaví svůj gól proti West Hamu. | foto: Reuters

Pro Manchester City i Aston Villu, které mají v tabulce stejně bodů na druhém, resp. třetím místě, jde o šanci jak se aspoň na chvíli dotáhnout na vedoucí Arsenal, jenž má šestibodový náskok před svou čtvrteční dohrávkou.

City doma hrají s Brightonem, zatímco Aston Villa bojuje na Crystal Palace.

Pro české fanoušky je důležitý i zápas Evertonu s posledním Wolverhamptonem. Ten o víkendu poprvé v ligové sezoně zvítězil, když porazil 3:0 trápící se West Ham. K záchraně mu ale chybí propastných patnáct bodů.

Bída West Hamu nekončí. V záchranářském souboji podlehl Nottinghamu

Pozornost padá také na utkání Manchesteru United v Burnley. Hosté v pondělí vyhodili kouče Rúbena Amorima a ve středečním zápase je vede dočasný trenér Darren Fletcher.

V akci je také pátá Chelsea, která hraje nedaleko na Fulhamu, Brentford hostí nováčka ze Sunderlandu, Bournemouth soupeří s Tottenhamem a Newcastle s Leedsem.

Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 20:30
zápas probíhá
Everton Everton : Wolverhampton Wolverhampton 1:0 (-:-)
Góly:
17. Keane
Góly:
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Armstrong, Iroegbunam, Garner – McNeil, Barry, Grealish.
Sestavy:
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí – Tchatchoua, Arias, J. Gomes, Mané, H. Bueno – Arokodare, Hwang Hi-čchan.
Náhradníci:
Travers, T. King – N. Patterson, Aznou, Welch, Campbell, Dibling, Röhl, Beto.
Náhradníci:
Johnstone – Doherty, Wolfe, André, Chirewa, López, Ojinnaka, Strand Larsen.

Rozhodčí: T. Kirk – A. Holmes, S. Long

Přejít na online reportáž
Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 20:30
zápas probíhá
Manchester City Manchester City : Brighton Brighton 0:0 (-:-)
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Chusanov, Alleyne, Aké – N. González – B. Silva (C), Reijnders, Foden, Doku – Haaland.
Sestavy:
Verbruggen – Hinshelwood, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Ayari, Groß – Mitoma, Gómez, De Cuyper – Rutter.
Náhradníci:
Trafford – Cherki, Heskey, Lewis, McAidoo, Mfuni, Mukasa, O'Reilly, Rodri.
Náhradníci:
Steele – Boscagli, Coppola, Gruda, Howell, Milner, Tasker, Watson, Welbeck.

Rozhodčí: Bramall – Davies, Wilkes

Přejít na online reportáž
Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 20:30
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Sestavy:
D. Henderson – Canvot, Lacroix, Guéhi (C) – Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell – Johnson, Pino – Mateta.
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf, Digne – Kamara, Tielemans – McGinn (C), Rogers, Sancho – Watkins.
Náhradníci:
Benítez – Benamar, Drakes-Thomas, B. Casey, Rodney, C. Richards, Sosa, Uche, King.
Náhradníci:
Bizot – Bogarde, García, Buendía, Hemmings, Jimoh, Torres, Maatsen, Malen.

Rozhodčí: Madley – Cook, Scholes

Přejít na online reportáž
Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 21:15
Burnley FC Burnley FC : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Dúbravka – Laurent, Estève, Humphreys – Walker (C), Ugochukwu, Florentino, Pires – Edwards – Medžbrí, Broja.
Sestavy:
Lammens – Dalot, Heaven, L. Martínez, Shaw – Ugarte, Casemiro – Dorgu, B. Fernandes (C), M. Cunha – Šeško.
Náhradníci:
Weiß – Anthony, A. Barnes, Bruun Larsen, Hartman, Ekdal, Foster, Tchaouna, Sonne.
Náhradníci:
Bayındır – Zirkzee, Mount, Yoro, Maguire, Mainoo, Malacia, J. Fletcher, Lacey.

Rozhodčí: Attwell – Betts, Wood

Přejít na online reportáž
Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 20:30
zápas probíhá
Fulham Fulham : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Sestavy:
Leno – Diop, Andersen, Cuenca – Castagne, Berge, Cairney (C), Robinson – H. Wilson, Smith Rowe – R. Jiménez.
Sestavy:
Sánchez – Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Santos – Palmer, Fernández (C), P. Neto – Delap.
Náhradníci:
Lecomte – Amissah, Kevin, Kusi-Asare, Lukić, Reed, Ridgeon, Sessegnon, A. Traoré.
Náhradníci:
Jörgensen – Acheampong, Estêvão, Fofana, Garnacho, Gittens, Hato, R. James, Pedro.
Žluté karty:
26. trenér Silva
Žluté karty:
24. Fernández, 25. Adarabioyo, 25. Palmer
Červené karty:
Červené karty:
22. Cucurella

Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus

Přejít na online reportáž
Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 20:30
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Tottenham Tottenham 1:1 (-:-)
Góly:
22. Evanilson
Góly:
5. Tel
Sestavy:
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Cook, Scott – Semenyo, Tavernier, Kroupi – Evanilson.
Sestavy:
Vicario – Porro, Romero, van de Ven, Spence – Bentancur, Palhinha – Tel, Bergvall, Simons – Kolo Muani.
Náhradníci:
Forster – Diakité, Milosavljević, Rees-Dottin, Smith, Soler, Ünal, Brooks, Adlí.
Náhradníci:
Kinský – Danso, Davies, Drăgușin, A. Gray, Odobert, Scarlett, Williams-Barnett, Richarlison.

Rozhodčí: Darren England – Scott Ledger, Akil Howson

Přejít na online reportáž
Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 21:15
Newcastle United Newcastle United : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pope – Miley, Thiaw, Schär, Hall – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – H. Barnes, Woltemade, A. Gordon.
Sestavy:
Perri – Rodon, Bijol, Struijk – Justin, Grujev, Ampadu (C), Stach, Gudmundsson – Aaronson – Calvert-Lewin.
Náhradníci:
Ramsdale – Trippier, Botman, Wissa, Livramento, J. Murphy, Willock, A. Murphy, J. Ramsey.
Náhradníci:
Darlow – Piroe, Nmecha, Okafor, Harrison, Tanaka, Bornauw, Byram, Gnonto.

Rozhodčí: Salisbury – Perry, Hatzidakis

Přejít na online reportáž
Premier League
21. kolo 7. 1. 2026 20:30
zápas probíhá
Brentford Brentford : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Ajer, Collins (C), Henry – Jarmoljuk, Janelt – Jensen, Lewis-Potter, Schade – Thiago.
Sestavy:
Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete – Geertruida, Xhaka (C), Rigg – Le Fée, Adingra – Brobbey.
Náhradníci:
Valdimarsson – Hickey, van den Berg, Pinnock, J. Henderson, Nelson, Damsgaard, Peart-Harris, Donovan.
Náhradníci:
A. Patterson – Cirkin, Neil, Mayenda, O'Nien, Mundle, Hjelde, H. Jones, Tutěrov.

Rozhodčí: Donohue – Smith, Meredith

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

21. kolo

Newcastle United vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
7.1. 21:15
  • 1.65
  • 3.97
  • 5.76
Burnley FC vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
7.1. 21:15
  • 4.91
  • 3.97
  • 1.74
Arsenal vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
8.1. 21:00
  • 1.56
  • 4.25
  • 5.87

22. kolo

Manchester United vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
17.1. 13:30
  • 3.72
  • 4.12
  • 1.81
Leeds United vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
17.1. 16:00
  • 2.24
  • 3.21
  • 3.24
Chelsea vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
17.1. 16:00
  • 1.59
  • 4.19
  • 5.04
Tottenham vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
17.1. 16:00
  • 1.69
  • 3.99
  • 4.54
Sunderland AFC vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
17.1. 16:00
  • 2.75
  • 3.05
  • 2.66
Liverpool vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
17.1. 16:00
  • 1.20
  • 6.67
  • 11.60
Nottingham vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
17.1. 18:30
  • 5.52
  • 4.17
  • 1.55
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

21. kolo

20. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 20 15 3 2 40:14 48
2. Manchester CityManchester City 20 13 3 4 44:18 42
3. Aston VillaAston Villa 20 13 3 4 33:24 42
4. LiverpoolLiverpool 20 10 4 6 32:28 34
5. ChelseaChelsea 20 8 7 5 33:22 31
6. Manchester UnitedManchester Utd. 20 8 7 5 34:30 31
7. BrentfordBrentford 20 9 3 8 32:28 30
8. Sunderland AFCSunderland 20 7 9 4 21:19 30
9. Newcastle UnitedNewcastle 20 8 5 7 28:24 29
10. BrightonBrighton 20 7 7 6 30:27 28
11. FulhamFulham 20 8 4 8 28:29 28
12. EvertonEverton 20 8 4 8 22:24 28
13. TottenhamTottenham 20 7 6 7 28:24 27
14. Crystal PalaceCrystal Palace 20 7 6 7 22:23 27
15. BournemouthBournemouth 20 5 8 7 31:38 23
16. Leeds UnitedLeeds 20 5 7 8 26:33 22
17. NottinghamNottingham 21 6 3 12 21:34 21
18. West HamWest Ham 21 3 5 13 22:43 14
19. Burnley FCBurnley 20 3 3 14 20:39 12
20. WolverhamptonWolves 20 1 3 16 14:40 6

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

Karviná ulovila druhého Slovince. Podepsala mládežnického reprezentanta

Obránce Nino Milič v dresu slovinské reprezentace do 19 let.

