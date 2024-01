Návrat snů, nebo podvod? Toney si před gólem posunul míč i sprej rozhodčího

Návratu klubového nejlepšího střelce z minulé sezony se fanoušci nemohli dočkat. Zákaz mu vypršel těsně před sobotním ligovým duelem proti Nottinghamu Forest (3:2).

„Je to bomba být zase zpátky! O takovém návratu jsem celou dobu snil. A už když jsem se probudil a pak jsem vyšel z domu, jsem si říkal, že vyhrajeme a já dám gól,“ vykřikoval útočník, který se mezitím připravoval individuálně a hrát mohl jen v neoficiálních přípravných utkáních.

Že si formu udržel, potvrdil hned v devatenácté minutě, když čistě proměnil přímý kop a srovnal brzký nepříznivý stav.

I když, čistě...

Soupeřovu zeď neoklamal jen šikovným kopem, ale také malou lstí. Místo rozehrání sudí označil bílým sprejem, jenže Toneymu se pozice nelíbila, a tak si balon posunul ještě o kousek doprava, kde viděl malou mezírku mezi hráči a bránou. Jenže ani to nestačilo, a tak uhnul ještě víc.

A aby svůj úmysl částečně zakryl, rukou nabral trochu pěny a označené místo zkrátka překreslil vedle.

„Pár centimetrů je přece dovolených,“ vysvětloval po zápase pro BBC. „Navíc kdybych se netrefil, nikoho by to nezajímalo. Takhle se všichni můžou zbláznit.“

Po utkání si na situaci stěžoval i soupeř, ale to už bylo pozdě.

„Stačilo, aby hned někdo šel za rozhodčím a řekl mu, že viděl posunutí. Takhle má rozhodčí v uchu další čtyři lidi a nestíhá si všímat každého detailu. Kamery to pak samozřejmě všechno vidí,“ řekl bývalý záložník Sheffieldu United Michael Brown.

„Co mě zarazilo, že ani jeden z hráčů soupeře na to hned neupozorní, přitom se přímo dívají na to, jak si míč posouvá,“ dodal bývalý velšský obránce Ashley Williams.

„Tady měl ale rozhodně zasáhnout videorozhodčí,“ rozčiloval se po zápase kouč Nottinghamu Nuno Espirito Santo v pořadu BBC Match of the Day. „Každou akci, která vede ke gólu, tam posuzují. A tohle ke gólu přece vedlo.“

Jeho protějšek při stejném dotazu jen kroutil hlavou. „Nevím, ničeho jsem si nevšiml. Nevím, co k tomu říct. Byl to gól, a tak to je. Ivan je chytrý hráč, a pokud by se to nemělo dělat, tak to asi není správné,“ vysvětlil vyhýbavě Thomas Frank.

Forest poté podali oficiální protest na PGMOL, což je orgán, který sdružuje tamní sudí. Darren England, který zápas řídil, měl hned po utkání podle deníku Daily Mirror říct, že tento prohřešek smí trestat jen on a není v gesci videoasistentů.

Nottinghamu se posléze dostalo podobné odpovědi.

Anglickému průšviháři tak drobná lumpárna prošla. Jeho návrat je navíc pro Brentford klíčový. Londýnský celek vyhrál první soutěžní zápas od začátku prosince. Toney dal v klubu v minulých třech sezonách pokaždé více než deset gólů a ofenzivní pomoc tým na čtrnáctém místě tabulky nutně potřebuje.

„Je to jeden z našich nejlepších hráčů, možná úplně nejlepší. A že má rád trochu pozornosti? To je klasický Ivan,“ dodal Frank.