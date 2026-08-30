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ONLINE: Chelsea vede s Brightonem, v akci také Fulham. Pak hraje Manchester United

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Sledujeme online   14:50aktualizováno  15:09
Fotbalisté Chelsea se radují z gólu, který vstřelil Romeo Lavia.

Fotbalisté Chelsea se radují z gólu, který vstřelil Romeo Lavia. | foto: AP

Pedro Neto z Chelsea (vpravo) a Ferdi Kadioglu z Brightonu
Joao Pedro z Chelsea si hlídá míč před Lukou Vuškovičem z Brightonu.
Útočník Joao Pedro z Chelsea překonává brankáře Barta Verbruggena z Brightonu.
Pedro Neto z Chelsea slaví se spoluhráčem Morganem Rogersem gól proti Brightonu.
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Další čtyři zápasy druhého kola anglické fotbalové ligy nabízí nedělní program. Od 15 hodin hraje Chelsea s Brightonem, Brentford na Leedsu a Sunderland proti Fulhamu. Od 17.30 pak Manchester United vyzve nováčka z Ipswiche. Všechny zápasy sledujte v podrobných online reportážích.

Chelsea nově vede trenér Alonso, který prožil vítěznou premiéru na půdě Fulhamu (3:2).

Teď ale jeho svěřence čeká rozjetý Brighton, který v prvním kole deklasoval Aston Villu 4:0 a ve čtvrtek oslavil postup do Konferenční ligy, kde mimochodem v hlavní fázi zavítá i do Jablonce.

Zápasy 2. kola anglické Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Na přesvědčivé vítězství chce navázat také Brentford, jenž si poradil s Tottenhamem 3:0. V týdnu navíc jeho kádr posílil exslávista Malick Diouf z West Hamu. Leeds před týdnem vyhrál na Nottinghamu.

Naopak Sunderland zkusí stejně jako Fulham získat své první body, před týdnem totiž nestačil na Ipswich (1:2).

Duel českých brankářů ovládl Horníček, Kinský zůstal bez zákroku. Liverpool ztratil

Nováček chce na výhru navázat proti Manchesteru United, který má co napravovat – prohrál totiž proti Hullu, jinému postupujícímu ze druhé ligy.

Program druhého kola uzavře pondělní dohrávka mezi mistrovským Arsenal a Aston Villou.

Premier League
2. kolo 30. 8. 2026 15:00
zápas probíhá
Chelsea Chelsea : Brighton Brighton 3:1 (3:1)
Góly:
4. Lavia
14. Neto
32. Pedro
Góly:
36. Yalcouyé
Sestavy:
Martínez – Fofana, Lacroix, Colwill (C) – Gusto, C. Palmer, Lavia, Hato – Neto, Rogers – Pedro.
Sestavy:
Verbruggen – Kadıoğlu, Vušković, Dunk (C), Boscagli – Wieffer, Groß – Gómez, Yalcouyé, De Cuyper – Kostoulas.
Náhradníci:
Penders – Acheampong, Barco, Caicedo, Chavarría, Estêvão, Gittens, R. James, Welbeck.
Náhradníci:
Steele – Costinha, David, O'Riley, Osman, Struijk, Hadžám, Cozier-Duberry, Oriola.

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

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Premier League
2. kolo 30. 8. 2026 15:00
zápas probíhá
Leeds United Leeds United : Brentford Brentford 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
41. Schade
Sestavy:
Trafford – Rodon (34. Elvedi), Bijol, Muharemović – Bogle, Ampadu (C), Stach, Justin – Aaronson, Okafor – Calvert-Lewin.
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Ajer, Collins (C), Lewis-Potter – M. Sangaré, Janelt – Schade, Damsgaard, Anthony – Thiago.
Náhradníci:
Cairns – Gnonto, Gudmundsson, D. James, Longstaff, Nmecha, Tanaka, H. Wilson.
Náhradníci:
Valdimarsson – Carvalho, Henry, Hickey, D. Ouattara, Schuster, C. Wilson, Jarmoljuk, Diouf.
Žluté karty:
Žluté karty:
30. Anthony

Rozhodčí: Harrington – Ledger, Howson

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Premier League
2. kolo 30. 8. 2026 15:00
zápas probíhá
Sunderland AFC Sunderland AFC : Fulham Fulham 0:0 (0:0)
Sestavy:
Roefs – Meunier, Mukiele, Ballard, Mandava – Sadiki, Xhaka (C) – Hume, Le Fée, Angulo – Brobbey.
Sestavy:
Leno – Castagne, Andersen, Bassey (C), Robinson – Berge, Iwobi – Bobb, J. King, C. Palacios – García.
Náhradníci:
Ellborg – Alderete, Diarra, Isidor, Mundle, O'Nien, Rigg, Tálibí, Ahoka.
Náhradníci:
Lecomte – Cuenca, Charles, Kevin, Reed, Muniz, Sessegnon, Smith Rowe, Zepa.
Žluté karty:
Žluté karty:
35. Andersen

Rozhodčí: Salisbury – Antrobus, James

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Premier League
2. kolo 30. 8. 2026 17:30
Manchester United Manchester United : Ipswich Town Ipswich Town 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Pawson – Wilkes, Madley

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

2. kolo

Manchester United vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
30.8. 17:30
  • 1.37
  • 5.44
  • 8.34
Aston Villa vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
31.8. 21:00
  • 6.42
  • 4.38
  • 1.51

3. kolo

Ipswich Town vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.9. 21:00
  • 4.64
  • 4.27
  • 1.63
Newcastle United vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.9. 13:30
  • 2.23
  • 3.73
  • 2.87
Manchester City vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.20
  • 7.03
  • 11.40
Brighton vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.84
  • 3.63
  • 4.07
Fulham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.25
  • 3.43
  • 3.03
Brentford vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.68
  • 3.82
  • 4.82
Nottingham vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.51
  • 3.34
  • 2.71
Hull City vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
5.9. 18:30
  • 3.96
  • 3.68
  • 1.85
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 2 2 0 0 6:2 6
2. Hull CityHull City 2 2 0 0 3:0 6
3. Newcastle UnitedNewcastle 2 1 1 0 4:2 4
4. EvertonEverton 2 1 1 0 3:1 4
5. BrightonBrighton 1 1 0 0 4:0 3
6. ArsenalArsenal 1 1 0 0 3:0 3
7. BrentfordBrentford 1 1 0 0 3:0 3
8. ChelseaChelsea 1 1 0 0 3:2 3
9. Ipswich TownIpswich 1 1 0 0 2:1 3
10. Leeds UnitedLeeds 1 1 0 0 1:0 3
11. LiverpoolLiverpool 2 0 2 0 4:4 2
12. BournemouthBournemouth 2 0 1 1 2:3 1
13. NottinghamNottingham 2 0 1 1 2:3 1
14. FulhamFulham 1 0 0 1 2:3 0
15. Sunderland AFCSunderland 1 0 0 1 1:2 0
16. Manchester UnitedManchester Utd. 1 0 0 1 0:2 0
17. Aston VillaAston Villa 1 0 0 1 0:4 0
18. Coventry CityCoventry 2 0 0 2 0:4 0
19. Crystal PalaceCrystal Palace 2 0 0 2 1:6 0
20. TottenhamTottenham 2 0 0 2 0:5 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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