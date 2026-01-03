ONLINE: V akci Aston Villa, pak West Ham vyzve Wolverhampton. Večer Arsenal

Čtyři zápasy nabízí sobotní program 20. kola anglické fotbalové ligy. Ve 13.30 nastoupí Aston Villa proti Nottinghamu, v 16 hodin se pak střetne Wolverhampton s West Hamem a ve stejný čas nastoupí Brighton proti Burnley. V 18.30 vyzve Arsenal Bournemouth. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Útočník Ollie Watkins z Aston Villy slaví vstřelený gól se spoluhráčem Morganem Rogersem. | foto: Reuters

Aston Villa v úterý přišla o svou vítěznou sérii, když na půdě Arsenalu prohrála vysoko 1:4. Přesto zůstává třetí a pokud zvítězí nad Nottinghamem, minimálně do neděle se posune na druhé místo.

Sobotní zápasy 20. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Pro české fanoušky je zajímavý souboj Wolverhamptonu, za nějž nastupuje Ladislav Krejčí, s West Hamem, v jehož kádru je Tomáš Souček, byť ten v posledních týdnech pouze naskakuje z lavičky.

Oba týmy se pohybují v zóně sestupu, West Ham je osmnáctý a Wolverhampton se třemi body beznadějně poslední – naposledy však uhrál remízu na půdě Manchesteru United (1:1), kterou vystřelil právě Krejčí. Dočká se se spoluhráči konečně první výhry?

Šťastní nejsme. City začali nový rok bez gólů. Jak vypadá boj o titul v Anglii?

Mezi West Hamem a Wolverhamptonem je v tabulce ještě Burnley, které hraje také od 16 hodin proti Brightonu. V 18.30 si pak svou pozici na čele chce upevnit Arsenal, který čeká Bournemouth.

Zbylých šest zápasů 20. kola je na programu v neděli.

Premier League
20. kolo 3. 1. 2026 13:30
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf, Maatsen – Kamara, Tielemans – McGinn (C), Rogers, Buendía – Watkins.
Sestavy:
Victor – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – E. Anderson, Domínguez – Bakwa, Gibbs-White (C), Hutchinson – I. Jesus.
Náhradníci:
Bizot – Bogarde, Digne, García, Hemmings, Jimoh, Malen, Sancho, Carroll.
Náhradníci:
Sels – Z. Abbott, Awoniyi, Luiz, Kalimuendo, McAtee, Morato, Savona, Zinčenko.

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long

Přejít na online reportáž
Premier League
20. kolo 3. 1. 2026 16:00
Wolverhampton Wolverhampton : West Ham West Ham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bankes – Mainwaring, Antrobus

Přejít na online reportáž
Premier League
20. kolo 3. 1. 2026 16:00
Brighton Brighton : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
20. kolo 3. 1. 2026 18:30
Bournemouth Bournemouth : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
19. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 19 14 3 2 37:12 45
2. Manchester CityManchester City 19 13 2 4 43:17 41
3. Aston VillaAston Villa 19 12 3 4 30:23 39
4. LiverpoolLiverpool 19 10 3 6 30:26 33
5. ChelseaChelsea 19 8 6 5 32:21 30
6. Manchester UnitedManchester Utd. 19 8 6 5 33:29 30
7. Sunderland AFCSunderland 19 7 8 4 20:18 29
8. EvertonEverton 19 8 4 7 20:20 28
9. BrentfordBrentford 19 8 3 8 28:26 27
10. Crystal PalaceCrystal Palace 19 7 6 6 22:21 27
11. FulhamFulham 19 8 3 8 26:27 27
12. TottenhamTottenham 19 7 5 7 27:23 26
13. Newcastle UnitedNewcastle 19 7 5 7 26:24 26
14. BrightonBrighton 19 6 7 6 28:27 25
15. BournemouthBournemouth 19 5 8 6 29:35 23
16. Leeds UnitedLeeds 19 5 6 8 25:32 21
17. NottinghamNottingham 19 5 3 11 18:30 18
18. West HamWest Ham 19 3 5 11 21:38 14
19. Burnley FCBurnley 19 3 3 13 20:37 12
20. WolverhamptonWolves 19 0 3 16 11:40 3

18. - 20.: Zostup

Nejčtenější

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Fotbalový trenér Fernando Martín zahynul v pátek spolu se svými třemi dětmi v...

