ONLINE: Šlágr Premier League, Arsenal hostí Liverpool. Zvýší náskok na čele?

Autor: ,
Sledujeme online   20:50
Pokud zvítězí, jejich náskok na čele tabulky naroste už na osm bodů. Fotbalisté Arsenalu uzavírají program 21. kola Premier League domácím zápasem proti Liverpoolu. Utkání má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Fotogalerie2

Declan Rice odkopává míč v utkání proti Liverpoolu. | foto: Dylan MartinezReuters

Arsenal je zatím v probíhající sezony suverénní a v posledních týdnech mu nahrávají i ztráty druhého Manchesteru City, který třikrát v řadě remizoval, naposledy ve středu doma s Brightonem (1:1).

To Arsenal táhne sérii pěti ligových vítězství, naposledy ztratil body začátkem prosince s Aston Villou (1:2). Což byla mimochodem jeho teprve druhá porážka v této sezoně napříč všemi soutěžemi – tu první mu uštědřil hned ve 3. kole právě Liverpool, jeho čtvrteční soupeř.

Liverpool je obhájce titulu, ale vstup do sezony mu nevyšel. Na Arsenal sice vyzrál 1:0 díky Szoboszlaiově přímému kopu ze závěru utkání, pak ale začal ztrácet body.

Jako z filmu. Semenyo se rozloučil vítěznou trefou v nastavení, údajně míří do City

Postupně se nicméně zmátořil a aktuálně je čtvrtý, byť na Arsenal ztrácí propastných 14 bodů. Zvládne se ve vzájemném utkání přiblížit?

Premier League
21. kolo 8. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Arsenal Arsenal : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Sestavy:
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard.
Sestavy:
Alisson – Bradley, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo.
Náhradníci:
Arrizabalaga – White, Lewis-Skelly, Nørgaard, Merino, Madueke, G. Jesus, Eze, Martinelli.
Náhradníci:
Mamardašvili, Woodman – Gomez, Robertson, Ramsay, C. Jones, Nyoni, Chiesa, Ngumoha.
Žluté karty:
12. Trossard
Žluté karty:

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

21. kolo

Arsenal vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
8.1. 21:00
  • 1.56
  • 4.35
  • 6.16

22. kolo

Manchester United vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
17.1. 13:30
  • 3.71
  • 4.11
  • 1.82
Leeds United vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
17.1. 16:00
  • 2.25
  • 3.19
  • 3.24
Tottenham vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
17.1. 16:00
  • 1.70
  • 4.02
  • 4.46
Liverpool vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
17.1. 16:00
  • 1.20
  • 6.68
  • 11.70
Sunderland AFC vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
17.1. 16:00
  • 2.74
  • 3.08
  • 2.65
Chelsea vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
17.1. 16:00
  • 1.66
  • 4.02
  • 4.72
Nottingham vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
17.1. 18:30
  • 5.55
  • 4.14
  • 1.55
Wolverhampton vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
18.1. 15:00
  • 4.28
  • 3.92
  • 1.74
Aston Villa vs. Everton //www.idnes.cz/sport
18.1. 17:30
  • 1.62
  • 3.93
  • 5.16
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

21. kolo

20. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 20 15 3 2 40:14 48
2. Manchester CityManchester City 21 13 4 4 45:19 43
3. Aston VillaAston Villa 21 13 4 4 33:24 43
4. LiverpoolLiverpool 20 10 4 6 32:28 34
5. BrentfordBrentford 21 10 3 8 35:28 33
6. Newcastle UnitedNewcastle 21 9 5 7 32:27 32
7. Manchester UnitedManchester Utd. 21 8 8 5 36:32 32
8. ChelseaChelsea 21 8 7 6 34:24 31
9. FulhamFulham 21 9 4 8 30:30 31
10. Sunderland AFCSunderland 21 7 9 5 21:22 30
11. BrightonBrighton 21 7 8 6 31:28 29
12. EvertonEverton 21 8 5 8 23:25 29
13. Crystal PalaceCrystal Palace 21 7 7 7 22:23 28
14. TottenhamTottenham 21 7 6 8 30:27 27
15. BournemouthBournemouth 21 6 8 7 34:40 26
16. Leeds UnitedLeeds 21 5 7 9 29:37 22
17. NottinghamNottingham 21 6 3 12 21:34 21
18. West HamWest Ham 21 3 5 13 22:43 14
19. Burnley FCBurnley 21 3 4 14 22:41 13
20. WolverhamptonWolves 21 1 4 16 15:41 7

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Jedlička je v Baníku, Mandous podepsal v Pardubicích

Sledujeme online
Plzeňský brankář Martin Jedlička zasahuje v utkání s Olomoucí.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

ONLINE: Šlágr Premier League, Arsenal hostí Liverpool. Zvýší náskok na čele?

Sledujeme online
Declan Rice odkopává míč v utkání proti Liverpoolu.

