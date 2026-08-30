ONLINE: Chelsea vede s Brightonem, v akci také Fulham. Pak hraje Manchester United

Chelsea nově vede trenér Alonso, který prožil vítěznou premiéru na půdě Fulhamu (3:2).
Teď ale jeho svěřence čeká rozjetý Brighton, který v prvním kole deklasoval Aston Villu 4:0 a ve čtvrtek oslavil postup do Konferenční ligy, kde mimochodem v hlavní fázi zavítá i do Jablonce.
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Na přesvědčivé vítězství chce navázat také Brentford, jenž si poradil s Tottenhamem 3:0. V týdnu navíc jeho kádr posílil exslávista Malick Diouf z West Hamu. Leeds před týdnem vyhrál na Nottinghamu.
Naopak Sunderland zkusí stejně jako Fulham získat své první body, před týdnem totiž nestačil na Ipswich (1:2).
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Nováček chce na výhru navázat proti Manchesteru United, který má co napravovat – prohrál totiž proti Hullu, jinému postupujícímu ze druhé ligy.
Program druhého kola uzavře pondělní dohrávka mezi mistrovským Arsenal a Aston Villou.
4. Lavia
14. Neto
32. Pedro
36. Yalcouyé
Martínez – Fofana, Lacroix, Colwill (C) – Gusto, C. Palmer, Lavia, Hato – Neto, Rogers – Pedro.
Verbruggen – Kadıoğlu, Vušković, Dunk (C), Boscagli – Wieffer, Groß – Gómez, Yalcouyé, De Cuyper – Kostoulas.
Penders – Acheampong, Barco, Caicedo, Chavarría, Estêvão, Gittens, R. James, Welbeck.
Steele – Costinha, David, O'Riley, Osman, Struijk, Hadžám, Cozier-Duberry, Oriola.
Rozhodčí: Oliver – Burt, MainwaringPřejít na online reportáž
41. Schade
Trafford – Rodon (34. Elvedi), Bijol, Muharemović – Bogle, Ampadu (C), Stach, Justin – Aaronson, Okafor – Calvert-Lewin.
Kelleher – Kayode, Ajer, Collins (C), Lewis-Potter – M. Sangaré, Janelt – Schade, Damsgaard, Anthony – Thiago.
Cairns – Gnonto, Gudmundsson, D. James, Longstaff, Nmecha, Tanaka, H. Wilson.
Valdimarsson – Carvalho, Henry, Hickey, D. Ouattara, Schuster, C. Wilson, Jarmoljuk, Diouf.
30. Anthony
Rozhodčí: Harrington – Ledger, HowsonPřejít na online reportáž
Roefs – Meunier, Mukiele, Ballard, Mandava – Sadiki, Xhaka (C) – Hume, Le Fée, Angulo – Brobbey.
Leno – Castagne, Andersen, Bassey (C), Robinson – Berge, Iwobi – Bobb, J. King, C. Palacios – García.
Ellborg – Alderete, Diarra, Isidor, Mundle, O'Nien, Rigg, Tálibí, Ahoka.
Lecomte – Cuenca, Charles, Kevin, Reed, Muniz, Sessegnon, Smith Rowe, Zepa.
35. Andersen
Rozhodčí: Salisbury – Antrobus, JamesPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Pawson – Wilkes, MadleyPřejít na online reportáž