Rodinná dovolená se proměnila v noční můru. Fernando Martín, trenér rezervního týmu fotbalistek Valencie, zahynul v pátek během havárie výletní lodi v Indonésii. Nepřežily ani jeho tři děti....

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Silvestrovské derby ovládli fotbalisté Sparty, Bednář nasázel Slavii hattrick

Roman Bednář slaví gól během silvestrovského pražského derby.

Fotbaloví internacionálové Sparty v pražském Silvestrovském derby na umělé trávě v Edenu porazili Slavii 6:4. Hattrickem se v 39. ročníku tradiční exhibice blýskl jeden z nováčků Roman Bednář,...

Fotbalový rok 2026. Deset zásadních otázek pro příštích 365 dní

Čeští fotbalisté se radují z gólu Patrika Schicka (vlevo) v kvalifikaci na MS...

V hlavních rolích reprezentační týmy. Ten český má stále ještě šanci se na letošním světovém šampionátu objevit, 42 dalších výběrů už přemýšlí o letních bojích ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku....

3. ledna 2026  9:29

Plzeň získala Kadlece z Bohemians, v Ďolíčku ho nahradí Havel

Obránce Adam Kadlec z Bohemians si zahřívá ruce během utkání proti Slavii

Adam Kadlec přestoupil z fotbalových Bohemians do Plzně, kde podepsal smlouvu na tři a půl roku. Opačným směrem na konci ledna zamíří jiný pravý obránce Milan Havel. Oba kluby o tom informovaly na...

2. ledna 2026  19:42

Rezek nároďáku pomůže, věří Frťala. Vachouškovi přeje postup se Zbrojovkou

Teplický kouč Zdenko Frťala vede zahajovací trénink.

Posílení útoku se zatím nedočkal, přesto kouč prvoligových Teplic Zdenko Frťala nebude blokovat prodloužení hostování podzimní ofenzivní komety Tadeáše Vachouška v Brně. Autor sedmi gólů zůstane v...

2. ledna 2026  19:37

Baník okysličuje svou ofenzivu. Z Turecka se do české ligy vrací Jurečka

Slávistický útočník Václav Jurečka slaví gól do sítě AS Řím.

Ostravské fotbalisty posílil útočník Václav Jurečka. Někdejší dvojnásobný nejlepší střelec české ligy přichází po rozvázání smlouvy v Rizesporu. Jedenatřicetiletý hráč ukončil angažmá v Turecku v...

2. ledna 2026  19:07

Fotbalové přestupy ONLINE: Vrátí se Jurásek do Slavie? Jurečka posílil Baník

Sledujeme online
Obránce Hoffenheimu David Jurásek (vpravo) se snaží zastavit Dejana...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

31. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  2. 1. 18:41

Fully, další klenot Slavie na cestě do Teplic. Skláři loví ještě dvě posily

Emmanuel Fully, posila Slavie.

Teplická brusírna fotbalových diamantů zřejmě vyleští další poklad pražské Slavie. Na dobré cestě je hostování mladého liberijského obránce Emmanuela Fullyho, kterého mistr vypustil už do tří...

2. ledna 2026  16:23

Šťastní nejsme. City začali nový rok bez gólů. Jak vypadá boj o titul v Anglii?

Kouč fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola po remíze v Sunderlandu.

Zcela šťastné uvítání do nového roku neprožili, a tak když měli fotbalisté Manchesteru City reagovat na bezgólovou remízu v Sunderlandu, kapitán Bernardo Silva jen výmluvně prohodil: „Nejsme z toho...

2. ledna 2026

Plzeň zahájí přípravu. Chceme vyhrát pohár a dostat se výš v lize, říká Šádek

Šéf fotbalové Plzně Adolf Šádek po výhře nad AS Řím.

Vyhrát domácí pohár, uspět v Evropské lize a vylepšit čtvrtou pozici v domácí nejvyšší soutěži. „Abychom příští sezonu zase hráli v Evropě,“ přeje si Adolf Šádek, generální ředitel fotbalové Plzně.

2. ledna 2026  13:30

Sigma hlásí třetí posilu z Balkánu. Z Pančeva dorazil srbský záložník Grgič

Dario Grgič je novou posilou Sigmy, dosud hrál jen v rodném Srbsku.

Zimní příprava startuje fotbalistům Sigmy v sobotu fyzickými testy, přesto olomoucký celek stihl přivést už tři posily. Tou poslední se po Slovinci Šturmovi (26) a Chorvatovi Krivakovi (20) stal v...

2. ledna 2026  12:39