Fotbalisty Karviné posílil obránce Nino Milič. Slovinský reprezentant do 21 let zamířil do slezského klubu z Domžale a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou dlouhodobou smlouvu.

7. ledna 2026  19:34

Messi chystá nákup fotbalového klubu. Ale kterého? Trenérská kariéra ho neláká

David Beckham (vpravo) a Lionel Messi drží za Inter Miami trofej pro vítěze MLS...

Lionel Messi chce po konci fotbalové kariéry jít ve stopách Davida Beckhama a stát se majitelem klubu. Osmatřicetiletý kapitán argentinských mistrů světa uvedl, že by dal funkci vlastníka přednost...

7. ledna 2026  18:23

Sparta řeší situaci v útoku. Přetlak hráčů? Někdo může odejít, říká Rosický

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Brian Priske na...

Na podzim ji mimo jiné trápila produktivita. I proto fotbalová Sparta jako první zimní posilu představila mladého útočníka Matyáše Vojtu. Jenže rázem má na tuhle pozici hned čtyři hráče - kromě Vojty...

7. ledna 2026  16:01

Hrát v Arábii je na h**no. Williams se pustil do Superpoháru, který opět hostí Saúdové

Iňaki Williams, kapitán Athletiku Bilbao.

Za svá slova se sice v úterý omlouval s tím, že měl raději volit mírnější výraz. Ale přesto si stál za svým: „Pro nikoho to tady není příjemné. Ať už jsou to fanoušci nebo týmy,“ řekl Iňaki Williams...

7. ledna 2026  14:45

Rosický je naplno zpátky, Sivok se vrací na pozici manažera A-týmu Sparty

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci před startem...

Začátkem nového roku zaniká ve fotbalové Spartě pozice prozatímního sportovního ředitele, kterou vykonával Tomáš Sivok souběžně s funkcí sportovního manažera A-týmu v době zdravotní indispozice...

7. ledna 2026  13:13,  aktualizováno  13:36

Lotyšský dlouhán, jinak zatím nic. U fotbalistů Hradce převládá úbytek

Marko Regža poprvé pózuje v hradeckém dresu.

Zamíchat kartami a poměr změnit mají ještě dost času. Pár hodin po začátku zimní přípravy ale vypadá situace v kádru hradeckých fotbalistů takto: odchod tří důležitých borců proti dokončenému...

7. ledna 2026

Už není čas na hezká slova. Souček o nejhorší situaci, kterou ve West Hamu zažil

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Nottinghamu.

Po dvanácti minutách se v euforii roztočil při své tradiční oslavě gólu, ale víc radosti si český fotbalista Tomáš Souček z West Hamu v úterní předehrávce 21. kola Premier League neužil. „Musíme se...

7. ledna 2026  12:45

Sázka o Zlatohlávka: fanoušek by uklidil stadion, šéf Teplic Řepka jeho byt

Tomáš Zlatohlávek pózuje v teplickém dresu.

Příchod útočníka Tomáše Zlatohlávka do fotbalových Teplic vyhecoval k zajímavé sázce fanouška ligového týmu Davida Scholze a šéfa klubu Rudolfa Řepku. „Pokud tenhle frajer vstřelí aspoň dva góly,...

7. ledna 2026  11:16

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

7. ledna 2026  10:57

Pro Kukece je Baník srdcovkou: Vrchol mé hráčské kariéry. Po letech si za něj i zahrál

Ostravský fotbalista Davor Kukec si v utkání se Slováckem kryje míč.

Byť někdejší fotbalový záložník Davor Kukec žije s českou manželkou v rakouském Linci, pořád má v srdci Baník. Ostatně do Ostravy se každý rok vrací. „Jezdíme sem na Vánoce za rodiči manželky,“ řekl...

7. ledna 2026  10:47

Zlín sází na lotyšského reprezentanta. A řeší: Kdy odejde opora Nombil?

Zahájení zimní přípravy fotbalistů FC Zlín.

Ve Zlíně patří ke klíčovým hráčům, ve středové dvojici s Kameruncem Didibou tvoří dynamickou středovou dvojici ligového nováčka. V pětadvaceti je navíc ghanský záložník Cletus Nombil v ideálním...

7. ledna 2026  9:22

Kámo, kde mám hodinky? Chelsea přebírá kouč s hořkou vzpomínkou na Prahu

Premium
Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea.

Na první pohled to působí jako další riskantní krok. Liam Rosenior. Žádné sexy jméno, žádné výraznější zkušenosti, jedenačtyřicet let. Přesto je fotbalová Chelsea, aktuálně pátý tým anglické ligy,...

7. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.