ONLINE: Nottingham hraje na Crystal Palace, v akci i Everton. Večer pak United

První kolo zvládli na výbornou, teď fotbalisté Nottinghamu v anglické Premier League pokračují náročným zápasem na Crystal Palace, souběžně hraje také Everton s Brightonem. Obě utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.

Fotbalisté Nottinghamu se radují z gólu Chrise Wooda. | foto: Reuters

Úspěšný start do nové sezony zařídil Nottinghamu hlavně novozélandský útočník Chris Wood, který se blýskl dvěma góly Brentfordu (3:1) už v prvním poločase. Právě třiatřicetiletý forvard zajistil v minulé sezoně dvaceti zásahy klubu účast v pohárové Evropě.

Nottingham se nakonec ukáže v Evropské lize, protože jeho nedělní soupeř, Crystal Palace, byl kvůli porušení pravidel o vlastnictví (má stejného majitele jako francouzský Lyon) přeřazen do Konferenční ligy.

Tottenham ve šlágru zdolal City. Arsenal koncertoval, Aston Villa padla

Klub z jižního Londýna má za sebou taktéž povedenou sezonu, po vítězství v domácím poháru ovládl před sezonou také superpohár.

Večer se představí Manchester United na Fulhamu a má co zlepšovat. V úvodním kole podlehl 0:1 Arsenalu, přestože si vypracoval slušné možnosti. Klub napravuje také patnácté místo z poslední sezony a k tomu prohrané finále Evropské ligy s Tottenhamem.

Premier League
2. kolo 24. 8. 2025 15:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell – I. Sarr, Mateta, Devenny.
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – Wood.
Náhradníci:
Benítez, Matthews – Cardines, Clyne, Édouard, Esse, Lerma, Rodney, Sosa.
Náhradníci:
Gunn – Boly, Luiz, I. Jesus, Morato, Yates, Kalimuendo, Hutchinson, McAtee.

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn

Premier League
2. kolo 24. 8. 2025 15:00
zápas probíhá
Everton Everton : Brighton Brighton 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Iroegbunam – Garner, Gueye – Ndiaye, Grealish, Dewsbury-Hall – Barry.
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), De Cuyper – Baleba, Ayari – Minteh, O'Riley, Mitoma – Welbeck.
Náhradníci:
Travers – Alcaráz, Armstrong, Aznou, Beto, Coleman, Chermiti, McNeil, Onyango.
Náhradníci:
Steele – Boscagli, Coppola, Gómez, Gruda, Hinshelwood, Kadıoğlu, Milner, Veltman.

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Hopton

Premier League
2. kolo 24. 8. 2025 17:30
Fulham Fulham : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Ch. Kavanagh – D. Cook, N. Davies

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 2 2 0 0 6:0 6
2. TottenhamTottenham 2 2 0 0 5:0 6
3. ChelseaChelsea 2 1 1 0 5:1 4
4. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 4:2 3
4. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:2 3
6. NottinghamNottingham 1 1 0 0 3:1 3
7. Sunderland AFCSunderland 2 1 0 1 3:2 3
8. BournemouthBournemouth 2 1 0 1 3:4 3
9. BrentfordBrentford 2 1 0 1 2:3 3
9. Burnley FCBurnley 2 1 0 1 2:3 3
11. Leeds UnitedLeeds 2 1 0 1 1:5 3
12. FulhamFulham 1 0 1 0 1:1 1
12. BrightonBrighton 1 0 1 0 1:1 1
14. Newcastle UnitedNewcastle 1 0 1 0 0:0 1
14. Crystal PalaceCrystal Palace 1 0 1 0 0:0 1
16. Aston VillaAston Villa 2 0 1 1 0:1 1
17. Manchester UnitedManchester Utd. 1 0 0 1 0:1 0
17. EvertonEverton 1 0 0 1 0:1 0
19. WolverhamptonWolves 2 0 0 2 0:5 0
20. West HamWest Ham 2 0 0 2 1:8 0

18. - 20. : Zostup

24. srpna 2025  14:53

ONLINE: Nottingham hraje na Crystal Palace, v akci i Everton. Večer pak United

24. srpna 2025  14:50