Pokud zvítězí, jejich náskok na čele tabulky naroste už na osm bodů. Fotbalisté Arsenalu uzavírají program 21. kola Premier League domácím zápasem proti Liverpoolu. Utkání má výkop ve 21 hodin a...

8. ledna 2026  20:50

První obhajoba od Hložka. Fotbalovým dorostencem roku je opět Panoš z Plzně

Plzeňský talent Jiří Maxim Panoš.

Nejlepším českým fotbalistou v kategorii staršího dorostu byl za loňský rok zvolen Jiří Maxim Panoš. Osmnáctiletý záložník Viktorie Plzeň porazil v hlasování sparťany Ondřeje Penxu s Lukášem Moudrým...

8. ledna 2026  20:37

Snad nebudou spát. Mourinha štval konec v poháru, hráče Benfiky nezvykle potrestal

Trenér Benfiky Lisabon José Mourinho se hlásí o míč.

Trenér José Mourinho nařídil fotbalistům Benfiky Lisabon po vyřazení v semifinále Ligového poháru přespat v tréninkovém centru. Jeho svěřenci ve středu večer podlehli 1:3 Braze, které vychytal...

8. ledna 2026  19:25

Fotbalové přestupy ONLINE: Jedlička je v Baníku, Mandous podepsal v Pardubicích

Sledujeme online
Plzeňský brankář Martin Jedlička zasahuje v utkání s Olomoucí.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

8. ledna 2026  15:48,  aktualizováno  18:07

Jedlička posílil Baník, míří na hostování s opcí. Zvýší konkurenci, říká Mikloško

Plzeňský brankář Martin Jedlička v akci na pražské Letné

Fotbalisty Ostravy posílil brankář Martin Jedlička. Sedmadvacetiletý člen kádru české reprezentace přišel do Baníku z Viktorie Plzeň na půlroční hostování s opcí. Oba kluby přestup oznámily ve...

8. ledna 2026  18:05

Skvělý Raphinha i kat Sparty. Barcelona je pár dnů před duelem na Slavii ve formě

Brazilský útočník Raphinha z Barcelony se raduje v semifinále španělského...

Deváté vítězství za sebou, pátý zápas bez inkasované branky. „Po delší době je Barcelona zase nejlepším týmem španělského fotbalu,“ prohlásil David Sánchez, novinář z promadridského listu Marca. Za...

8. ledna 2026  16:23

Návrat někdejší hvězdy ligy: Hrošovský se rozloučil v Genku a míří do Plzně

Plzni ještě v létě pomáhal v evropských předkolech, po vypadnutí pak Patrik...

Ve čtvrtek dopoledne na jednom z mnoha krásně upravených travnatých hřišť v Marbelle trénoval v modrém triku Genku. Naposledy. Pak se rozloučil se spoluhráči a vydal se do jiné části Španělska za...

8. ledna 2026  15:14

Nová doba, fotbalový trh v Česku zdivočel. Vyplatí se Spartě posila za 100 milionů?

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Ta otázka ho přiměla zavtipkovat. Tomáš Rosický, sportovní ředitel fotbalové Sparty, se naklonil k mikrofonu a zacukaly mu koutky: „Děkuju za dotaz, teď mám střelivo, abych si mohl chodit pro víc...

8. ledna 2026  14:49

Slovácko sa nebojí. A prohání pražská „S“. Jak se dělá ženský fotbal v Hradišti?

Fotbalistky Slovácka v zápase proti Slovanu Liberec.

Slavia či Sparta a po nich Slovácko. Zajeté trio v české lize žen. Jak to? Jakou mají v moravském klubu filosofii? A proč se snaží dostat do fotbalistek touhu zahrát si jednou v zahraničí?

8. ledna 2026  13:33

Odchod Sojky byl šok, říká Horejš. Hradec obhlíží složitý trh, prodávat dál nechce

Trenér David Horejš na tiskové konferenci FC Hradec Králové.

O příchodech hráčů určitě ještě nebylo řečeno poslední slovo. I proto, že některé odchody, jež trenér fotbalistů Hradce Králové David Horejš musel skousnout před startem přípravy, pro něj nebyly z...

8. ledna 2026

Dva sparťané i obhájce z Plzně. Kdo se stane fotbalovým dorostencem roku?

Zleva Ondřej Penxa, Jiří Panoš a Lukáš Moudrý

Jsou mladí a nadějní, všichni ročník 2007. Dva zkouší prorazit v pražské Spartě, třetí ve Viktorii Plzeň. Nyní se ucházejí o titul nejlepšího fotbalového dorostence za rok 2025. Seznamte se s...

8. ledna 2026  12:46

Jako z filmu. Semenyo se rozloučil vítěznou trefou v nastavení, údajně míří do City

Křídelník Bournemouthu Antoine Semenyo slaví vítězný gól v utkání proti...

Lepší rozlučku by mu nenapsali ani v Hollywoodu. Ghanský křídelník Antoine Semenyo, jenž podle posledních informací míří do Manchesteru City, své působení u fotbalistů Bournemouthu ukončil stylově:...

8. ledna 2026  12:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.