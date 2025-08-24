ONLINE: Nottingham hraje na Crystal Palace, v akci i Everton. Večer pak United

Úspěšný start do nové sezony zařídil Nottinghamu hlavně novozélandský útočník Chris Wood, který se blýskl dvěma góly Brentfordu (3:1) už v prvním poločase. Právě třiatřicetiletý forvard zajistil v minulé sezoně dvaceti zásahy klubu účast v pohárové Evropě.
Nottingham se nakonec ukáže v Evropské lize, protože jeho nedělní soupeř, Crystal Palace, byl kvůli porušení pravidel o vlastnictví (má stejného majitele jako francouzský Lyon) přeřazen do Konferenční ligy.
|
Tottenham ve šlágru zdolal City. Arsenal koncertoval, Aston Villa padla
Klub z jižního Londýna má za sebou taktéž povedenou sezonu, po vítězství v domácím poháru ovládl před sezonou také superpohár.
Večer se představí Manchester United na Fulhamu a má co zlepšovat. V úvodním kole podlehl 0:1 Arsenalu, přestože si vypracoval slušné možnosti. Klub napravuje také patnácté místo z poslední sezony a k tomu prohrané finále Evropské ligy s Tottenhamem.
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell – I. Sarr, Mateta, Devenny.
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – Wood.
Benítez, Matthews – Cardines, Clyne, Édouard, Esse, Lerma, Rodney, Sosa.
Gunn – Boly, Luiz, I. Jesus, Morato, Yates, Kalimuendo, Hutchinson, McAtee.
Rozhodčí: Taylor – Beswick, NunnPřejít na online reportáž
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Iroegbunam – Garner, Gueye – Ndiaye, Grealish, Dewsbury-Hall – Barry.
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), De Cuyper – Baleba, Ayari – Minteh, O'Riley, Mitoma – Welbeck.
Travers – Alcaráz, Armstrong, Aznou, Beto, Coleman, Chermiti, McNeil, Onyango.
Steele – Boscagli, Coppola, Gómez, Gruda, Hinshelwood, Kadıoğlu, Milner, Veltman.
Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, HoptonPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Ch. Kavanagh – D. Cook, N. DaviesPřejít na online reportáž