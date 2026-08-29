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ONLINE: Liverpool hraje s Nottinghamem, večer se potkají Kinský s Horníčkem

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Sledujeme online   13:15

Liverpoolský Cody Gakpo oslavuje vstřelený gól. | foto: Reuters

Čtyři zápasy nabízí sobotní program 2. kola anglické fotbalové ligy. Ve 13.30 ho zahájí Liverpool domácím utkáním proti Nottinghamu, v 16 hodin nastoupí Bournemouth proti Evertonu a v souboji nováčků se utkají Coventry s Hullem. V 18.30 pak přijde na řadu souboj Tottenhamu s Newcastlem, za něž chytají čeští brankáři Antonín Kinský a Lukáš Horníček. Všechny duely sledujte v podrobných online reportážích.

Liverpool do nového ročníku vstoupil remízou 2:2 na půdě Newcastlu, kterou mu navíc až penaltou v samotném závěru vystřelil Szoboszlai. Nottingham pro změnu prohrál 0:1 s Leedsem.

Zápasy 2. kola Premier League ONLINE

Jednotlivá utkání sledujeme minutu po minutě

Na úvod nové sezony prohrál také Bournemouth, jenž přišel o vedení na půdě Manchesteru City (1:2). Mimochodem, páteční los určil, že Bournemouth v Evropské lize narazí na Spartu i Plzeň.

Teď ho ale čeká ještě Everton, jenž minulý týden vyhrál 2:0 nad Crystal Palace.

Dva góly Cherki, dva Haaland. Manchester City pohodlně dokráčel k výhře na Palace

2:0 vyhrál také Hull, jenž si senzačně poradil s Manchesterem United. Jeho soupeř ve druhém kole, další z nováčků Coventry, nestačil na mistrovský Arsenal (0:3).

Stejným výsledkem prohrál Tottenham, který s Kinským v bráně nestačil na Brentford. Jak si povede proti Newcastlu?

Další čtyři zápasy jsou na programu v neděli a nakonec 2. kolo uzavře pondělní dohrávka mezi Aston Villou a Arsenalem.

Premier League
2. kolo 29. 8. 2026 13:30
Liverpool Liverpool : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Alisson – Frimpong, Jacquet, van Dijk (C), Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – V. Muñoz, Wirtz, Gakpo – Isak.
Sestavy:
Sels – J. Cunha, Milenković, Murillo – Aina, Schlager, McAtee, Williams – Ndoye, Gibbs-White (C) – I. Jesus.
Náhradníci:
Mamardašvili – Araújo, Endó, Gravenberch, Koumas, McConnell, Ngumoha, Nyoni, Tsimikas.
Náhradníci:
Victor – Z. Abbott, Delap, Diomande, Domínguez, Hudson-Odoi, Netz, Wood, Yates.

Rozhodčí: Barrott – Nunn, Smith

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Premier League
2. kolo 29. 8. 2026 16:00
Bournemouth Bournemouth : Everton Everton 0:0 (-:-)
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Premier League
2. kolo 29. 8. 2026 16:00
Coventry City Coventry City : Hull City Hull City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Smith – Wood, Long

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Premier League
2. kolo 29. 8. 2026 18:30
Tottenham Tottenham : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bankes – Hussin, Hopton

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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2. kolo

Liverpool vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
29.8. 13:30
  • 1.45
  • 5.02
  • 6.90
Coventry City vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
29.8. 16:00
  • 1.79
  • 3.76
  • 4.85
Bournemouth vs. Everton //www.idnes.cz/sport
29.8. 16:00
  • 2.10
  • 3.56
  • 3.67
Tottenham vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
29.8. 18:30
  • 2.19
  • 3.90
  • 3.17
Sunderland AFC vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
30.8. 15:00
  • 2.47
  • 3.25
  • 3.01
Leeds United vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
30.8. 15:00
  • 2.61
  • 3.35
  • 2.75
Chelsea vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
30.8. 15:00
  • 1.82
  • 4.02
  • 4.09
Manchester United vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
30.8. 17:30
  • 1.41
  • 5.02
  • 7.25
Aston Villa vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
31.8. 21:00
  • 6.27
  • 4.33
  • 1.53

3. kolo

Ipswich Town vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.9. 21:00
  • 4.80
  • 4.37
  • 1.60
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 2 2 0 0 6:2 6
2. BrightonBrighton 1 1 0 0 4:0 3
3. ArsenalArsenal 1 1 0 0 3:0 3
4. BrentfordBrentford 1 1 0 0 3:0 3
5. EvertonEverton 1 1 0 0 2:0 3
6. Hull CityHull City 1 1 0 0 2:0 3
7. ChelseaChelsea 1 1 0 0 3:2 3
8. Ipswich TownIpswich 1 1 0 0 2:1 3
9. Leeds UnitedLeeds 1 1 0 0 1:0 3
10. LiverpoolLiverpool 1 0 1 0 2:2 1
11. Newcastle UnitedNewcastle 1 0 1 0 2:2 1
12. FulhamFulham 1 0 0 1 2:3 0
13. BournemouthBournemouth 1 0 0 1 1:2 0
14. Sunderland AFCSunderland 1 0 0 1 1:2 0
15. NottinghamNottingham 1 0 0 1 0:1 0
16. Manchester UnitedManchester Utd. 1 0 0 1 0:2 0
17. Coventry CityCoventry 1 0 0 1 0:3 0
18. TottenhamTottenham 1 0 0 1 0:3 0
19. Aston VillaAston Villa 1 0 0 1 0:4 0
20. Crystal PalaceCrystal Palace 2 0 0 2 1:6 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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