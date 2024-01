Faktor De Bruyne: Po zranění v lize hned rozhodl. Je výjimečný, žasl Guardiola

„Jsem na něj naštvaný, protože se mu vůbec nepovedl první dotek. Byl to přímý kop a on ho neproměnil!“ žertoval po sobotním zápase trenér Pep Guardiola před mikrofonem televize Sky Sports.

To bylo totiž to jediné, co mohl De Bruynemu vyčíst. Na hřiště přišel v 69. minutě a stačilo mu necelých tři sta vteřin, aby skóroval. Jeho zdánlivě pomalá střela zapadla přesně za záda gólmana Dúbravky.

„Bylo to šílené, přesně tohle mi chybělo. Po tom zranění jsem si to opravdu vychutnal, zvlášť na takhle náročné půdě. Všichni radost sdíleli se mnou,“ rozplýval se střelec pro klubový web .

Skóre bylo v tu chvíli 2:2. Po krásném zásahu patičkou v podání Silvy se totiž Newcastle ještě do přestávky dočkal obratu po trefách Gordona s Isakem.

De Bruyne se však pouze s gólem nespokojil.

V nastavení milimetrovou přihrávkou našel mladíka Bobba, který po elegantní kličce rozhodl. „Kdyby si tak dobře nenaběhl, nemůžu mu přihrát. A jak si v té rychlosti poradil s brankářem? Neskutečné,“ nešetřil zkušený záložník chválou vůči dvacetiletému spoluhráči.

Opěvovaným hrdinou ale bude dvaatřicetiletý Belgičan. Jeho návrat všichni v modré části Manchesteru bedlivě vyhlíželi, málokdo však čekal, že po zranění prakticky ihned naváže na své předchozí výkony.

Mimochodem, je prvním hráčem Manchesteru City od roku 2014, který v Premier League po nástupu ze střídačky zapsal gól i asistenci. Naposledy to zvládl Sergio Agüero.

„Je to výjimečný hráč, legenda. Chyběl nám pět měsíců, ale za tu dobu na sobě zapracoval. Snad nám pomůže v celé druhé polovině sezony,“ doufá Guardiola.

„Když pořád hrajete, nemáte čas na svém výkonu něco zlepšovat. Během zranění jsem ten čas měl a snad to teď zvládnu předvést. Upřímně to nebylo tak složité období. Zpočátku to byla velká rána, ale nejsem člověk, který by se litoval. Teď jsem zpátky a chci být platný,“ dodává De Bruyne.

Vrátil se v ideální moment. Zranění Erlinga Haaland se protáhlo a City potřebuje lídra. Za měsíc startuje jarní fáze Ligy mistrů, v domácí soutěži chtějí Guardiolovi svěřenci dohnat aktuálně dvoubodové manko na vedoucí Liverpool. S rozjetým De Bruynem to půjde zase o něco lépe.

„Momentálně hraju spíš silou vůle, ještě nejsem stoprocentně připravený, takže nezvládnu celých devadesát minut. Ale i za tu necelou půlhodinu se vždy budu snažit týmu co nejvíce pomoct a snad to bude jenom lepší,“ říká De Bruyne.

Soupeři ho zřejmě v plné formě radši ani vidět nechtějí.

V tu chvíli totiž může Manchester City klidně pomýšlet na opětovný zisk treblu, tedy vítězství v lize, domácí poháru a Lize mistrů. Až se vrátí i norský kanonýr Haaland, jen těžko je někdo zastaví. Snad jen další zranění...