ONLINE: Liverpool hraje s Nottinghamem, večer se potkají Kinský s Horníčkem

Liverpool do nového ročníku vstoupil remízou 2:2 na půdě Newcastlu, kterou mu navíc až penaltou v samotném závěru vystřelil Szoboszlai. Nottingham pro změnu prohrál 0:1 s Leedsem.
Zápasy 2. kola Premier League ONLINE
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Na úvod nové sezony prohrál také Bournemouth, jenž přišel o vedení na půdě Manchesteru City (1:2). Mimochodem, páteční los určil, že Bournemouth v Evropské lize narazí na Spartu i Plzeň.
Teď ho ale čeká ještě Everton, jenž minulý týden vyhrál 2:0 nad Crystal Palace.
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Dva góly Cherki, dva Haaland. Manchester City pohodlně dokráčel k výhře na Palace
2:0 vyhrál také Hull, jenž si senzačně poradil s Manchesterem United. Jeho soupeř ve druhém kole, další z nováčků Coventry, nestačil na mistrovský Arsenal (0:3).
Stejným výsledkem prohrál Tottenham, který s Kinským v bráně nestačil na Brentford. Jak si povede proti Newcastlu?
Další čtyři zápasy jsou na programu v neděli a nakonec 2. kolo uzavře pondělní dohrávka mezi Aston Villou a Arsenalem.
Alisson – Frimpong, Jacquet, van Dijk (C), Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – V. Muñoz, Wirtz, Gakpo – Isak.
Sels – J. Cunha, Milenković, Murillo – Aina, Schlager, McAtee, Williams – Ndoye, Gibbs-White (C) – I. Jesus.
Mamardašvili – Araújo, Endó, Gravenberch, Koumas, McConnell, Ngumoha, Nyoni, Tsimikas.
Victor – Z. Abbott, Delap, Diomande, Domínguez, Hudson-Odoi, Netz, Wood, Yates.
Rozhodčí: Barrott – Nunn, SmithPřejít na online reportáž
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