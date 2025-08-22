ONLINE: West Ham hraje derby s Chelsea, v základní sestavě Souček i Diouf

Autor: ,
Sledujeme online   20:01
Londýnské derby v páteční předehrávce odstartuje program 2. kola anglické fotbalové ligy. West Ham, v jehož sestavě nechybí Malick Diouf ani český reprezentant Tomáš Souček, hraje od 21 hodin doma s Chelsea. Utkání sledujte v podrobné online reportáži.

El Hadji Malick Diouf z West Hamu si kryje míč před Habibem Diarrou ze Sunderlandu. | foto: AP

West Ham do sezony nevstoupil ideálně, když hned v prvním kole prohrál s nováčkem ze Sunderlandu vysoko 0:3. Sunderland byl přitom tím papírově nejslabším soupeřem, na nějž West Ham v úvodu ročníku narazí.

ONLINE: West Ham – Chelsea

Utkání sledujeme minutu po minutě

Teď ho čeká derby s Chelsea, která v létě triumfoval na klubovém mistrovství světa, kvůli čemuž ale měla zkrácenou přípravu. Před týdnem pouze remizovala s Crystal Palace (0:0), i tak je ale proti West Hamu favoritem.

Premier League
2. kolo 22. 8. 2025 21:00
West Ham West Ham : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hermansen – Akird, Kilman, Todibo – Wan-Bissaka, Ward-Prowse, Souček, Diouf – Paquetá – Bowen (C), Füllkrug.
Sestavy:
Sánchez – Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – Fernández, Caicedo (C) – Neto, Palmer, Pedro – Delap.
Náhradníci:
Aréola – Walker-Peters, Mavropanos, Rodríguez, Scarles, Potts, Irving, Wilson, Marshall.
Náhradníci:
Jørgensen – Acheampong, Fofana, Hato, James, Essugo, Santos, Estêvão, Gittens.

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

2. kolo

West Ham vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
22.8. 21:00
  • 5.16
  • 4.22
  • 1.67
Manchester City vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
23.8. 13:30
  • 1.52
  • 4.87
  • 5.88
Burnley FC vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
23.8. 16:00
  • 2.31
  • 3.20
  • 3.53
Brentford vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
23.8. 16:00
  • 3.29
  • 3.66
  • 2.22
Bournemouth vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
23.8. 16:00
  • 1.79
  • 3.98
  • 4.58
Arsenal vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
23.8. 18:30
  • 1.27
  • 6.23
  • 11.40
Everton vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
24.8. 15:00
  • 3.05
  • 3.30
  • 2.41
Crystal Palace vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
24.8. 15:00
  • 2.37
  • 3.24
  • 3.17
Fulham vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
24.8. 17:30
  • 3.21
  • 3.63
  • 2.18
Newcastle United vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
25.8. 21:00
  • 3.32
  • 3.92
  • 2.05
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 4:0 3
2. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 3:0 3
2. TottenhamTottenham 1 1 0 0 3:0 3
4. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 4:2 3
5. NottinghamNottingham 1 1 0 0 3:1 3
6. Leeds UnitedLeeds 1 1 0 0 1:0 3
6. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
8. FulhamFulham 1 0 1 0 1:1 1
8. BrightonBrighton 1 0 1 0 1:1 1
10. Crystal PalaceCrystal Palace 1 0 1 0 0:0 1
10. ChelseaChelsea 1 0 1 0 0:0 1
10. Aston VillaAston Villa 1 0 1 0 0:0 1
10. Newcastle UnitedNewcastle 1 0 1 0 0:0 1
14. EvertonEverton 1 0 0 1 0:1 0
14. Manchester UnitedManchester Utd. 1 0 0 1 0:1 0
16. BournemouthBournemouth 1 0 0 1 2:4 0
17. BrentfordBrentford 1 0 0 1 1:3 0
18. West HamWest Ham 1 0 0 1 0:3 0
18. Burnley FCBurnley 1 0 0 1 0:3 0
20. WolverhamptonWolves 1 0 0 1 0:4 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

22. srpna 2025  19:30

V Ostravě šanci nedostal, ve Zlíně ano. Fukala poprvé kope i standardky

Už po druhém kole měl ve Zlíně odehraných více prvoligových minut (180) než za celou předchozí sezonu v Baníku Ostrava (109). Michal Fukala si letní přestup do týmu nováčka fotbalové Chance Ligy...

