ONLINE: Šlágr Premier League, Arsenal hostí Liverpool. Zvýší náskok na čele?

Arsenal je zatím v probíhající sezony suverénní a v posledních týdnech mu nahrávají i ztráty druhého Manchesteru City, který třikrát v řadě remizoval, naposledy ve středu doma s Brightonem (1:1).
To Arsenal táhne sérii pěti ligových vítězství, naposledy ztratil body začátkem prosince s Aston Villou (1:2). Což byla mimochodem jeho teprve druhá porážka v této sezoně napříč všemi soutěžemi – tu první mu uštědřil hned ve 3. kole právě Liverpool, jeho čtvrteční soupeř.
Liverpool je obhájce titulu, ale vstup do sezony mu nevyšel. Na Arsenal sice vyzrál 1:0 díky Szoboszlaiově přímému kopu ze závěru utkání, pak ale začal ztrácet body.
Postupně se nicméně zmátořil a aktuálně je čtvrtý, byť na Arsenal ztrácí propastných 14 bodů. Zvládne se ve vzájemném utkání přiblížit?
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard.
Alisson – Bradley, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo.
Arrizabalaga – White, Lewis-Skelly, Nørgaard, Merino, Madueke, G. Jesus, Eze, Martinelli.
Mamardašvili, Woodman – Gomez, Robertson, Ramsay, C. Jones, Nyoni, Chiesa, Ngumoha.
12. Trossard
Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn