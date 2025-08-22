ONLINE: West Ham hraje derby s Chelsea, v základní sestavě Souček i Diouf

West Ham do sezony nevstoupil ideálně, když hned v prvním kole prohrál s nováčkem ze Sunderlandu vysoko 0:3. Sunderland byl přitom tím papírově nejslabším soupeřem, na nějž West Ham v úvodu ročníku narazí.
ONLINE: West Ham – Chelsea
Utkání sledujeme minutu po minutě
Teď ho čeká derby s Chelsea, která v létě triumfoval na klubovém mistrovství světa, kvůli čemuž ale měla zkrácenou přípravu. Před týdnem pouze remizovala s Crystal Palace (0:0), i tak je ale proti West Hamu favoritem.
Hermansen – Akird, Kilman, Todibo – Wan-Bissaka, Ward-Prowse, Souček, Diouf – Paquetá – Bowen (C), Füllkrug.
Sánchez – Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – Fernández, Caicedo (C) – Neto, Palmer, Pedro – Delap.
Aréola – Walker-Peters, Mavropanos, Rodríguez, Scarles, Potts, Irving, Wilson, Marshall.
Jørgensen – Acheampong, Fofana, Hato, James, Essugo, Santos, Estêvão, Gittens.
Rozhodčí: Oliver – Burt, MainwaringPřejít na online reportáž