22. srpna 2025  17:16

Utkání Bohemians - Mladá Boleslav se odkládá, Pražany skolila viróza

Nedělní duel první fotbalové ligy mezi Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví vypadl z programu 6. kola kvůli hromadnému virovému onemocnění v kádru pražského celku. Ligová fotbalová asociace (LFA) zápas...

22. srpna 2025  16:19,  aktualizováno  16:22

Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Ve Švédsku to téměř před čtyřiceti lety začalo a ve stejné zemi to ve čtvrtek pokračovalo. Fotbalová Olomouc v pohárech! Kdo jiný by měl zavzpomínat na časy, ve kterých Sigma pod vizionářským...

22. srpna 2025  16:05

Kam míří Krejčí. Wolves, klub s čínským majitelem a silným portugalským vlivem

Potřebujete snad větší důkaz, jak moc je fotbalová Anglie ve srovnání se zbytkem Evropy odskočená? Tým, který všichni experti pasují do boje o záchranu, si z průměrného klubu španělské ligy vyzobne...

22. srpna 2025

Fotbalové přestupy ONLINE: Duklu posílil záložník Kadák, Dias prodloužil v City

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

22. srpna 2025  14:50

Je jako stroj. Vysekaný Uchenna nesleze ze hřiště, Priske už se o něj skoro bojí

Zápas každých sedmdesát hodin. Týden co týden. Pro sparťanského fotbalistu Emanuela Uchennu žádný problém. „Já se ani nedivím, on je jako stroj,“ říká o něm kapitán Lukáš Haraslín.

22. srpna 2025  14:15

Podcasty, DJ sety, koncerty. Kučera je i bez fotbalu v jednom kole: Někdy to přepálím

Do profesionálního fotbalového kolotoče už znovu nenasedl, přesto se ligový mistr a raper Tomáš Kučera někdy jako na kolotoči cítí. Kromě běhání za míčem objíždí s kapelou 58G koncerty, tvoří muziku,...

22. srpna 2025  13:13

Svitkové se líbí slávistická vize. S klubem prodloužila smlouvu do roku 2029

Čtyřnásobná nejlepší česká fotbalistka roku Kateřina Svitková bude působit ve Slavii až do roku 2029. Nejlepší hráčka a střelkyně uplynulé ligové sezony se v klubu dohodla na prodloužení smlouvy,...

22. srpna 2025  13:04

Jaký je vlastně Jankto. Slávistický sparťan, který se lišil talentem i životním stylem

Premium

Vždycky byl trochu jiný než ostatní. Lišil se talentem. Jako jediný ze slávistického ročníku 1996 povýšil mezi kluky, kteří byli o rok starší. Tím pádem odmalička patřil do týmu, v němž hrál třeba s...

22. srpna 2025

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Jako poslední z top soutěží se rozjíždí bundesliga. Co čekat od šesti Čechů?

Na soupiskách jednotlivých týmů jich zatím figuruje šest, ale je otázka, jestli opravdu všichni ve svých klubech zůstanou. Co čekat od českých fotbalistů v německé bundeslize? Dostaneme se k nim....

22. srpna 2025

Hráči Celje zdržovali a sudí jim na to skákal, čertil se ostravský Frydrych

Se spoluhráči si za celý zápas vypracovali minimum šancí a měli štěstí, že inkasovali pouze jednou. Přesto si ostravský kapitán Michal Frydrych neodpustil menší rýpnutí směrem k soupeři. „Nelíbilo se...

22. srpna 2025  10:30

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.